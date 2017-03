Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật, 20-3-2016?

Mỗi tuần một câu chuyện thời sự nóng hổi:

Bùng nổ văn hóa đọc

Ngày mai, 21-3 Hội sách TP.HCM 2016 sẽ khai mạc và kéo dài đến ngày 27-3 tại Công viên Lê Văn Tám. Đây là sẽ là hội sách lớn nhất từ trước đến nay. Có thể nói Hội sách, cùng với hàng loạt hoạt động và sự kiện khác như Đường sách, cà phê sách rồi hiện tượng bạn đọc xếp hàng trong lễ ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gần đây... cho thấy văn hóa đọc đang hồi sinh mạnh mẽ.

Thời đại:

Đau thương và chối bỏ

Tháng 9-2015, cả thế giới bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé Alan Kurdi nằm chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là thời điểm dòng người tị nạn từ các quốc gia đầy đau thương ở Trung Đông và châu Phi đổ sang châu Âu kiếm tìm một cuộc sống yên ổn hơn ngày càng nhiều. Truyền thông thế giới mỗi ngày đầy rẫy hình ảnh người tị nạn sống vật vờ trong các trại tị nạn ở châu Âu.

Có thể hình dung tình cảnh đau thương và nỗi thống khổ hàng triệu người tị nạn đang phải chịu qua những dòng chia sẻ đầy nước mắt của BS Fintan Sheerin sau một chuỗi ngày chăm sóc họ.

Thị dân:

Buffet - Đừng tưởng dân phố...

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà xưa đã dạy “học ăn, học nói...”. Ăn buffet không còn mới với người Việt nhưng nhiều người phạm phải những lỗi sơ đẳng khiến người khác nhìn với con mắt “thương hại”, áy náy.

Góc nhỏ Sài Gòn - chuyên mục do nhà văn Lê Văn Nghĩa phụ trách:

Những bản sách đặc biệt

Nếu có dịp cầm trên tay những bản sách xưa của một số Nhà xuất bản in trước 75 tại Sài Gòn, phần cuối trang ta thấy có ghi những dòng chữ ngắn như sau: “…Do Cảo Thơm ấn hành lần thứ nhất, ngoài những bản thường có in thêm ba mươi bản đặc biệt trên giấy bạch vân ghi dấu riêng…”. “…Ngoài những bản thường còn in thêm năm bản quý. Mỗi bản đều có triện son của tác giả…”.

Luật & Đời:

Trách nhiệm phụng sự và văn hóa công vụ

Đã có thời gian rất dài tồn tại một quan niệm rằng được làm việc trong cơ quan nhà nước là một diễm phúc lớn nên có hẳn một bài hát mong “em đi làm cán bộ” để được đứng tách ra khỏi đời sống dân thường. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, quan niệm về vai trò, vị trí, mối quan hệ của cơ quan công quyền trong hệ thống chính trị ở các nước phát triển đã thay đổi hẳn.

Văn hóa - Giải trí:

Thần tượng Bolero có thật là bolero?

Chương trình Thần tượng Bolero (phát sóng tối thứ Năm hằng tuần trên kênh VTV3) đã đi được một phần ba quãng đường và đang gặp nhiều chỉ trích từ khán giả, nghệ sĩ rằng chương trình đã làm sai bolero.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG

Thêm chút gì cho bớt buồn?!

Tưởng buồn hoài lâu rồi cũng quen thì lầm! Khả năng đục khoét cơ thể, gặm nhấm sức đề kháng của buồn chán tuy âm thầm nhưng tàn nhẫn thừa sức vượt xa ung bướu, hơn xa vi khuẩn, vì khổ chủ thường khi chính là thủ phạm nuôi bệnh!