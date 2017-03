Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM, số Chủ nhật 19-6-2016?

Mỗi tuần một câu chuyện thời sự nóng hổi:

Muốn “cắt” dạy thêm phải đổi cách đánh giá học sinh

Mới đây tại cuộc họp với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu bàn về phát triển giáo dục và đào tạo TP.HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định nhất quyết trong năm nay phải dứt khoát bỏ dạy thêm học thêm.

Cô Tô Thụy Diễm Quyên, cựu giáo viên Trường THCS Đức Trí (quận 1), từng là một trong 250 người được Micfosoft chọn là chuyên gia cố vấn giáo dục toàn cầu, đã chia sẻ quan điểm của mình về việc dạy thêm, học thêm: “Đánh giá học sinh theo thang giỏi, đánh giá qua điểm, qua bài thi... là nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm. Muốn chấm dứt dạy thêm, học thêm, phải thay đổi từ gốc rễ, là cách đánh giá học sinh”.

Hồ sơ tư liệu:

Tiếp loạt bài NHỮNG THƯƠNG HIỆU MỘT THỜI VANG BÓNG

Bài 2: Hynos - cứ ngỡ kem đánh răng ngoại

Sau khi trở thành nhãn hiệu P/S và bị nước ngoài mua lại, cái tên Hynos và hình ảnh anh Bảy Chà với diện tích nhỏ hơn và màu sắc cũng khác xưa bắt đầu được sản xuất trở lại. Giống xà bông Cô Ba, sự trở lại muộn màng không đem lại nhiều kết quả cho một nhãn hiệu từng một thời đi xâm chiếm thị trường nước ngoài.

Ký sự

Sóng ngầm đêm phố Tây - Bài 2: Chạm mặt người bán bồ đà, vũ khí, mại dâm

Khi tiếp xúc với giới buôn bán bồ đà lẫn một số người Tây sinh sống ở đây, tôi mới biết nơi này hầu như trong người mỗi du khách đều có ít nhất một gói grass (cỏ). Như có lần, trong buổi hẹn đầu, anh chàng họa sĩ người Ba Lan móc từ túi ra một gói cỏ và mời tôi dùng tự nhiên như thể ấy là chewing gum hay những viên kẹo ngọt ngào.





Văn hóa - Giải trí:

Cô gái xinh đẹp hát cho Euro 2016 là ai?

Trong tuần qua, Zara Larsson gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu nhờ việc thể hiện This One’s For You - ca khúc chính thức của Euro 2016, kết hợp cùng DJ nổi tiếng người Pháp David Guetta.

Nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp 19 tuổi người Thụy Điển này đang là một tài năng vô cùng triển vọng của làng nhạc thế giới.

Nhà thơ Phạm Chu Sa với Câu chuyện văn hóa

Quyền sao chép và nạn ăn cắp bản quyền

Ngày 16-6 vừa qua, tại Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả và Hiệp hội Quyền sao chép đã phối hợp tổ chức “Hội thảo quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm” với sự tham gia của các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà quản lý xuất bản, nhà văn, nhà báo… khu vực miền Trung. Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực quyền tác giả tuy không mới nhưng vẫn nóng lên khi nhắc đến chuyện ăn cắp bản quyền.

Thời đại:

Cuộc sống xa xỉ của các sinh viên con tỉ phú ở ĐH Anh

Họ là các cậu ấm cô chiêu, con của các tỉ phú đến từ khắp nơi trên thế giới.

Họ có cuộc sống vương giả với hàng hiệu và các thú vui xa xỉ trong quãng đời sinh viên nhưng chuyện học hành lại hết sức be bét.

Góc nhỏ Sài Gòn:

TS Nguyễn Thị Hậu góp mặt với Nắng mưa Sài Gòn

Mưa Sài Gòn ào đến thật nhanh, thật lớn, rửa trôi bụi đường làm tan khói xe. Nhưng rồi bỗng chốc những vòm lá ánh lên tinh khôi trong nắng nhạt khi tạnh mưa, cũng bất ngờ như khi mưa đến. Và mặt trời dịu dàng tạm biệt phố... Sau vài phút dòng người và xe lại tấp nập trên đường. Bạn còn nhớ không, một ngày nào đó bạn vào Sài Gòn. Tối đầu tiên Sài Gòn đón bạn bằng cơn mưa như muốn sập trời sập đất, bạn nói: Lạ thật, mới hồi chiều nắng chói chang như thế, gió nhẹ như thế, Sài Gòn vẫn “thất thường” thế ư?

Thể thao:

Hội chứng bàn thắng phút cuối

Tại Euro này khán giả hầu như không ai đứng dậy rời ghế ở những phút cuối mà luôn dán chặt mắt vào trận đấu đặc biệt ở những giây cuối để chờ các bàn định mệnh…

Các cây viết thể thao gọi đấy là hội chứng Payet vì từ đêm khai mạc đến nay các cổ động viên luôn bừng tỉnh rồi vỡ òa vào những phút cuối bởi những bàn thắng quyết định đến vào phút chót. Thậm chí có bàn còn diễn ra ở phút 90+6 và đều là những bàn mang tính quyết định.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG: Bài học thứ năm

Ông bà đã dạy muốn có phong cách văn minh cần “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trải qua bao đời, lời dặn dò vẫn giữ nguyên giá trị. Biết cách đúng là hay nhưng khéo hơn nữa là đúng kiểu. Chính vì thế nếu muốn sống cho khỏe phải thêm bài học thứ năm về cách... uống! Lý do rất đơn giản. Con người có thể nhịn ăn nhiều ngày nhưng chỉ thiếu nước trong khoảng thời gian ngắn thì thầy thuốc giỏi cũng đành chịu thua.

Cây bút công nghệ PHẠM HỒNG PHƯỚC:

Truyền hình analog, ta chia tay nhau từ đây…

Những thuê bao mạng di động tại 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ ngày 15-6-2016 nhận được tin nhắn SMS của Bộ TT&TT thông báo: Từ ngày 15-6-2016, Việt Nam ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) ban đầu tại 3 thành phố này với 6 kênh VTV6, VTV9, VTV5-TNB, VTC9, H2 và HTV7. Từ nay, các kênh này chỉ được phát dưới dạng kỹ thuật số (digital) trên hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2.

Quốc tế:

Giải mã hội nghị Côn Minh

“Bí ẩn hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung Quốc: Lộn xộn quan liêu hay Trung Quốc độc đoán?” là đầu đề bài viết của GS Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) đăng trên tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 17-6. Bài viết đã cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến hội nghị đặc biệt bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc ở Côn Minh hôm 14-6.