Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 14-7-2013

Cuộc chiến cá voi; Vứt bỏ hệ lụy trong cuộc sống ảo; Tâm và tầm của người biên tập; Tiền ít vẫn du học tự túc; Hiểm họa mới với người dùng thiết bị công nghệ…

Chuyên đề:

Bạo lực gia đình: Chống hoài chống không được!

Dự thảo lần ba Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình... (gọi chung là an ninh, trật tự) mà Bộ Công an vừa công bố tiếp tục đưa ra những quy định mà theo nhận định của các chuyên gia pháp luật là “tù mù”, khó thực hiện.

Cuối năm 2007, Luật Phòng, chống bạo hành gia đình đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực vào ngày 1-7-2008. Tiếp đó, Chính phủ có ban hành Nghị định (NĐ) 110/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Giờ dự thảo NĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự tiếp tục “bê” nguyên xi NĐ 110/2009 có dấu hiệu can thiệp sâu vào quan hệ gia đình, biến nó từ quan hệ dân sự vốn theo truyền thống, phong tục tập quán thành quan hệ hành chính giữa nhà nước và công dân.

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Tội phạm tham nhũng: nên cấm án treo

Tội phạm về tham nhũng ngày một gia tăng nhưng việc phát hiện loại tội phạm này chiếm tỷ lệ thấp. Khi đưa các vụ án tham nhũng ra xét xử thì hình phạt áp dụng với người phạm tội chưa tương xứng với tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà họ thực hiện. Đặc biệt việc cho người phạm tội tham nhũng được hưởng án treo chiếm tỷ lệ khá cao làm xã hội hoài nghi vào hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nhiều ý kiến đề nghị không áp dụng án treo đối với người phạm tội tham nhũng nhưng cũng có ý kiến cho rằng pháp luật phải công bằng, nếu họ có đủ điều kiện quy định tại Điều 60 BLHS thì vẫn phải cho họ được hưởng án treo; không áp dụng án treo đối với họ thì khác gì họ bị “tăng nặng” hai lần…

Hồ sơ tư liệu

Cuộc chiến cá voi

Thông tin từ hãng tin BBC, từ ngày 26-6 đến 16-7, Tòa án Công lý Quốc tế LHQ (ICJ) sẽ xét xử vụ Úc kiện chương trình săn cá voi của Nhật, yêu cầu ICJ ra phán quyết buộc Nhật phải ngưng săn cá voi dưới mọi hình thức. Cùng với Na Uy, Iceland, đảo Greenland và quần đảo Faroe thuộc Đan Mạch, Nhật được biết đến là một nước có hoạt động săn cá voi mạnh.

Văn hóa – Giải trí

Vứt bỏ hệ lụy trong cuộc sống ảo

Trong tuần qua, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành quyển sách Nhấn Like cuộc sống ảo. Đây có thể xem là tác phẩm phổ quát nhất về mạng xã hội Facebook cũng như cách sử dụng mạng xã hội này tại Việt Nam. Bạn sẽ là người like hay không like cuộc sống ảo nào?

Ở xã hội hiện nay, hầu như bạn trẻ nào cũng có tài khoản ở một hoặc một vài trang mạng xã hội. Riêng tại Việt Nam, trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất hiện là Facebook với hơn 35% dân số sử dụng. Rất nhiều lợi ích lẫn hệ lụy mà trang mạng xã hội này đem đến cho mọi người. Thế nhưng, nguyên nhân của những hệ lụy đó không phải là từ người làm ra trang mạng mà chính từ người sử dụng nó.

Câu chuyện văn hóa Tâm và tầm của người biên tập Trong cuốn Văn chương và Nhân cách Võ Hồng , NXB Trẻ vừa phát hành, bài viết về Võ Hồng của tác giả Cao Chư, người biên tập tiểu thuyết Thiên đường ở trên cao của Võ Hồng (Sở VHTT Nghĩa Bình, 1987) có nhắc lại kỷ niệm khi ông vào Nha Trang thăm nhà văn. Trong câu chuyện, Võ Hồng đã có lời cám ơn biên tập viên, mặc dù nhà văn lão thành tỏ ý rất “sợ” các biên tập viên hay chọc bút “ngoáy” vô tội vạ vào tác phẩm – đứa con mang nặng đẻ đau của nhà văn.

Giáo dục – du học

Tiền ít vẫn du học tự túc

Các trường cao đẳng cộng đồng là phương án tối ưu nhất dành cho những du học sinh có kinh phí eo hẹp.

Với mức chênh lệch học phí ở các nước, rõ ràng việc chọn học ở Cao đẳng cộng đồng là một lựa chọn vô cùng hợp lý về mặt kinh tế bởi sau khi học xong chương trình Cao đẳng cộng đồng, du học sinh có thể học thêm 2 năm để lấy bằng đại học.

Sức khỏe

Thảo dược phòng ngừa máu nhiễm mỡ

Những chất béo chính là thủ phạm gây ra xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch máu, gây bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Những biến chứng mạch máu này đều rất nguy hiểm vì có thể gây chết người hoặc tàn tật.

Có rất nhiều thuốc điều trị mỡ trong máu, nhưng phải dùng lâu dài, bởi chúng có cơ chế tác dụng, hiệu quả, cũng như tác dụng phụ khác nhau. Nhiều loại thuốc tây y điều trị rối loạn lipid máu nhanh nhưng hậu quả là suy gan, suy thận, ảnh hưởng đến thai nhi, gây sỏi bàng quang, rát dạ dày, tổn thương cơ… Có biệt dược uống vào hậu quả làm gan to, do đó việc lựa chọn chính xác và phù hợp thuốc uống cần ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Góc của PHẠM XUÂN NGUYÊN:

Lại nói chuyện “chiêu hiền đãi sĩ”

Lại nói, vì chuyện này đã nói nhiều lần. Chính sách tuyển dụng nhân tài về các địa phương làm việc với những sự đãi ngộ về tiền lương, nhà ở vượt khung, vượt bậc đã được phát ra ở một số tỉnh trong cả nước. Những phát ngôn long trọng, những hứa hẹn tốt đẹp, những bảo đảm chắc chắn đã được nhiều cấp nói ra để nhằm “trải thảm đỏ” mời các người tài có học vị bằng cấp về làm việc với địa phương mình, ngành nghề mình. Nhưng thời gian trôi, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chủ trương, chính sách này không mấy được hưởng ứng, không mấy phát huy tác dụng.

Công nghệ mới

Hiểm họa mới với người dùng thiết bị công nghệ

Số vụ cháy nổ các thiết bị công nghệ ngày càng tăng lên, trong khi đó người tiêu dùng không biết làm thế nào để bảo vệ mình.

Theo các chuyên gia công nghệ, hiện nay, đa số các thiết bị di động sử dụng pin theo chuẩn Lithium-ion (Li-ion) hay Lithium-Polymer (Li-Po), và loại pin này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện nay. Điều này tiềm ẩn ngày càng nhiều nguy cơ cháy nổ, gây tổn thương nghiêm trọng cho người dùng.

Truyện ngắn

Người trở về sau chiến tranh

PLO