Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 16-6-2013

“Tôi” hay “chúng ta”?

“Ở đây xin hỏi về vấn đề trách nhiệm cá nhân, bởi bản chất của chất vấn là xác định trách nhiệm cá nhân. Xin Phó thủ tướng sử dụng từ tôi thay cho từ chúng ta để không làm mờ nhòe trách nhiệm cá nhân!”.

Ý kiến mà ĐB Lê Như Tiến – Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng của QH nêu ra tại phiên chất vấn – trả lời chất vấn ngày 14-6, có vẻ hơi “nặng” và bất ngờ với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng yêu cầu ấy phản ánh tâm tư chung của nhiều ĐBQH, khi rất khó rành mạch trách nhiệm cá nhân trong cơ chế lãnh đạo tập thể hiện nay.

Bồi thường hai tấn bạch tuộc theo quy định nào?

Việc Công an tỉnh Hải Dương bồi thường cho nông dân Cần Giờ về lô hàng bạch tuộc không chỉ giải tỏa phần nào uất ức bà con nông dân mà còn thể hiện thái độ cầu thị của Công an Hải Dương đối với hành vi sai trái của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị mình, ngành mình quản lý. Đây còn là kết quả của việc chỉ đạo kịp thời sát sao của Bộ trưởng Bộ Công an, của báo chí đã kịp thời đưa tin. Cái được lớn nhất trong vụ này là tạo niềm tin cho người dân vào pháp luật, vào sự công bằng và lẽ phải; xóa đi mặc cảm về cái gọi là “con kiến kiện củ khoai” !

Ông Bí thư cứu hai di sản văn hóa thế giới

Phố cổ Hội An vốn là một thương cảng sầm uất, phát triển thịnh vượng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Hội An trở thành nơi giao thương, trao đổi hàng hóa và cả văn hóa với bên ngoài. Nó có những giá trị nổi bật toàn cầu và sự trộn lẫn trác tuyệt của văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa. Chính vì vậy, năm 1999 phố cổ Hội An đã được công nhân là Di sản văn hóa của Thế giới.

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử TP Đà Nẵng nhận xét : “Hồ Nghinh là nhà lãnh đạo có công đầu trong việc bảo tồn hai di sản văn hóa thế giới ngày nay là đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn đã tiên lượng được những điều mà lúc đó không ai nghĩ tới”.

Truyền hình rộn ràng thi nhảy

Các chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo với những màn nhảy múa vừa khép lại thì trong tháng sáu và tháng bảy này, hai chương trình tìm kiếm tài năng trên những bước nhảy là Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) và Got to dance cùng khởi động vòng sơ tuyển.

Năm ngoái chương trình Thử thách cùng bước nhảy khởi động trong thời điểm truyền hình tràn ngập các chương trình tìm kiếm tài năng làm khán giả đang mệt mỏi. Dù chương trình gốc So you think you can dance rất thành công ở Mỹ nhưng tại Việt Nam vẫn chưa nhiều người biết. Bên cạnh đó là sự nghi ngại từ truyền thông, giới chuyên môn lẫn khán giả không tin rằng nhảy nhót sẽ có gì để thu hút họ bởi thực tế nhảy múa trên sân khấu ở Việt Nam hầu hết là múa minh họa cho các tiết mục âm nhạc.

Man of Steel gây choáng ngợp

Ngay từ trước khi ra mắt, Man of Steel đã tạo nên một cơn sốt trong lòng người hâm mộ, không chỉ bởi Superman là một nhân vật huyền thoại mang tính biểu tưởng mà còn bởi đoàn làm phim “toàn hàng khủng”: Ngoài đạo diễn Zack Snyder từng lừng lẫy qua các phim 300, Watchmen còn có nhà sản xuất Christopher Nolan - người vực dậy tên tuổi Batman qua các tập phim Dark Knight và là sự bảo đảm cho mọi bộ phim ông tham gia, nhà soạn nhạc Hans Zimmer, dàn diễn viên khủng gồmAmy Adams (từng được đề cử Oscar), hai ngôi sao gạo cội Kevin Costner và Russell Crowe từng ẵm tượng vàng Oscar, diễn viên chính là Henry Cavill- người có gương mặt nam tính và thân hình“đẹp như tượng đồng” hứa hẹn sẽ bùng nổ thành sao sau Man of Steel. Man of Steel đang chiếm lĩnh phòng vé Bắc Mỹ và vừa ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 14-6.

Mãi là tiềm năng?

Trong bài viết trên trang đầu báo Thanh Niên Chủ nhật số đặc biệt về Du lịch, cuối tháng 12 năm 1995, tôi đã nêu bật tiềm năng rất lớn của du lịch Việt Nam so với các cường quốc du lịch trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Bởi nước ta được thiên nhiên ưu đãi biết bao thắng cảnh, nhiều hang động độc đáo, nhiều vịnh biển, bờ biển dài hơn ba ngàn cây số với nhiều bãi tắm đẹp tuyệt; người Việt Nam lại rất hiền hòa, hiếu khách... nên trách nhiệm trên vai của lãnh đạo ngành du lịch là phải tìm ra chiến lược phát triển lâu dài. Bấy giờ Việt Nam chưa có được nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa vật thể cùng phi vật thể được UNESCO công nhận như bây giờ, nhưng tôi vẫn tin tưởng tiềm năng to lớn đó sẽ được khai thác tốt trong một tương lai không xa, sẽ thu hút khách quốc tế cạnh tranh được với các nước trong khu vực…

Về nước gặp “sốc ngược”

Theo nhiều du học sinh, hội chứng “sốc văn hóa ngược” khi trở về Việt Nam thường nặng nề hơn “sốc văn hóa xuôi” khi ra nước ngoài.

Từ “sốc văn hóa ngược” (reverse culture shock), du học sinh khi trở về nước rất khó tìm được việc làm vừa ý trong một cơ quan nhà nước hoặc của doanh nghiệp Việt Nam. Khi đó, nhiều DHS buộc phải chọn làm cho các công ty nước ngoài, hoặc tiếp tục đi… du học ở một trình độ cao hơn.

Hội chứng ống cổ tay

Ống cổ tay (Carpal Tunnel) là một con đường hẹp được giới hạn bởi xương cổ tay và dây chằng ngang cổ tay, là nơi các dây thần kinh và gân của bàn tay đi qua. Một trong những dây thần kinh đi qua ống cổ tay là dây thần kinh giữa, nó chạy từ cẳng tay xuống lòng bàn tay, có tác dụng truyền tín hiệu từ não bộ xuống các ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần ngón đeo nhẫn.

Hội chứng ống cổ tay tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chậm chữa trị có thể gây tàn tật do tổn thương thần kinh, teo cơ ở gò ngón cái.

Hội chứng ống cổ tay là một trong những chấn thương thầm lặng có liên quan đến công việc nhiều nhất, mà hiện nay tại Việt Nam, số người mắc bệnh này khá phổ biến.

Khi một con người nằm xuống

Khi một con người nằm xuống thì những người còn sống, trong đau thương, xót xa, sẽ phải nghĩ về người vừa ra đi, về cái sống của người đó. Cái chết của nhà khảo cổ học người Nhật Bản tại Việt Nam Nishimura Masanari trong tuần qua là một trường hợp như vậy. Nishimura đã đến Việt Nam làm việc khoa học và đã yêu mến mảnh đất này như quê hương thứ hai tới mức đưa cả vợ con sang sinh sống. Cho tới lúc anh nằm xuống vì một tai nạn giao thông thì cả bố mẹ anh, vợ anh đều cũng coi anh như người Việt Nam và để cho anh nằm lại vùng đất anh đã gắn bó thân thuộc theo một nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt.

Bà vợ thị trưởng cuồng dâm

Sạc không dây

