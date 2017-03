ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 19-10-2014?

Nobel kinh tế 2014: Chống độc quyền trong kỷ nguyên số; Công an xã không được lấy lời khai người phạm tội; Loạn hoa hậu mượn danh Việt Nam ở hải ngoại; Vì sao Senegal chặn đứng Ebola thành công?; Lợi mật, lợi đủ điều!;Tránh mất cắp tài khoản khi dùng mạng xã hội…

Chuyên đề:

Toàn cảnh siêu dự án sân bay trung chuyển quốc tế Long Thành

Trong bối cảnh nợ công sắp chạm trần, việc trình một siêu dự án có tổng mức đầu tư khái toán lên đến 18 tỉ USD nhưng phương thức huy động vốn, trả nợ chưa rõ gây không ít băn khoăn. Càng băn khoăn hơn khi có ý kiến nêu có việc nói quá chuyện quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất nhằm “thúc” dự án Long Thành “chạy”.

Hiện lý do chính được Bộ GTVT cùng nhiều chuyên gia phản biện vốn là “người” của Bộ GTVT đều cho rằng cần nhanh chóng xây sân bay Long Thành để giải quyết nạn quá tải cấp thiết ở Tân Sơn Nhất. Ông Ngô Thịnh Đức, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng không nên bàn quá nhiều về Long Thành nữa mà cần làm nhanh. Nếu để chậm trễ có “vác mai đi đào” thì cũng không còn gì để ăn.

Đã nghe đã thấy:

Có chuyện là xài “quyền im lặng”!

Trong khi các chuyên gia, các nhà lập pháp trăn trở, băn khoăn tìm cách luật hóa quyền im lặng của nghi can thì ngược lại, một số quan chức thực thi triệt để “quyền” này khi có chuyện xảy ra trong lĩnh vực họ phụ trách.

Vụ án các cán bộ ở trạm cân Đăk Nông bị công an sờ gáy vì nhận hối lộ của tài xế, chủ xe, báo chí rất muốn biết Sở GTVT tỉnh này đã xử lý, kỷ luật thế nào với những người bị công an bắt trước đó mấy tháng vì nhận tiền cho xe qua trạm. Nhiều phóng viên của các báo nhiều lần đến trụ sở, gọi điện thoại cho lãnh đạo Sở này để hỏi về việc xử lý, chấn chỉnh, để thực thi quyền được biết của người dân. Thế nhưng các phóng viên hoặc không gặp hoặc bị từ chối trả lời với lý do “công an đang điều tra”.

Hồ sơ tư liệu:

Nobel kinh tế 2014: Chống độc quyền trong kỷ nguyên số

Khi công nghệ thông tin chi phối phần lớn các hoạt động trong đời sống, sản xuất kinh tế thì các “ông trùm độc quyền” cũng trở nên “khó bảo” hơn bao giờ hết.

Có người từng “tản mạn” rằng “Facebook đã tạo ra những mảnh đất màu mỡ và bảo chúng ta đến cày cấy trên mảnh đất ấy. Và rồi chúng ta đã ngoan ngoãn vâng lời, mà chẳng ai biết chúng ta đang “cặm cụi” kiếm tiền cho doanh nghiệp mạng xã hội khổng lồ này”. Chủ nhân Giải thưởng Nobel Kinh tế 2014 – Giáo sư Jean Tirole (sinh năm 1953) – đã chứng minh rằng đó không chỉ là một suy đoán vô căn cứ.

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Công an xã không được lấy lời khai người phạm tội

Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) đang băn khoăn của nội dung công an xã có nhiệm vụ “lấy lời khai của người bị hại, người biết vụ việc” theo Thông tư 28/2014 của Bộ công an. Bởi lẽ, quy định này có thể dẫn đến việc mở rộng lấy lời khai của công an xã với cả những người phạm tội và đây sẽ là việc “lấn sân” sang hoạt động điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự và Pháp lệnh Điều tra hình sự.

Băn khoăn này có lý do, bởi thực tế thời gian qua, có nơi công an xã bắt được tội phạm không giao ngay lên cấp trên mà để ở xã lập biên bản lấy lời khai của người phạm tội, người bị hại, người làm chứng và những người liên quan; thu thập tài liệu rồi mới đưa lên giao cho Công an huyện.

Văn hóa – Giải trí:

Loạn hoa hậu mượn danh Việt Nam ở hải ngoại

Sau scandal kiện cáo, tố cáo mua bán giải, mới đây các cuộc thi hoa hậu mượn danh Việt Nam ở hải ngoại lại để lộ cái sự nhếch nhác qua vụ các nghệ sĩ bị bỏ rơi khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thế giới 2014 tại Nhật Bản. Đã đến lúc các cơ quan quản lý văn hóa trong nước không thể nhắm mắt cho qua các hoạt động mượn danh hoa hậu làm xấu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong mắt công chúng trong và ngoài nước.

Nhiều năm nay các bầu show thi hoa hậu ở hải ngoại rất thích lấy tên gọi và ăn cắp ý tưởng của các cuộc sắc đẹp trong nước để làm show…

Quốc tế:

Vì sao Senegal chặn đứng Ebola thành công?

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 17-10 (giờ địa phương), đã có 4.555 ca tử vong trong 9.216 ca nhiễm Ebola ở bảy nước (Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Senegal, Tây Ban Nha và Mỹ).

Cùng ngày, WHO chính thức tuyên bố dịch Ebola đã chấm dứt ở Senegal. Ca nhiễm duy nhất ở Senegal được ghi nhận ngày 29-8. Một nam thanh niên có tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Ebola ở Guinea đã đi ô tô từ Guinea về Dakar (Senegal).

Đến ngày 5-9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không còn mang virus Ebola nữa. Senegal tiếp tục duy trì tình trạng cảnh báo suốt 42 ngày sau đó (hai lần hơn thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola) để dò xem có ca nào nhiễm nữa hay không rồi mới công bố hết dịch.

Sức khỏe:

Lợi mật, lợi đủ điều!

Một trong các nguyên tắc gối đầu giường của thầy thuốc Đông y là “thông tắc bất thống, thống tắc bất thông”. Hễ thông thoáng không đau, đã đau phải có chổ nào ùn tắc.

Muốn mọi chuyện hanh thông thì mật phải nhanh chân xuống ruột non càng sớm càng tốt. Muốn được như thế phải làm sao để mật được bài tiết khỏi gan theo kiểu không cần nhiều nhưng đều. Đồng thời cơ vòng túi mật đừng co thắt thái quá và trật nhịp theo kiểu khi cần không co, khi co không giãn.

Công nghệ mới

Tránh mất cắp tài khoản khi dùng mạng xã hội

Các cuộc tấn công trên Facebook và một số mạng xã hội khác nhằm đánh cắp tài khoản, đặc biệt là trên các thiết bị di động đang là nỗi lo lớn. Tuy nhiên nếu biết cách, chỉ cần một vài thiết lập người dùng vẫn có vệ tự bảo vệ mình.

Điều ít người biết là thực tế tính năng Security của Facebook có nhiều cơ chế bảo vệ cho người dùng, chỉ cần kích hoạt các cơ chế này thì người dùng sẽ không còn lo mất tài khoản.