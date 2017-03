Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số chủ nhật 21-9-2014?

Chuyên đề:

Ở Việt Nam ít nghe nói đến triết lý giáo dục

Khủng hoảng trong giáo dục chủ yếu xuất phát từ chính sách yếu kém và các văn bản luật không định lượng được tình hình thiếu minh bạch, bảo vệ lợi ích cục bộ, không nghiêm trong thi hành...

Theo GS Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Tổ chức Chất lượng Giáo dục Quốc tế (Úc), cần nhìn thẳng vào các điểm yếu nội tại đã bám sâu vào hệ thống giáo dục nước ta để có biện pháp hiệu quả nhất. Nếu không khắc phục được điều đó, giáo dục vẫn cứ như “con quay” quay quanh một vài thay đổi cục bộ kém hiệu quả...





Bắt tạm giam chủ tịch HĐQT công ty VN Pharma

Ngày 20-9, theo nguồn tin Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng ông Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) - chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP VN Pharma để điều tra về hành vi buôn lậu dược phẩm với số lượng lớn.

Hồ sơ – Tư liệu:

Bảo tồn và phát triển

Bài 3: CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA HAI “TRÙM” QUI HOẠCH NEW YORK

Cuộc đối đầu giữa Jane Jacobs và Robert Moses không đơn thuần chỉ là một sự kiện lịch sử có sức ảnh hưởng đến sự phát triển thành phố New York. Nó còn là một sự kiện có tính chất bước ngoặc trong lịch sử ngành đô thị.

Câu chuyện văn hóa

BÀI HỌC TỪ LÀM PHIM LỊCH SỬ

Sự kiện phim Sống cùng lịch sử làm để chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tốn cả triệu đô (21 tỷ đồng) nhưng đưa ra rạp chiếu chẳng ai xem, đang được dư luận bàn tán. Mặc dù phim được chiếu tại Trung tâm Chiếu bóng Quốc gia và giá vé chỉ 40 – 50 ngàn đồng, nhưng rạp phải thường xuyên hủy chiếu vì không có khán giả!

Thời đại:

Phá thai qua mạng!

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào năm 2008, đã có khoảng 47.000 phụ nữ chết do phá thai trong những điều kiện không an toàn.

Tại Hà Lan, từ lâu đã có một tổ chức chuyên “giúp đỡ” những phụ nữ mang bầu muốn phá thai nhưng sống tại các nước đang có luật cấm, đó là Women on Web do nữ bác sĩ Rebecca Gomperts thành lập. Tổ chức này sẽ gửi thuốc hủy thai qua đường bưu điện và theo dõi y tế qua mạng. Giá trọn gói cho dịch vụ này là 90 euro, nhưng có thể gia giảm trong trường hợp khách hàng không đủ chi phí.

Đối thoại với hung thủ để hòa giải

Tại Pháp, Bộ trưởng Tư pháp đã đề xuất thử nghiệm phương pháp tâm lý “hòa giải bằng sự cảm thông” giữa nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân và hung thủ gây án.

Mục đích của việc đối thoại là để tìm ra sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau, thử nghiệm này được tiến hành trên cơ sở tự nguyện của cả hai bên, nhằm giúp đỡ nạn nhân về mặt tinh thần và kéo giảm tình trạng tái diễn phạm tội từ phía hung thủ. Tuy chỉ mới thực hiện được hai lần thử nghiệm và đang đợi thẩm định kết quả, nhưng phương pháp này bước đầu đã được đánh giá là hiệu quả và đậm tình người.

Giáo dục – Du học:

Biến động học phí du học

Một điều tra nghiên cứu của ngân hàng HSBC mang tên “Value of Education” được công bố ngày 10-9 cho thấy chi phí trung bình cho một năm du học tại 15 nước trên thế giới đã tăng trong năm nay.

Đứng đầu trong cuộc biến động chi phí du học là Úc, điểm đến du học được sinh viên châu Á ưa thích nhất cũng là nơi chi phí ăn học cao nhất: gần 43.000 UDS/năm (tăng 9,3 %). Đứng thứ nhì là Singapore (gần 40.000 USD). Kế đến là Mỹ với mức chi phí gần như ổn định là gần 37.000 USD, rồi đến Anh (hơn 35.0000 USD). Canada đứng thứ 6 với mức gần 30.000 USD. Pháp đứng thứ 7: gần 16.000 USD.

Công nghệ mới:

Kiếm tiền từ web chết

Những website đã chết thế nhưng tên miền và nội dung trên đó vẫn còn giá trị đối với những người biết kinh doanh.

Dân trong nghề này gọi đùa những website (web) bị bỏ rơi hoặc chưa gia hạng tên miền là “bà góa”. “Bà góa” đẹp và có tiềm năng là những những web có tuổi đời lớn, từng có thứ hạng cao, nội dung tốt và lượng truy cập nhiều nhưng không gặp thời.

Sức khỏe

Ăn sao chống bệnh ung thư?

Chế độ dinh dưỡng có vai trò hết sức quan trọng giúp người bệnh ung thư mau lành vết thương, chống nhiễm trùng và cung cấp năng lượng cho cơ thể sống còn.

Ở người bệnh ung thư, suy dinh dưỡng và sự suy mòn thể chất là 2 vấn đề thường gặp nhất. Khi người bệnh có chế độ dinh dưỡng hợp lý và đầy đủ chất thì sẽ giúp giảm thiểu được nhiều bất lợi do căn bệnh và quá trình điều trị gây ra. Trong bệnh ung thư, bản thân của khối u ác tính, đặc biệt là khi khối u ở dạ dày hay đường ruột và những chất do nó sản sinh ra có tác dụng làm ảnh hưởng xấu đến sự hấp thu dưỡng chất của cơ thể thì việc sử dụng chất đạm, bột đường, chất béo của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, làm cho người bệnh luôn có cảm giác no, biếng ăn, khô miệng, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy hay táo bón…