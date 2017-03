Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ Nhật 26-10-2014?

Đã nghe đã thấy:

Sân bay Long Thành và… bệnh Alzheimer

Một chuyện quốc gia đại sự, một dự án tính ra cỡ 160 ngàn tỷ đồng VN mà các lãnh đạo của Bộ quan trọng nhất cứ lộn tới lộn lui hoài là sao? Khi tuyển chọn lãnh đạo cấp cao, chắc chắn những người có trách nhiệm đã rất cân nhắc về năng lực. Khi trình một văn bản cho Quốc hội, không chỉ có người ký mà cả ban bệ tham mưu quân hùng tướng mạnh chắc chắn đã đọc từng chữ. Vậy mà cũng lộn, do đâu? Nếu “do lỗi in ấn” thì phải xem lại máy tính và máy in được mua sắm trang bị, bảo dưỡng và sử dụng sao mà cứ lộn hoài.

Câu chuyện khiến dân tình nghĩ đến căn bệnh Alzheimer. Mặc dù các ca bệnh Alzheimer có đặc điểm riêng biệt đối với mỗi cá nhân, tuy nhiên có nhiều triệu chứng tương đồng xuất hiện sớm. Trong giai đoạn đầu, triệu chứng phổ biến nhất là không có khả năng để nhớ được việc vừa xảy ra. Khi nghi ngờ mắc bệnh Alzheimer, chẩn đoán thường được thực hiện bằng cách đánh giá hành vi và kiểm tra nhận thức, có thể kèm theo chụp cắt lớp não.

Thời đại:

Facebook, Apple giúp nhân viên trữ đông trứng

Theo hãng NBC News, hai “đại gia” công nghệ thông tin là Facebook và Apple đã đề xuất gói hỗ trợ tài chánh dành cho các nhân viên nữ của công ty nếu họ quyết định đông lạnh trứng của mình để lùi thời gian làm mẹ lại. Mục đích của ý tưởng này là để tuyển dụng được nhiều hơn các nữ nhân viên khi có thể giúp được họ dung hòa giữa một bên là gia đình và một bên là thăng tiến trong công việc. Đây là hai doanh nghiệp có số lượng nhân viên nam cao gấp đôi nữ và họ đang muốn tăng tỷ lệ nữ lên nhiều hơn qua việc thông báo sẽ chi trả đến 20.000 USD cho những chị em nào muốn thực hiện đông lạnh trứng để chờ sinh con sau này.

Văn hóa – Giải trí:

Hồng Ánh: Con chim hót trong bụi mận gai sân khấu

Chính kịch đã ngày càng hiếm, mà ở thời điểm này, thật khó vô cùng để tìm ra một diễn viên nữ trẻ hay còn trẻ vừa có đủ sắc vóc, vừa có đủ nội lực diễn xuất để đảm nhận những vai nữ chính có sức nặng nội tâm trong những vở chính kịch cho làng kịch Sài Gòn. Nhìn tới nhìn lui, gần như sau thế hệ các nữ nghệ sĩ tài sắc đồng đều Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy… chỉ còn có mỗi Hồng Ánh là có thể đảm nhận cái trọng trách kể trên. Có thể nói, Hồng Ánh ví như một con chim lẻ loi đang cất vang những tiếng hót nghệ thuật đẹp đẽ trong đám gai nhọn nhiều khó khăn của bụi mận gai sân khấu. Chỉ có điều là Hồng Ánh không chết ngay vì những chiếc gai nhọn sân khấu đâm vào tim mà vẫn kiên trì sống trăn trở hằng ngày với nó để gìn giữ sân khấu trở thành thánh đường và để mang đến vẻ đẹp cho cuộc đời…

Tài năng cổ nhạc nhí Yến Nhi

Chưa đầy 2 tháng xuất hiện, bé Yến Nhi (7 tuổi học lớp 2 tại P. Tân Chánh Hiệp, Q12) đã tạo nhiều bất ngờ thú vị và ấn tượng sâu đậm cho khán giả gần xa, khi thể hiện thành công nhiều bài tân cổ giao duyên tại nhiều sân khấu lớn với chất giọng mượt mà, truyền cảm, nhả chữ rõ ràng và khá hồn nhiên.

Các nghệ sĩ lớn đều hết lời khen ngợi bé, như NS Phượng Liên, Thanh Kim Huệ... Mới đây bé còn song ca với NS Thanh Kim Huệ.

Quốc tế:

Tổng thống Obama ôm cô Nina Phạm nhiễm Ebola

Ngày 24-10 (giờ địa phương), nữ y tá gốc Việt Nina Phạm (ca nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ) đã xuất viện sau khi Trung tâm lâm sàng thuộc Viện Y tế quốc gia tại Bethesda (bang Maryland) thông báo cô đã khỏi bệnh. Trang web của Viện Y tế quốc gia đưa tin tại cuộc họp báo ở Viện, cô Nina Phạm đã gửi lời tri ân đến những người ủng hộ và chăm sóc cô.

Cô nói: "Tôi cảm thấy may mắn và được ban phúc để đứng đây hôm nay. Trước hết tôi xin cảm ơn Chúa, gia đình và bạn bè tôi. Xuyên suốt tai ương này, tôi đã đặt niềm tin vào Chúa và đội ngũ y-bác sĩ... Tôi cảm ơn sâu sắc đến mọi người chăm sóc tôi từ lúc tôi ốm và vào BV Hội thánh trưởng lão Texas đến nay. Tôi đặc biệt cảm ơn BS Kent Brantly vì hành động vị tha đã hiến huyết thanh cho tôi... Tôi không biết cách nào có thể cảm ơn đầy đủ mọi người đã cầu nguyện, chia sẻ quan tâm, hy vọng và yêu thương".

Sức khỏe:

Đố ai chưa từng đau đầu?

Theo học viện nghiên cứu về bệnh lý do stress ở Munich, dấu hiệu báo động điển hình cho thấy stress đã chiếm thế thượng phong là tình trạng đau đầu nhiều hơn 8 ngày trong tháng. Làm sao để đau đầu ngày nào đó phải đến cứ đến, nhưng đừng ở lại quá lâu và khi khoác áo ra đi đừng để lại di chứng?

Công nghệ mới:

Số hóa giấy tờ bằng smartphone

Theo một số doanh nhân, việc scan toàn bộ tài liệu như: chứng minh nhân dân, bằng lái xe, bằng cấp, tài liệu quan trọng… bằng smartphone được xem là một giải pháp cực kì hữu dụng. Đặc biệt với những người thường đi công tác hay đi du lịch nước ngoài, khi cần người dùng chỉ việc lấy bản scan trong điện thoại in ra là có thể sử dụng thay thế cho bản chính.

Với một chiếc smartphone hay tablet có máy ảnh, người dùng hoàn toàn có thể thay thế một chếc máy scan cồng kềnh phức tạp.