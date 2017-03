Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 14-9?

Chuyên đề

“Món hời” khổng lồ từ những phi vụ mua bán vũ khí

Tình hình Ukraine leo thang là cơ hội làm giàu cho nhiều tập đoàn buôn bán vũ khí, kinh doanh năng lượng và các tổ chức cho vay tín dụng.

Góc bình luận:

Xin thôi đùn đẩy trách nhiệm bồi thường!

Việc ông Phan Văn Lá bị cơ quan điều tra huyện Châu Thành (Long An) bỏ quên hồ sơ hơn 20 năm rồi phải đình chỉ vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm lại gây tranh cãi trong các cơ quan tố tụng tại địa phương là ai sẽ phải bồi thường, xin lỗi ông Lá. Tuy nhiên đây là cách đùn đẩy trách nhiệm chứ thực ra luật đã quy định sờ sờ ra đó.

Số là sau khi tòa án huyện Châu Thành kết án, cấp phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan điều tra “bỏ quên” không tiến hành điều tra. Đến hơn 20 năm sau, khi thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết mới phát hiện nên phải đình chỉ và đặt vấn đề bồi thường cho ông Lá.

Thời đại:

Trung Quốc: “Đầu độc” đất canh tác

Nhờ các sản phẩm bảo vệ thực vật mà những thửa đất nghèo nàn chai sỏi nhất của Trung Quốc cũng có thể trồng được ngũ cốc và trồng tốt nữa là đàng khác. Nhưng môi trường đang bị giết chết dần...

Hồ sơ tư liệu

Đối chiếu Sài Gòn – New York

Bài 2: Huyền thoại biểu tượng mới

Sự phá huỷ của khách sạn Waldorf - Astoria cũ, một di sản quan trọng hai huyền thoại của New York. Rõ ràng là khi cách cửa này khép lại, cách cửa khác mở ra, cho ta những hứa hẹn mới.

Quốc tế:

Tướng về hưu chống Nhà nước Hồi giáo

Trước nay Mỹ chưa bao giờ dùng từ “chiến tranh” khi nói đến phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Hôm 11-9, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS, Ngoại trưởng John Kerry cũng chỉ gọi đó là “chiến dịch chống khủng bố trên quy mô lớn”. Dù vậy ngày 12-9 (giờ địa phương), người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố: “Mỹ đã tuyên chiến với Nhà nước Hồi giáo theo cách mà Mỹ đã chiến đấu chống Al Qaeda và bọn tay sai trên thế giới”. Chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm góc, cũng sử dụng từ ngữ tương tự.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tướng John Allen 61 tuổi đã được chỉ định làm đặc phái viên của Tổng thống Obama. Bộ Ngoại giao giải thích ở vai trò này, tướng John Allen sẽ làm nhiệm vụ thiết lập, điều phối và củng cố liên minh quốc tế chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Văn hóa – Giải trí:

Ra trận “đánh thức” sự tử tế

Lấy cảm hứng từ bộ phim Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy, “Sống Tử Tế” là chiến dịch nhằm truyền cảm hứng và vận động công chúng cùng chung tay thực hiện những việc tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội tử tế hơn.

Nằm trong chiến dịch “Sống Tử Tế”, từ ngày 14-9, Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) khai mạc “Tuần Tử Tế”. “Chúng tôi không quá kỳ vọng dự án sẽ làm cho tất cả người Việt Nam đều sống tử tế, nhưng chúng tôi muốn nó đánh thức được sự tử tế trong mỗi người”, ông Lê Quang Bình – Viện trưởng iSEE nói.

Câu chuyện văn hóa

Tiếng Việt và Giọng nói

Cuối năm 1994, sau khi cuốn Tự vị tiếng Việt miền Nam của học giả Vương Hồng Sển vừa phát hành, tôi đến thăm, vấn an cụ Vương và thực hiện bài phỏng vấn cụ. Nhân nhắc tới cuốn “Tự vị…” vừa phát hành, tác giả Vương Hồng Sển đã rất giận dữ khi phát hiện quá nhiều lỗi chính tả của sách - nhiều lỗi khá trầm trọng do người biên tập hay người sửa bản in không hiểu những cách nói của người miền Nam nên đã sửa sai ý tác giả. Đặc biệt nghiêm trọng khi người làm sách đã tự ý sửa cái tựa sách nên cơn giận của cụ Vương lên đến đỉnh điểm. Nguyên bản của cụ Vương là Tự vị tiếng nói miền Nam đã bị sửa thành Tự vị tiếng Việt miền Nam!





Giáo dục – Du học:

Kết hợp ăn ý với giáo sư hướng dẫn

Ứng xử tốt đẹp với giáo sư hướng dẫn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và nghiên cứu của du học sinh.

Cách tìm giáo sư hướng dẫn phổ biến nhất là thông qua website của trường đại học. Ở Úc, mỗi trường đại học đều có một website có thông tin cụ thể về các thầy cô giáo, địa chỉ liên hệ, lĩnh vực phụ trách, các công trình nghiên cứu.

Sức khỏe:

Vì sao chưa 40 mà như ngoài 60?

Cũng từa tựa như vay tiền ngân hàng, việc làm cho sức khỏe và diện mạo trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật chỉ khả thi khi hội đủ một số điều kiện. Theo các nhà nghiên cứu ở Đại học Y khoa Honolulu, tế bào về mặt cấu trúc thừa sức kéo dài đến trăm năm. Kẹt chỉ ở chỗ muốn được vậy cần một vài điều kiện không… nhỏ! Theo các thầy thuốc ở hòn đảo nổi tiếng về cảnh đẹp và người đẹp, không quá khó để sống đến 85 tuổi nếu trong độ tuổi từ 40 đến 55, chúng ta chịu khó vượt qua 6 chướng ngại: hút thuốc, béo phì, uống quá 2 ly rượu mỗi ngày, cao huyết áp, lười vận động, đường huyết tăng cao.

Công nghệ mới:

Không cần nhiều tiền vẫn có fanpage “khủng”

Với một doanh nghiệp lớn thì việc xây dựng một fanpage trên Facebook khá đơn giản, tất cả chỉ cần đầu tư nhiều tiền. Nói như vậy không có nghĩa là nếu không có tiền thì không thể xây dựng một fanpage mạnh. Nếu có tư duy tốt và cần cù, giới công nghệ vẫn có thể xây dựng một fanpage thu hút cộng đồng mà không phải mất nhiều tiền.