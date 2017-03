Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 15-9-2013

Chuyên đề:

Việt Nam - “điểm nóng” của sừng tê giác

Tại cuộc tọa đàm do Cites tại VN tổ chức tại TP.HCM ngày 12-9, bà Khương Thị Minh Hằng, Phó vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát an ninh kinh tế - chức vụ, cảnh báo: “Việt Nam đang trở thành nơi tiêu thụ sừng tê giác hàng đầu của thế giới”. Nhà báo người Nam Phi Julian Rademeyer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Killing for Profit viết về thế giới ngầm về săn trộm tê giác cũng đưa ra những con số giật mình liên quan đến “thị trường” Việt Nam. Đằng sau một chiếc sừng tê giác đang được buôn bán phi pháp trên thị trường không chỉ có máu của loài động vật nằm trong nhóm nguy cơ sắp tuyệt chủng chảy mà còn là máu của những người thợ săn đã ngã xuống.

Hồ sơ tư liệu

Giáo dục Mỹ đang lao dốc

Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu năm 2008 đã tác động mạnh đến nền giáo dục Mỹ. Báo cáo tháng 9-2012 của Trung tâm Ưu tiên Chính sách và Ngân sách cho thấy từ năm 2008 đến thời điểm ra báo cáo đã có 35 bang ở Mỹ cắt giảm ngân sách giáo dục. Không khí đón chờ ngày tựu trường năm học mới ở Mỹ khá ảm đạm vì các bang đua nhau đóng cửa trường học, sa thải giáo viên... để tiết giảm chi phí.

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Luật sư không chỉ “bào” mà còn “đắp”

Mới đây, tại Đà Nẵng nhiều người lại bàn về mối quan hệ giữ luật sư với các cơ quan tố tụng. Có người ngại luật sư vào sớm từ giai đoạn điều tra vì sẽ làm “rách việc” cho cơ quan tố tụng. Những người nghĩ như thế vì họ cho rằng những người hành nghề “thầy cãi” chỉ có nhiệm vụ “gỡ tội”. Trong giới luật sư không ít người cũng cho rằng, đã là luật sư thì luôn luôn đứng về phía bị can, bị cáo. Tức là những gì không có lợi cho cho bị can, bị cáo thì không được nói, không được làm. Có luật sư còn tung lên mạng xã hội rằng luật sư không “bào” mà “đắp” là vi phạm đạo đức nghề nghiệp… Liệu rằng những suy nghĩ như thế có đúng?

Văn hóa – Giải trí:

Bùi Giáng: Thiên tài giải mã hoài không xong

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng – một thiên tài về thơ ca, triết học kỳ lạ của văn học Việt Nam, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học về ông. Đây là cuộc tọa đàm khoa học đầu tiên về Bùi Giáng suốt từ sau 30-4-1975 đến nay nên đã qui tụ nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học trong cả nước đến TP.HCM tham dự, với 25 bản tham luận tràn đầy tâm huyết. Tại đây đã ghi nhận nhiều câu chuyện độc đáo và tài năng khác thường của Bùi thi sĩ…

Câu chuyện văn hóa

Lãng phí

Bộ phim lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ được ngân sách TP. Hà Nội tài trợ 56 tỷ đồng, dự kiến chiếu vào dịp đại lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, tháng 10 - 2010. Thế nhưng bộ phim có “số phận” khá long đong, lận đận. Long đong từ khâu xét duyệt kịch bản mấy năm trước, khi bấy giờ cũng đã râm ran lời ong tiếng ve. Và lận đận cả sau khi phim hoàn thành, vì thực hiện chậm trễ nên không có chỗ chiếu. Đại lễ kỷ niệm đã qua ba năm rồi mà bộ phim truyền hình chỉ dài 30 tập vẫn chưa được chiếu, mặc dù phim được TP. Hà Nội tặng VTV để chiếu “phục vụ nhân dân”. Dù là phim được“cho không” nhưng đến nay phim vẫn còn phải chờ lên sóng. Có lẽ nhà đài còn tính toán chuyện chiếu phim gì, giờ nào để thu hút quảng cáo, mà phim lịch sử khó bán quảng cáo chăng? Đúng là một sự lãng phí lớn trong lĩnh vực đầu tư cho văn hóa.

Giáo dục – du học

Học kỹ thuật ứng dụng trực tuyến toàn cầu

Người học hoàn toàn có thể xử lý các tình huống gặp phải trong cuộc sống, giải thích các hiện tượng diễn ra trong tự nhiên bằng kiến thức học được từ các khóa khoa học kỹ thuật trực tuyến toàn cầu.

Tuy có thời lượng học không dài (chỉ khoảng từ 6 đến 12 tuần), nhiều khóa học về lĩnh vực khoa học kỹ thuật trên các trang mạng trực tuyến như: edx.org, openculture.com, udacity.com… đang hấp dẫn người học vì tính ứng dụng thực tiễn của nó trong cuộc sống hàng ngày.

Sức khỏe:

Đái tháo đường: Hiểu sao cho đúng?

Đái tháo đường là bệnh đang khá phổ biến trong cộng đồng. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết được mình bị bệnh mà chỉ phát hiện tình cờ trong một lần khám bệnh khác. Các dấu hiệu bệnh luôn bị che mờ, không biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện. Từ đó làm cho không ít người kém quan tâm về căn bệnh này đến khi phát hiện được thì bệnh đã vào giai đoạn khó chữa trị. Thêm vào đó, những quan niệm không đúng về bệnh đái tháo đường như ăn nhiều đồ ngọt mới gây ra bệnh đái tháo đường, người gầy không bao giờ mắc bệnh, người bệnh không nên tập thể thao, mắc bệnh đái tháo đường không nên ăn đồ ngọt… càng khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thời đại

Mỹ: Cứu đói cho học sinh

Theo ông Christy Felling - Giám đốc Đối ngoại tổ chức Share Our Strength, tình trạng này là hậu quả của khủng hoảng kinh tế, vốn tác động mạnh lên bộ phận dân thu nhập thấp. 73% giáo viên và 87% hiệu trưởng cho biết có học sinh thường xuyên đến trường trong tình trạng bị đói vì không được ăn đủ ở nhà.

Công nghệ mới

Bác sỹ tại gia

Thời gian gần đây, xuất hiện hàng loạt nghiên cứu liên quan đến tính năng chữa bệnh thông qua điện thoại được nhiều người quan tâm. Mới đây, các nhà khoa học Australia vừa tạo ra chiếc ống nghe khám bệnh gắn với điện thoại với tên gọi là StethoCloud. Theo đó, khi đặt ống nghe lên cơ thể bệnh nhân, chiếc điện thoại sẽ sàng lọc những tiếng ồn xung quanh, đồng thời hệ thống phân tích dữ liệu và gửi kết quả từ ống nghe về điện thoại. Các thông số về kết quả khám bệnh sẽ hiển thị trên màn hình điện thoại và bác sỹ từ đó có thể chuẩn đoán bệnh chính xác.

