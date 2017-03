Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 19-1

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Muốn bác lời khai tại tòa, phải nêu rõ lý do

Trong phiên tòa xét xử vụ án Dương Tự Trọng, với tư cách là người làm chứng, ông Dương Chí Dũng đã khai tuồn tuột ai đã điện báo cho mình và khai ra việc chạy tội… Với lời khai này, trong lời luận tội kiểm sát viên đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khởi tố vụ án và tòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Có lẽ, đây là trường hợp hãn hữu mà hội đồng xét xử tin vào lời khai tại phiên tòa nên mới khởi tố vụ án còn hầu hết lời khai “mới” của bị cáo và những người tham gia tố tụng không được hội đồng xét xử xét xử chấp nhận, thậm chí còn bị quy chụp là “phản cung”, đổ tội, chối tội !

Hồ sơ – Tư liệu:

Mỹ: Dự án cảnh báo khủng bố sinh học phá sản

Sau sự kiện ngày 11-9-2011 và sau một số vụ tấn công bằng virus bệnh than, tiếp theo sau đó làm năm người chết và 17 người bị bệnh nặng, trong Thông điệp Liên bang năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã công bố thực hiện chương trình BioWatch - một phần của nỗ lực chống khủng bố. Thực tế cho thấy hơn 10 năm qua chương trình này là một sự lãng phí lớn, Quốc hội đã vào cuộc điều tra.

Văn hóa – Giải trí:

Kịch Tết 2014 chuộng thời sự

Kịch Tết con ngựa 2014 năm nay đang cho thấy một tín hiệu mừng với sự xuất hiện những vở chính kịch đáng chú ý… Đầu tiên phải kể đến hai vở diễn gây chú ý ở Kịch 5B là Gương mặt kẻ khác và Phía sau tội ác. Với một kịch bản lời thoại đậm chất văn chương của nhà văn Bích Ngân và một phong thái dựng kịch chuẩn mực, khuôn phép trong lớp lang, hành động kịch của đạo diễn Trần Minh Ngọc, Gương mặt kẻ khác được đánh giá đã lấy lại phong độ cho Kịch 5B một thời với vẻ đẹp chuẩn mực của nơi này. Còn Phía sau tội ác lại được quan tâm bởi nó đề cập đến vấn đề đang xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng người dân không nhờ đến luật pháp trừng trị tội ác mà hành động tự xử các tện tội phạm.

Grammy 2014: Macklemore và Ryan Lewis ẵm giải?

Lễ trao giải Grammy 2014 diễn ra vào ngày 26-1 tới đây, nhiều tên tuổi mới toanh hứa hẹn sẽ làm nên chuyện, trong đó có bộ đôi nghệ sĩ Macklemore và Ryan Lewis.

Nối tiếp 2012, xu hướng âm nhạc 2013 năm qua tiếp tục chứng kiến khá nhiều thành công của các nghệ sĩ hoạt động độc lập, trong đó cái tên phủ sóng trên khắp các mặt báo là bộ đôi Macklemore - Ryan Lewis đến từ Seattle, Washington.

Câu chuyện văn hóa:

Tiếng Việt phong phú

Có nhiều cặp từ thoạt nghe như phản nghĩa nhưng ý lại tương đồng. Ví dụ thời gian gần đây tại TPHCM và nhiều thành phố, hàng loạt quán“Coffee take away”, tức quán cà phê bán cho những người bận rộn, mua mang ra khỏi quán (chứ không uống tại quán), có quán dịch là “Cà phê mang đi”, có chỗ ghi là “Cà phê mang về”. Điều thú vị là cả hai cách dịch đều đúng, mặc dù từ “đi” phản nghĩa với từ“về”! Cũng rất thú vị khi có những câu mới đọc thì rõ ràng là sai văn phạm nhưng lại diễn tả được đúng tâm trạng nhân vật, như câu: “Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới!” - thơ Thanh Tâm Tuyền; hoặc lời một bài hát:“Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi/ Ngày mai tôi đã, đã đi xa rồi”(ca khúc Biệt kinh kỳ của Minh Kỳ).

Giáo dục – Du học:

Cẩn thận thuê nhà ở Úc

Tại Anh, nếu không có may mắn thì ít nhất du học sinh phải đôi ba lần chuyển chỗ ở và gặp những rắc rối không đáng có. Với kinh nghiệm bốn lần di chuyển chỗ ở trong chín tháng sống tại Anh, Trần Vinh Quang, du học sinh thạc sĩ Trường ĐH Greenwich (Anh), chia sẻ: “Khi mới sang Anh, tôi may mắn tìm được chỗ ở khá tốt từ lời giới thiệu của một chị sinh viên sắp về nước. Nhưng sau đó tôi phải tìm kiếm chỗ ở mới do việc đi lại gặp nhiều khó khăn, và rắc rối bắt đầu từ đây”.

Sức khỏe:

Tết về gan dễ nhiễm mỡ

Ở người bình thường, mỡ chỉ chiếm 2-4% trọng lượng của gan bao gồm các trigyceride, axít béo, phospholipid, cholesteron. Tùy theo nguyên nhân gây bệnh mà lượng mỡ tích tụ trong gan cũng khác nhau.

Bệnh gan nhiễm mỡ là hiện tượng khi lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng của gan. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể xảy ra ở những người thiếu vận động và ăn uống bất hợp lý, dư thừa năng lượng. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh gan nhiễm mỡ chỉ là một triệu chứng do sự tích lũy mỡ quá nhiều tại gan và có 20% bệnh gan nhiễm mỡ có thể diễn tiến đến xơ gan.

Công nghệ:

“Mắt thần” thông minh

Những sản phẩm camera thông minh lắp đặt tại nhà hay công ty có khả năng kết nối với thiết bị di động, máy tính để theo dõi từ xa đang khá hút khách trong mùa giáp Tết. Trong đó các sản phẩm camera quan sát từ xa qua mạng Internet (camera IP) đang là lựa chọn mới của người tiêu dùng.

Truyện ký:

Nắm cơm tết trong tù

