Đọc gì trên Pháp Luật TP. HCM số chủ nhật 28-4-2013

Viết tiếp chuyện người mẹ "Chết để cho con học"

Lẽ ra người mẹ đó không phải chết. Lời phát biểu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Nhạt ký đóng góp của bạn đọc.



Nguồn gốc tội ác: xã hội trọng tình hơn trọng lý



Tội ác ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Hành vi phạm tội ngày càng man rợ hơn. Lý do lấy đi một mạng người có khi chỉ xuất phát từ những cự cãi, mâu thuẫn rất nhỏ, thậm chí chỉ là “giết người cho bõ ghét”… Điều gì trong lòng xã hội hiện đại dẫn đến tình trạng trên?

“Nguyên nhân gốc dẫn đến vấn đề tội ác bùng phát là do xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các hệ giá trị cũ và mới. Chính những con người từ trong “cái cũ” ấy đi ra, nhưng lại chưa được chuẩn bị một cách đàng hoàng, chưa “đủ sức” để tiếp nhận các chuẩn mực mới. Do vậy sẽ rất dễ bị đổ vỡ và dẫn đến nhiều nguy hại to lớn cho xã hội”, GS-VS Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP.HCM, chia sẻ.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh:

Mỗi cơ quan cần cắt giảm 30% biên chế

Tôi đã kiến nghị với Ban tổ chức trung ương phải làm cách nào để mỗi cơ quan, đơn vị hành chính cắt giảm 30% biên chế. Ít người mới nâng lương lên được. Những người còn lại gánh công việc của mấy người nghỉ, hăng hái làm việc thêm tý. Còn không cứ rải ầm ầm như thế này thì không thể nào chịu nổi bởi bộ máy công chức viên chức quá đông. Nhiều người kêu lương không đủ sống song vẫn sắm xe, mua nhà. Lương có mức độ thôi, đi họp hành hưởng thêm phong bì, cái đó công khai. Còn có tiền của doanh nghiệp dấm dúi cho, tình trạng này cũng kha khá đấy. (Vnexpress, 26-4)

Hành vi tiền tố tụng sai, có bồi thường?

Hào Anh và các bạn của em được minh oan trong nghi án ăn trộm và Công an thành phố và Công an tỉnh Cà Mau đã làm được một việc mà trong thực tế được coi là một quyết định khó khăn. Không bao che, không nể nang, cấp dưới làm sai, cấp trên sửa.

Minh oan cho Hào Anh và các bạn của em không chỉ có ý nghĩa pháp lý mà còn mang ý nghĩa nhân văn và những người từng giúp đỡ em cảm thấy nhẹ nhõm vì em không phải là người xấu. Bởi Hào Anh được rất nhiều người biết đến, em từng bị chủ hành hạ dã man khi đi làm thuê trong lúc chưa đến tuổi lao động. Vết thương về thể xác chưa lành thì nay lại bị vu khống, bị còng tay, thậm chí bị đánh đập của những người nhân danh pháp luật, cho dù đó chỉ là ở cấp cơ sở. Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương tâm hồn thì khó gột sạch.

Gặp gỡ 30-4: Tù binh phản chiến Robert Chenoweth

Robert Chenoweth năm nay 65 tuổi là thành viên trong nhóm phản chiến. Bob (tên thân mật của Robert) được trao trả tù binh tháng 3-1973. Trở về Mỹ Bob hoạt động tích cực trong phong trào hòa bình Mỹ, cùng với Lady Borton, Jane Fonda và những người trong Ủy ban Hòa Bình Mỹ, Bob đã đi rất nhiều bang ở Hoa Kỳ từ miền Đông đến miền Trung và miền Tây để nói chuyện về lịch sử văn hóa Việt Nam, thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam…

Kịch cũ gây cú sốc mới

Hơn 24 năm trước vở kịch Chuyện bây giờ mới kể (tác giả: Lâm Quang Tèo; đạo diễn: Minh Hải; diễn viên: Thành Hội, Kim Cúc, Tấn Thành, Minh Phượng, Hồng Vân…) của Sân khấu Nhỏ 5B đã gây một cú sốc mạnh trong dư luận xã hội vì tính phê phán mạnh mẽ, dám đề cập đến lối sống cơ hội ở một quan chức cấp trung ương, những kẻ phản bội lý tưởng cộng sản. Cái tên “Chuyện bây giờ mới kể” đã bước khỏi vở kịch, trở thành câu nói cửa miệng trong nhiều tình huống ở cuộc sống cho đến tận hôm nay.

Tối 26-4, vở kịch Chuyện bây giờ mới kể (với bản dựng của NSƯT Thành Hội và các diễn viên: Thành Hội, Ái Như, Quang Thảo, Hồng Ánh, Hoàng Vân Anh, Đoàn Thanh Tài…) lại ra mắt công chúng, gây xúc động cho người xem ở một sắc thái mới, cách kể chuyện mới.

Nhớ một người chưa gặp

Ngày 30-4-1975 đến khi tôi đang là một học sinh cuối cấp ba tại một làng quê Hà Tĩnh. Tuổi trẻ chúng tôi đã háo hức với tin thắng trận hoàn toàn ở miền Nam. Dịp đó bộ phim tài liệu Sài Gòn giải phóng được chiếu rộng khắp cho đồng bào miền Bắc xem. Sau khi xem phim này ở Thị xã Hà Tĩnh vào tháng 7-1975 tôi về viết một bài thơ ghi lại quang cảnh và cảm xúc của mọi người mà hai khổ đầu và khổ cuối như sau:

Náo nức cả buổi chiều tin chiếu bóng

Phim Sài Gòn giải phóng tối hôm nay

Mặt trời vừa gác bóng, ngả về tây

Người tiếp người đi từng dòng lũ lượt.

Khi phim hết rồi, điện bừng sáng tỏ

Cả biển người lại náo động ầm vang

Tỏa khắp nơi, tiếng cười nói râm ran

Chuyện phim Sài Gòn giải phóng.

Kỹ năng tiết kiệm ở xứ người

Biết được cách tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn đảm bảo học tập tốt ở đất nước sở tại là ưu thế lớn của bất kỳ du học sinh nào. Để tiết giảm hết mức có thể các khoản chi phí, theo kinh nghiệm Nguyễn Trần Lê Minh – cựu du học sinh Đại học Massachusets Dartmouth, Mỹ thì: “Phải lên kế hoạch ngay từ đầu cho tất cả các khoản chi phí mà bạn phải tốn trong một tháng. Nên ghi tất tần tật các khoản tiền tiêu xài ra một cuốn sổ. Chỉ khi nhận thức rõ về những khoản phải chi tiêu mới giúp phân loại thứ tự chi tiêu và tìm cách để tiết kiệm”.

Sex có lợi đủ đường

Hiểu lợi ích của sex giúp bạn lý trí hơn để điều chỉnh mình, cũng như xác lập cách tiếp cận nghiêm túc dành cho sex. Mười lợi ích đáng kinh ngạc của sex đem lại cho sức khỏe đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh.

