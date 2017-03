Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 14-4-2013

Chuyên đề:

Gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng và cái bẫy lãi suất cho người dân

Trò chuyện với chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành về gói cứu trợ này.

ĐÃ NGHE ĐÃ THẤY:

TS Lê Đăng Doanh: Vẫn không thấy doanh nghiệp Nhà nước nào tuyên bố phá sản

Lực cản đã thể hiện quá rõ ở chỗ cho đến nay Đề án tái cấu trúc đã được thông qua nhưng chưa thấy làm gì cả. Mọi người đều thấy thất vọng. Ngay cả việc thực hiện tái cấu trúc ở các ngân hàng cũng rất chậm. Đầu tư công đến nay vẫn chưa có đề án. Nếu không có lực cản phải làm từ lâu chứ sao lại như vậy?

Đó là những điều mà bất cứ một người nào cũng có thể thấy và không cần phải bàn gì thêm.

Một lực cản khác rất rõ đó là bất động sản. Rất nhiều người đòi phải có gói cứu trợ. Đến khi có ý kiến nói rằng không cần phải cứu trợ thì phản đối nhao nhao lên. Trong khi đó người nông dân gặp khó khăn, hạn hán, bão lũ, đói nghèo nhưng đâu thấy có ai nói cứu trợ cho họ, mặc dù con số này rất đông.

Điển hình như các doanh nghiệp Nhà nước cho rằng phải phá sản, không thể cứu được nhưng đến nay vẫn không thấy doanh nghiệp Nhà nước nào tuyên bố phá sản.

Hồ sơ tư liệu

Chiến dịch dẹp bỏ doanh nghiệp nhà nước của bà Thatcher

Nhắc đến bà đầm thép Margaret Thatcher, nữ thủ tướng duy nhất của Anh tính đến thời điểm này, thế giới nghĩ ngay đến một giai đoạn nước Anh với nhiều đổi thay về chính sách kinh tế. Nổi bật nhất là chương trình tư nhân hóa các tập đoàn lớn của nhà nước - phần chủ yếu trong Học thuyết Thatcher.

Khi bà Thatcher nhậm chức Thủ tướng năm 1979, nước Anh trong thời kỳ hỗn loạn về kinh tế. Tăng trưởng không có, thất nghiệp kỷ lục, lạm phát cao ngất ngưởng hai con số, các tập đoàn nhà nước làm ăn trì trệ, trong khi các nghiệp đoàn liên tục làm áp lực để chính phủ phải tăng lương.

Môi trường kinh doanh ở Anh lúc đó theo mô tả của chuyên gia Steve Davies thuộc Viện Các vấn đề kinh tế (Anh) là “rất tồi tệ”, rất nhiều ngành công nghiệp thật sự ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Văn hóa giải trí:

Hoa hậu người khuyết tật lay động cảm xúc

Chiếc bàn cao che khuất đi một phần cơ thể của 10 thí sinh cuộc thi hoa hậu người khuyết tật toàn quốc. Nếu không được nghe lời giới thiệu của họ, ít ai biết được rằng đó là những kém may mắn. Có bạn mất đi tiếng nói, có người mất đi bàn chân, có bạn không có được một đôi tay hoàn thiện, nhưng nói như cách của thí sinh Trần Ngọc Linh thì “Dù khuyết tật, nhưng mỗi người đều là một bông hoa và cách sống của mỗi người tạo nên mùi hương cho bông hoa đó”. 10 bông hoa đã được lựa chọn từ 70 bộ hồ sơ gửi về, không chỉ toát lên vẻ đẹp thiếu nữ, mà còn là tấm gương về nghị lực sống, nghị lực vươn lên trong cuộc đời.

Hollywood ám ảnh hậu tận thế

Dòng phim hậu tận thế đã xuất hiện từ rất lâu với các tác phẩm kinh điển như Escape from New York (1981) Dawn of the Dead (2004) Land of the Dead (2005), I Am Legend (2007), Doomsday (2008) The Book of Eli (2010)… nhưng các nhà làm phim Hollywood vẫn chưa bao giờ hết hứng thú với thể loại này. Sau hàng loạt phim chủ đề ngày tận thế 21/12 năm ngoái, năm 2013, mặt dù trái đất vẫn cứ quay và cũng không có sinh vật ngoài hành tinh nào xâm hại địa cầu, nhưng các nhà làm phim vẫn chăm chỉ “vẽ vời” cho khán giả thấy khung cảnh trái đất sau tận thế. Hàng loạt bom tấn chiếu trong năm nay như Oblivion (Tom Cruise), After Earth (Will Smith), Pacific Rim (Charlie Hunnam), World War Z (Brad Pitt)... đều khai thác nội dung hậu tận thế.

Giáo dục – Du học

Chuẩn bị gì cho du học liên kết?

Nhiều phụ huynh và HS – SV tưởng “vớ bở” với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn của các trung tâm tư vấn và môi giới du học liên kết, hoặc lời rao của các trường mà chuốc trái đắng, nhất là với du học liên kết ở nước ngoài. Chỉ cần bỏ công chuẩn bị chu đáo trước những lưu ý và kinh nghiệm du học liên kết, phụ huynh – HS sẽ nhận dạng được một môi trường đào tạo du học liên kết đúng chuẩn.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG:

Khớp không bỗng dưng muốn… mòn

Trong đa số trường hợp, bệnh khớp phát tán bởi sự tiếp tay của chính gia chủ qua nếp sinh hoạt cạn tàu ráo máng với khớp. Một trong các lý do hàng đầu khiến bệnh nhân gõ cửa thầy thuốc là vì đau khớp. Nghịch lý chính ở điểm thuốc trị đau khớp không hề thiếu, phương tiện chẩn đoán càng lúc càng tinh vi nhưng số bệnh nhân vẫn tăng đều đều. Khớp nào cũng có cấu trúc tương đối bền vững. Khớp chỉ xiêu vẹo, chỉ tầm phổng như công trình rút ruột nếu hội đủ một số yếu tố thù địch với khớp.

Góc Phạm Xuân Nguyên:

Người lớn làm hỏng trẻ em

Cậu bé Đỗ Nhật Nam 11 tuổi, học sinh lớp 6 trường Newton (Hà Nội) bị cộng đồng mạng “ném đá” dã man vì một đoạn clip ghi lời em phát biểu tại hội chợ sách ở TP.HCM năm 2012. Phóng viên hỏi và Nam trả lời một cách thoải mái về những việc mình làm, về những suy nghĩ của mình trong học tập, vui chơi, đọc sách, mơ ước. Khả năng tư duy đáng kinh ngạc và khả năng diễn đạt tư duy ấy bằng ngôn ngữ cũng đáng kinh ngạc, cộng với một phong thái của người vốn quen đứng trước cử tọa, công chúng một cách đĩnh đạc, đàng hoàng, Nam đã vô tình khiến một số người lớn, phụ huynh vốn quen kiểu kẻ cả bề trên cho là không thể chấp nhận được. Họ, những người đang tâm lên mạng và lập mạng rủa xả, mắng mỏ Đỗ Nhật Nam, là sản phẩm của một nền giáo dục theo tôn ti trật tự của kẻ trên răn dạy kẻ dưới, kẻ dưới phải cúi mình trước kẻ trên, không được tỏ ra khác biệt, khác thường.

Truyện ngắn

Người đàn bà bán báo bên miếu cô hồn

Cứ mỗi buổi sáng sớm, khi đi tập thể dục, Thành đều thấy người đàn bà có đôi mắt thâm quầng có lẽ vì mất ngủ, khá khó nhọc bày biện lỉnh kỉnh các loại báo trên chiếc kệ nhựa cạnh miếu cô hồn đầu ngõ. Người phụ nữ ấy bị mất một chân nên mọi động tác đều nhờ vào chiếc nạng gỗ. Khi quay về bao giờ anh cũng thấy bà ấy để tấm ảnh nhỏ của một người con trai vào trong miếu với mấy trái cam, trái quýt rồi bật khóc.

Cái miếu nầy có từ hồi Thành còn bé tí teo thường theo chúng bạn len lén ăn cắp bánh ngọt, trái cây rồi chạy thục mạng vì sợ người lớn bắt được. Có Thành hỏi má:

- Miếu thờ ai mà người ta tới đốt nhang hoài vậy má?

- Thờ cô hồn các đảng đó con.

