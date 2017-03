Đọc gì trên Pháp luật TP.HCM số chủ nhật 18-8-2013

Adam Sandler: Tiếng cười trái khoáy của Hollywood; Cách ghi danh học trực tuyến toàn cầu; Làm gì khi men gan cao?; Khi smartphone thành “rùa bò”…

Chuyên đề:

Muốn bác sĩ có chất lượng thì phải đầu tư đắt

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng- Phó chủ tịch thường trực Hội Hành nghề y tư nhân TP.HCM: “Nhà nước cần thông thoáng hơn, cho phép mở trường y khoa hoặc khoa y với điều kiện cao hơn: Mức đầu tư/sinh viên phải cao (hiện nay chi phí đào tạo cho một sinh y khoa là 36 triệu đồng đồng/năm, so với nước ngoài trung bình từ 30 ngàn đến 80 ngàn USD/năm), hợp tác Quốc tế trong đầu tư, liên kết đào tạo y khoa, thay đổi chương trình dạy y khoa, tạo chủ động cho sinh viên hơn, tránh học “từ chương”, chấp nhận chương trình giảng dạy ở các nước tiên tiến như Hoa Kỳ chẳng hạn. Không cần phải nghiên cứu thêm gì khác vì người ta đã thành công hàng trăm năm rồi. Nên chấp nhận quan điểm “muốn có BS chất lượng cao, thì giá phải đắt”, đả trả giá đắt rồi, thì người bệnh được trả giá thấp hơn, xã hội sẽ tiết kiệm được nhiều hơn từ y tế”.

Hồ sơ tư liệu

Rau sạch trên sân thượng ở Bangkok

Phong trào trồng rau củ quả tự phát tại nhà, đặc biệt trên tầng thượng các cao ốc đã bắt đầu ở Bangkok nhiều năm nay, nhằm đáp ứng nguồn cung và nhu cầu ăn rau sạch của dân đô thị. Nhiều tổ chức, chuyên gia đề nghị chính phủ Thái Lan có sự hỗ trợ để mô hình này được mở rộng, phát triển.

Trồng rau củ quả tự phát trong lòng TP, phần lớn trên các sân thượng, đã được biết đến tại Bangkok từ hơn 10 năm trước.

Nguyên nhân chính, theo báo Bangkok Post, cũng giống ở Việt Nam, người dân Bangkok tìm đến các vườn rau trồng theo cách tự nhiên vì quá lo lắng với thực tế rau củ quả thương mại nhiễm hóa chất trừ sâu, tăng trưởng quá nhiều.

Văn hóa – Giải trí:

Nguyễn Ngọc Tư “công khai tình mới”

Chuẩn bị cho ra mắt tập thơ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Chuyện duy nhất mới mà tôi có thể bạo dạn khoe là cuốn này ít chữ và nhiều chỗ ngắt dòng. Chữ nghĩa trong ấy vẫn là Tư hay đã khác rồi, tôi nhường lời cho người đọc. Vào những thời khắc đặc biệt với những tâm trạng đặc biệt, những cảm giác không thể tách bạch, tôi thấy mấy cái khó đỡ này thơ chơi được. Nên độc giả đã từng rất ưng văn xuôi của tôi cũng đừng lo lắng, chơi đâu thì tôi cũng quay về”.

Adam Sandler: Tiếng cười trái khoáy của Hollywood

Trong những năm gần đây, những bộ phim gắn mác Adam Sandler đều bị giới phê bình đá đổ không nương tay nhưng lại thành công lớn về mặt doanh thu.

Mới đây, Grown Up 2 (Những đứa trẻ to xác 2, khởi chiếu tại VN từ 16-8) do Adam Sandler sản xuất và thủ vai chính cũng đã bị chuyên trang về phim ảnh Rottentomatoes đánh ngay 0% từ khi chưa ra mắt. Vậy mà, bộ phim lại bất ngờ giành được con số doanh thu rất cao cho một bộ phim hài, với hơn 271 triệu USD chỉ trong chưa đến một tháng công chiếu tại Bắc Mỹ.

Giáo dục – Du học

Cách ghi danh học trực tuyến toàn cầu

Hiện có 3 trang web trực tuyến toàn cầu cung cấp hàng nghìn khóa học trực tuyến của các trường ĐH hàng đầu trên thế giới về tất cả các lĩnh vực: Nhân văn, Y học, Sinh học, Khoa học Xã hội, Toán học, Kinh doanh, Khoa học Máy tính… Chẳng hạn, cách thức tham gia các khóa học của trang web www.coursera.org khá dễ dàng, người học chỉ cần đăng ký một tài khoản (tên, địa chỉ, password), hệ thống sẽ xử lý và cung cấp cho bạn một email thông báo đăng ký thành công và tên đăng nhập, password để bạn tham gia vào hệ thống; sau đó bạn có thể đăng ký các khóa học trực tuyến.

Tuy vậy, trang web này cũng có những bắt buộc mà người học phải chú ý như: Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi; phải tuân theo “luật danh dự” quy định của trang web (tự mình làm bài tập, không copy của người khác…); không gửi mail tham gia các diễn đàn học tập trên trang web với các nội dung như: phỉ báng, quấy rối người khác, nội dung khiêu dâm, quảng cáo hay chống phá chổ chức, quốc gia nào đó.

Sức khỏe

Làm gì khi men gan cao?

Khi men gan tăng, chứng tỏ có hiện tượng bất thường xảy ra đối với tế bào gan. Sự bất thường có thể xảy ra tạm thời nhưng cũng có thể là mối nguy hiểm đe dọa đối với cơ thể nếu tế bào gan bị tổn thương.

Men gan do tế bào gan sản xuất ra, giữ vai trò tham gia vào các quá trình chuyển hoá quan trọng các chất trong cơ thể. Khi tế bào gan chết đi do quá trình lão hóa thì có một lượng men gan được phóng thích vào máu ở nồng độ dưới 40U/l. Chỉ số này gần như cố định ở người bình thường nhưng khi có tổn thương gan thì các men này sẽ tràn vào máu, làm tăng nồng độ trong máu.

Công nghệ mới

Khi smartphone thành “rùa bò”

Việc sử dụng smartphone không đúng cách sẽ khiến thiết bị ngày càng trở nên “ì ạch” và khó chịu.

Các dòng smartphone mới lần lượt xuất hiện với cấu hình mạnh hơn và nhiều tiện ích hơn. Thế nhưng, không phải người dùng nào cũng có thể làm chủ được các thiết bị thông minh này một cách dễ dàng, nhất là những người dùng mới.

PLO