Đọc gì trên báo Pháp Luật TP.HCM, số Chủ nhật, 17-4?

Luật & Đời:



Hàng rong, công lực và bộ mặt đô thị

Các hình ảnh viên công an quật ngã người bán hàng rong, trong một clip video phát tán trên mạng xã hội, trông rất phản cảm. Không bàn luận về cách ứng xử của viên công an, bởi vì đúng-sai đã rõ: Tính bất tương xứng giữa cú ra đòn quyết liệt của anh công an với sự vùng vằng yếu ớt của anh hàng rong đã đủ nói lên không thể không áp dụng chế tài hình sự để răn đe những kẻ lạm quyền.



Trấn Thành bôi bẩn Tô Ánh Nguyệt.

Văn hóa - Giải trí:

Hậu quả Trấn Thành bôi bẩn Tô Ánh Nguyệt

“Kinh tởm”, “hãi hùng”, “quá dơ bẩn”, “quá ngưỡng chịu đựng”… là những tiếng kêu thảng thốt của nghệ sĩ lẫn khán giả khi chứng kiến sự bôi bẩn vở cải lương Tô Ánh Nguyệt của Trấn Thành.

MV lên ngôi, nhạc Việt trở nên ăn xổi?

Nhiều năm trước, music video (MV) chỉ là sản phẩm tặng kèm cho CD, album nhạc nhưng trong khoảng hai năm trở lại đây, MV dần trở thành sản phẩm âm nhạc chính thống. Minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí MV trong thị trường âm nhạc chính là các giải thưởng âm nhạc đều có hạng mục giải của MV.

Thời đại:

Bộ quần áo khiến người mặc già đi 100 tuổi

Bran Ferren, một kỹ sư người Mỹ, đã chế tạo ra một bộ quần áo có khả năng giả lập những tác động lão hóa của cơ thể con người lên người mặc, như mất cảm giác vận động, đau nhức xương khớp, giảm thính lực và thị lực.

Khi mặc bộ đồ lạ lùng vào rồi, bạn sẽ không còn trách móc người già tại sao lẩm cẩm, vụng về, hay nhớ trước quên sau.

Thị dân:

An cư – ước mơ một đời người

An cư là ước mơ một đời - có khi nhiều đời - của đại bộ phận dân nghèo thành thị. Nhưng ước mơ nhiều khi chỉ là mơ ước, kể cả khi họ biết thân biết phận, dạt về các vùng ven đô “kiếm mảnh đất cắm dùi”cũng gặp không ít khó khăn.

Góc nhỏ Sài Gòn - chuyên mục do nhà văn Lê Văn Nghĩa phụ trách:

Đường hẻm

Một trong những đặc điểm của Sài Gòn là những con đường hẻm. Đã ở Sài Gòn, khi ra nước ngoài du lịch hay định cư nhiều người vẫn nói về những con đường hẻm của thành phố này như là một điểm để xác định người nói có phải là dân Sài Gòn chính cống bà lang trọc, dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín hay không. “Anh, chị ở khu nào?”, “Nhà tôi ở hẻm Tam Tông Miếu… Hẻm quán cơm bà Cả Đọi… Hẻm cà phê Năm Dưỡng…”. Nghe được vậy thì khỏi nói tay bắt mặt mừng vì gặp người Sài Gòn trên đất nước không… hẻm.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG: Tăng vòng nào mau gặp thầy thuốc?!

Nhiều người, nhất là đàn bà, ngoài mặt làm vui nhưng trong lòng héo hon khi được khen “dạo này phát tướng”. Tình trạng bỗng tăng nhanh vòng số 2 càng rõ nét ở phụ nữ mãn kinh, đàn ông mãn dục.

Khổ hơn nhiều là đa số nạn nhân kiêng cử ác liệt để tìm lại cái eo nhưng càng nhịn vòng bụng càng tăng trong khi hai chân lại mất… thịt. Kết quả là nạn nhân có ngoại hình tương tự… quả trứng.

Công nghệ:

Selfie và những vấn đề pháp luật

Selfie được dịch nôm là "tự sướng". Nhưng một khi selfie đã trở thành một cao trào "toàn dân tự sướng" rồi thì nó không còn là "chuyện của một người".

Tất nhiên phải thiếu muối i-ốt dữ lắm thì người nào đó mới đổ tội cho selfie, một chức năng công nghệ đã tích hợp vào cuộc sống thành một thú vui và thậm chí một thói quen của con người thời công nghệ cao. Vấn đề ở đây là việc selfie ở nơi nào phù hợp mới chính là câu chuyện đáng bàn.

Thể thao:

Công Vinh làm “thương hiệu” cho B. Bình Dương

Sau khi từ đội tuyển trở về, có những đồn đãi râm ran chuyện Công Vinh bị kỷ luật ngầm vì xé rào đi quay quảng cáo và về những phát ngôn ảnh hưởng tới đội trưởng Anh Đức nhưng chưa có thông tin nào xác nhận Vinh bị kỷ luật.