Đọc gì trên Pháp Luật TP. HCM số chủ nhật 7-4-2013

Tháng 4-2013 cấp mới bằng lái xe thẻ nhựa

Trong tháng 4-2013, TP.HCM sẽ cấp bằng lái xe các loại cho những người đang học thi lấy bằng lái mới. Ngoài ra, từ ngày 1-4, Sở GTVT cũng bắt đầu cấp lại GPLX cho người bị mất, hư hỏng. Ông Lâm Thành Trung, Phó Trưởng Phòng Quản lý Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe (GPLX) thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM khẳng định, trong tháng 4-2013 sẽ cấp mới GPLX bằng vật liệu PET (thẻ nhựa) cho những người đang học thi lấy bằng lái mới.

Hồ sơ tư liệu

Boeing và Airbus trong cuộc cạnh tranh mới

Thế giới vừa chứng kiến hai sự kiện lớn chưa từng có trong ngành hàng không dân dụng. Đó là hai bản hợp đồng “lịch sử” từ hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) đặt mua máy bay của tập đoàn Airubus, và Ryanair (Ireland) đặt mua máy bay của tập đoàn Boeing. Hai sự kiện này đã khiến giới chuyên môn kinh tế nhận định thị trường hàng không thế giới đang bùng nổ, và đưa ra những đánh giá khác nhau về cuộc chạy đua và vị thế giằng co giữa Airbus và Boeing.

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Khám nghiệm: nguồn chứng cứ rất quan trọng

Việc công an sẽ khai quật năm tử thi phu trầm để xác khám nghiệm lại gây cho nhiều người thắc mắc: cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi rồi giờ sao lại phải khám nghiệm tử thi lần nữa?

Theo quy định, dù bị can có nhận tội thì lời nhận tội đó phải phù hợp với những chứng cứ khách quan mà cơ quan điều tra thu thập được. Vì vậy, việc cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm tử thi các phu trầm để xác định sự thật vụ án cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, trong các biện pháp hợp pháp mà công an đi tìm sự thật của vụ án thì khám nghiệm là biện pháp rất quan trọng. Khám nghiệm sai sẽ dẫn đến sự thật của vụ án không sáng tỏ. Đã có không ít trường hợp chỉ vì công tác khám nghiệm không khách quan, đầy đủ dẫn đến kết án oan người vô tội hoặc để lọt tội phạm.

Văn hóa – Giải trí

Cây biếm họa Hoàng Dzự:

Coi thường cái chết, cớ gì sợ đấu tranh?

Hơn 50 năm cầm cọ, tranh biếm báo chí của họa sĩ Hoàng Dzự vẫn luôn nóng hổi tính thời sự bởi sự tuyên chiến không khoan nhượng trước nhiều bất ổn trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội ở tầm vĩ mô. Cuộc triển lãm tranh biếm của Hoàng Dzự (bút danh Dzím), khai mạc vào ngày 30-3 (tại 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa qua, tuyển chọn 90 bức tranh xuất sắc nhất trong gia tài đồ sộ 10 năm sáng tác gần đây của ông, một lần nữa, gây được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Cách thể hiện của người họa sĩ 70 tuổi được đánh giá là giàu bản sắc dân tộc và nhiều mối liên hệ với những sự kiện văn hóa xã hội nóng bỏng trên thế giới.

Phim kinh dị Mỹ: Nỗi sợ bước vào đời thực.

Dark Skies một phần dựa trên ý tưởng xã hội hoài nghi về sự đối xử của cha mẹ đối với con cái - Ảnh: Filmofilia

Rạp Việt đang chiếu cùng lúc hai bộ phim kinh dị Mỹ là Dark Skies (Bầu trời đen) và The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (Bí ẩn ở Georgia). Cả hai bộ phim đều nhận được phản hồi khen ngợi của khán giả về mức độ chân thật và rùng rợn. Để khán giả xem phim, khiếp sợ theo và đưa ra những lời khen, các nhà làm phim kinh dị của Hollywood luôn biết nắm thóp tâm lý của người xem để từ đó đưa ra những chiêu thức “hù” mới.

Câu chuyện văn hóa

Nhân cách nhà văn

Ngày 31- 3 vừa qua, nhà văn lão thành Võ Hồng - một cây đại thụ của văn học miền Nam trước 1975 - đã thanh thản ra đi ở tuổi 92. Nhà văn Võ Hồng còn là nhà giáo tâm huyết với hơn bốn mươi năm đứng trên bục giảng cùng nhiều hoạt động gắn liền với văn hóa, giáo dục từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau ngày thống nhất đất nước... Một nhân cách lớn cùng một tấm lòng nhân ái của nhà văn thể hiện trong tác phẩm cũng như trong cuộc sống. Và bàng bạc trong hầu hết tác phẩm Võ Hồng là tình nghĩa thầy trò, là công cha nghĩa mẹ nhưng không khuôn sáo mà là những trang văn làm lay động lòng người.

Giáo dục – Du học

Du học liên kết vừa rẻ vừa chất lượng

Theo đánh giá của giới chuyên môn, du học theo hình thức liên kết vẫn đảm bảo chất lượng đồng thời giúp sinh viên tiết kiệm đến 3/4 chi phí so với du học ở nước ngoài. Hiện có rất nhiều chương trình du học liên kết với nhiều quốc gia như: Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Singapore... theo hình thức học hoàn toàn tại VN hoặc học một phần tại VN và một phần tại nước ngoài. Cho dù học ở đâu, thì phía trường đối tác cũng đảm trách về chương trình và cấp bằng tốt nghiệp.

Sức khỏe

Bệnh tự miễn: “Nội chiến” trong cơ thể

Hiện tượng “huynh đệ tương tàn” trong cơ thể xảy ra mỗi ngày một nhiều mà y học gọi là bệnh tự miễn dịch (autoimmune disease). Sự tự miễn sẽ dẫn đến hậu quả là sự hủy diệt các mô, tế bào của chính cơ thể mà hệ miễn dịch đã tấn công vào và sẽ gây nên những chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng. Sự tự miễn có thể tác động vào nhiều mô cùng một lúc gây nên bệnh lupus hoặc chỉ tác động vào từng cơ quan riêng lẻ gây ra các bệnh của tuyến giáp. Bệnh tự miễn có thể gây ra trên 80 tình trạng bệnh (conditions) khác nhau.

Góc của PHẠM XUÂN NGUYÊN:

Môi trường đối thoại đang bị ô nhiễm

Đó là cách nói hay dùng trong bóng đá, chỉ việc một cầu thủ thay vì tranh bóng với đối phương để lấy bóng, chuyền bóng đi, thì lại đá vào đối thủ, tìm cách làm cho đối thủ bị ngã, bị chấn thương. Cầu thủ làm thế vì do bất lực không tranh bóng được với đối phương, mà cũng có khi là do muốn triệt hạ đối phương. Như vậy, “bỏ bóng đá người” là một tiểu xảo, một hành động cố ý, nhiều khi là ác ý, và thường bị thẻ phạt của trọng tài, nhẹ thì thẻ vàng, còn nặng là thẻ đỏ. Hành động này luôn bị phê phán trên sân cỏ.

Mở rộng ra, trong cuộc sống khi có chuyện tranh chấp, tranh luận với nhau mà thay vì tập trung vào việc chính cần nói, cần bàn, bên này lại quay ra nói xấu cá nhân bên kia, lôi chuyện đời tư của bên kia ra để đả kích, khi đó người ta cũng gọi là “bỏ bóng đá người”. Làm thế chứng tỏ là đuối lý, bất lực, thiếu tư cách và nhân cách, là không bình đẳng và công bằng trong tranh luận. Tóm lại như thế là chơi xấu.

Ký sự pháp đình

Tan cửa nát nhà

Thông thường, trong thực tiễn xét xử, các thẩm phán hay gặp trường hợp người vợ xin ly hồn vì chồng cờ bạc, bê tha rượu chè, không quan tâm tới gia đình. Vậy mà, chuyện khó tin ngược lại đã xảy ra trong một gia đình ở huyện Củ Chi (TP.HCM): Người chồng làm đơn xin tòa cho ly hôn vì vợ quá ham cờ bạc, phá tán tài sản dù nhà đã nghèo rớt mồng tơi… Nhà nghèo nhưng mọi tài sản bà đem nướng hết vào sòng bạc. Chiếc xe máy duy nhất để ông đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con, bà gọi người đến cấn nợ. Gia đình hai bên nhiều lần họp, chính quyền địa phương gọi lên giáo dục mà bà vẫn chứng nào tật nấy…

Công nghệ mới

Trang bị bàn phím cho máy tính bảng

Máy tính bảng và laptop là hai phân khúc khác nhau, một thiết bị chuyên phục vụ giải trí và một thiết bị chuyên phục vụ cho công việc. Thế nhưng, trong xu thế di động và tinh giản hóa, việc đầu tư thêm một chiếc bàn phím sẽ giúp người dùng máy tính bảng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh việc tìm một thiết bị lai giữa laptop và máy tính bảng, hay sử dụng một chiếc laptop có màn hình cảm ứng, xu hướng sử dụng máy tính bảng kết hợp với bàn phím đang được nhiều người dùng quan tâm.

