Đọc gì trên Pháp luật TP. HCM số chủ nhật 30-8-2015?

Đi tìm “nàng thơ” của những ca khúc nổi tiếng- Bài 1: Người đàn bà “im lặng đến tê người”; Giúp đỡ tình dục cho người khuyết tật; Hết thời phát sóng ca nhạc trực tiếp; Chuyện dài quyền tác giả; Ổ cứng có tính năng chia sẻ dữ liệu từ xa…

Tuần thời sự:

Trung tâm lừa đảo trên Facebook

Nhiều như quân Nguyên là những website chuyên lừa đảo những người cả tin, chỉ cần sơ sẩy là bất cứ ai cũng trở thành nạn nhân của các trò lừa.

Hầu như ai xài Facebook cũng đều không ít lần nhận được những tin nhắn trên Messenger mạo danh Facebook để báo tin mình đã được chọn để nhận thưởng gì gì đó. Và ai cũng biết đó là trò lừa, thế nhưng tưởng như biết rồi mà không “dính bẫy” thì không phải vì đôi lúc vẫn có người sơ ý và “xuôi tay”.

Luật & Đời:

Khi công an biết nhận lỗi với dân

Hôm qua, rất nhiều báo, đài đưa thông tin: Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP.HCM (PC 64) đã trực tiếp dẫn đoàn cán bộ đến nhà người dân ở quận 12 để xin lỗi về việc cấp trùng số chứng minh nhân dân (CMND). Đồng thời, phòng này còn phối hợp với công an 24 quận, huyện hướng dẫn, chủ động cấp miễn phí CMND mới cho các “nạn nhân” trong vòng năm ngày. Theo kế hoạch thì đến cuối tháng 11 tới sẽ có hơn 3.600 trường hợp ở TP.HCM được khắc phục lỗi sai số CMND.

Thị dân:

Vào đại học “học đại” – biết ra sao ngày mai?

Câu chuyện chọn ngành học không đúng sở thích, chọn ngành vì cha mẹ không phải là mới. Nhưng gần đây chuyện học trái sở trường này dường như đang rộ lên ở giới trẻ. Việc này thoạt trông thì bình thường, nhưng vẫn thấy có điều gì đó bất hợp lý khi có quá nhiều thí sinh vào đại học để “học đại”. Học như thế rồi sẽ ra sao ngày mai?

Ký- Nhân vật:

Đi tìm “nàng thơ” của những ca khúc nổi tiếng

Trong kho tàng ca khúc Việt Nam đã có biết bao cuộc “hôn phối” giữa thơ với nhạc. Nhưng dù những đám cưới ấy có lộng lẫy thế nào thì đời sống của ca khúc vẫn thường gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ. Còn nhà thơ đã dứt ruột phôi thai phần lời thì hầu hết đều rơi vào im lặng, thậm chí là quên lãng.

Bài 1: Người đàn bà “im lặng đến tê người”

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên nằm trong số ít tác giả có tới hơn 30 bài thơ được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như: Trịnh Công Sơn, Phan Huỳnh Điểu, Phú Quang, Y Vân, Hoàng Hiệp...

Thời đại:

Giúp đỡ tình dục cho người khuyết tật

Người khuyết tật cũng có nhu cầu tình dục như bất kỳ ai trong chúng ta, từ người bình thường cho đến chính khách. Vậy tại sao khi họ gặp khó khăn trong chuyện này, chúng ta lại từ chối giúp đỡ?

Khi báo chí trong nước đang tranh luận xem có nên lập và hợp pháp hóa “phố nhạy cảm” hay không thì vấn đề này đã ngả ngũ từ lâu ở nhiều nước. Cũng xung quanh việc hợp pháp hóa chuyện nhạy cảm, vấn đề vẫn còn đang gây tranh cãi ở Pháp lại thuộc một khía cạnh khác, cụ thể hơn: tình dục cho người khuyết tật.

Văn hóa - Giải trí:

Hết thời phát sóng ca nhạc trực tiếp

Sau thời gian nhà đài rầm rộ làm các liveshow cho ca sĩ, khán giả thỏa thích xem liveshow giá rẻ tại sân khấu và theo dõi tại nhà với những sự tương tác mà chỉ những liveshow trực tiếp mới có thì hiện tại, các chương trình này vắng bóng, như: Sol Vàng, Âm nhạc và Bước nhảy, SG đêm thứ 7, Solo với Bolero... Thay vào đó sẽ là quay và phát lại, sắp tới đây Dấu Ấn, Tôi tỏa sáng cũng được quay và phát lại chứ không còn trực tiếp.

Chuyện dài quyền tác giả

Thật ra từ trước tới giờ, hầu hết các tác giả có tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa đều lấy làm vui, vì nghĩ tác phẩm mình được in để dạy cho học sinh, ít ai nghĩ đến chuyện đòi nhuận bút. Nhưng cũng may, với sự quyết liệt của VLCC thay mặt các nhà văn, nhà thơ đứng ra “đòi nợ”, nên nay mới được có chút tiền nhuận bút như một sự an ủi!

Công nghệ:

Ổ cứng có tính năng chia sẻ dữ liệu từ xa

Các dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng như Google Drive, OneDrive hay Dropbox được ra đời nhằm giúp người dung có thể lưu dữ liệu từ xa. Tuy nhiên, các dịch vụ này thường bị hạn chế về mặt dung lượng chưa kể đến các rủi ro bảo mật. Ổ cứng đám mây là một giải pháp trung hòa giữa hiệu năng và giá thành.

Thay vì chọn lưu dữ liệu trên máy tính hay các dịch vụ đám mây công cộng, người dùng có thể chọn lưu dữ liệu từ xa ngay trên ổ cứng đặt ở nhà.