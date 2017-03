Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 19-5-2013

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Ép trả tiền nhậu là phạm tội

Tuần qua, dư luận xôn xao chuyện một CSGT ở Khánh Hòa ép một doanh nghiệp trả tiền cho bữa nhậu hơn 13 triệu đồng. Cách hành xử này không chỉ làm xấu hình ảnh CSGT vốn đã có nhiều chuyện lình xình mà còn làm mất lòng tin của người dân vào những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan Nhà nước.

Thông thường mối quan hệ giữa người bị ép với người có hành vi yêu cầu trả tiền là quan hệ lệ thuộc; người bị ép nếu không đáp ứng yêu cầu của người ép thì có nguy cơ chịu một hậu quả không tốt đối với họ. Và một khi người bị ép trả tiền đã tố cáo thì sự việc không còn là chuyện của riêng ai nữa. Trách nhiệm của các cơ quan phải xác minh, điều tra đến ngọn ngành.

Nợ công của Việt Nam đến lúc báo động đỏ?

Khi nợ công vượt quá cao so với mức an toàn là nguy cơ đe dọa những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế. Điều này khiến người ta lo ngại tới viễn cảnh nền kinh tế một lần nữa lại rơi vào tình trạng suy thoái.

Theo chuyên gia kinh tế, Ngô Quang Thành, kinh tế trưởng Trung tâm chính sách và chiến lược Nông Nghiệp Nông Thôn miền Nam, theo ngân hàng thế giới ngưỡng an toàn nợ công của một quốc gia là 50% thì Việt Nam cũng đã vượt qua ngưỡng này.

Lập trình “ngày chết” cho sản phẩm điện tử

Pin sạc điện thoại đi động bị “chai” một năm sau khi mua, dây điện của chiếc máy hút bụi bị hỏng và chiếc máy giặt của bạn bỗng hư chỉ vài hôm sau khi hết thời gian bảo hành… Đây không phải là ngẫu nhiên mà là những “sự cố” đã được lập trình trước của nhà sản xuất, nhằm cố ý giới hạn vòng đời của sản phảm được làm ra.

Tại Pháp, một dự luật đã được một các thượng nghị sĩ thuộc nhóm bảo vệ môi trường, đứng đầu là thượng nghị sĩ Jean-Vincent Placé, đệ trình trình trước Thượng viện vào ngày 23-4 vừa qua, nhằm quy định những điều luật cấm đối với hành vi của các nhà sản xuất trên sản phẩm mà họ làm ra và gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng.

Số phận ly kỳ của The Great Gatsby Phải ấn tượng đến thế nào thì bộ phim The Great Gatsby của đạo diễn Baz Luhrmann mới được chọn chiếu mở màn LHP Cannes 2013 để truyền cảm hứng cho hơn 90 bộ phim khắp thế giới cũng được trình chiếu sau đó tại LH, bất chấp đây không phải là phim chiếu lần đầu như qui ước ngầm của phim chiếu mở màn tại các kỳ LHP Cannes trước nay. Sự thăng giáng ngoạn mục không chỉ gắn với cuốn tiểu thuyết lừng danh The Great Gatsby mà còn ảnh hưởng đến những tác phẩm điện ảnh chuyển thể cùng tên, gồm cả bộ phim mới toanh của đạo diễn Baz Luhrmann.

Làm thêm ở xứ người

Đúc kết chung của nhiều du học sinh đã và đang làm thêm ở các nước bản xứ: kiếm tiền ở xứ người cũng lắm khi trầy vi tróc vảy và phải thật tỉnh táo khi đứng trước hai mặt được và mất của việc làm thêm. Cái khó lớn nhất của làm thêm là: Làm “chui” dễ kiếm việc, nhiều tiền nhưng bất hợp pháp, đôi khi còn đánh đổi cả việc học; ngược lại, làm thêm hợp pháp thì việc ít người đông.

Lờn thuốc kháng sinh vì viêm bàng quang

Mượn kích ứng vật lý để đánh thức sức đề kháng là phương pháp tối ưu điều trị viêm bàng quang. Đây chính là cách điều trị từ căn nguyên theo cơ chế sinh học chưa được chú trọng ở xứ mình.

Viêm bàng quang rõ ràng có khuynh hướng chơi khăm phụ nữ vì ống dẫn tiểu của phái yếu ngắn hơn nên con đường bội nhiễm từ dưới lên trên dễ dàng hơn. Kẹt thêm cho nạn nhân là bệnh ít khi được chẩn đoán chính xác vì thường khi bệnh nhân không đến ngay thầy thuốc niệu khoa. Nạn nhân vì thế thường không được điều trị sớm. Không chỉ với chuyện mất chất lượng cuộc sống, nhiều căn bệnh khác từ đó có thể phát tán oan uổng vì sức đề kháng trên cả hai mặt tâm và thể của nạn nhân khó tránh không bị xói mòn nhanh chóng.

“Sao cho được lòng dân?”

Phạm tội gì đây ta thử hỏi:

Tội trung với nước, với dân à?

Hai câu thơ này là của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dõng dạc hỏi kẻ bắt mình khi ông bị chính quyền Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc) tống giam năm 1942 - 1943. Đến khi trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945, lòng yêu nước yêu dân càng được ông chăm lo củng cố phát triển cho các đồng chí của mình, cho những người làm việc trong bộ máy chính quyền mới.

Kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh là thêm một lần nhớ tới bài học vì dân vì nước ông để lại cho những người kế tục.

Tan vỡ ước mơ

Tôi còn nhớ như in hình ảnh một phụ nữ nhỏ nhắn trong bộ đồ bộ thun cũ chạy lăng xăng, mắt đẫm ướt, rối rít cám ơn các đồng nghiệp của chồng sau phiên xử. Chồng của chị vừa bị TAND TP.HCM phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, khi chồng chị lỡ làm bậy vì hoàn cảnh khó khăn, các đồng nghiệp của chồng chị đã luôn ở bên chị, đến ngày ra tòa, họ cũng đến theo dõi phiên xử để chia sẻ, động viên chị và mong tòa chiếu cố giảm nhẹ cho chồng chị.

