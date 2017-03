ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 27-10-2013?

Chuyên đề:

Xã hội thế nào, y đức thế ấy

Từ vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông, một lần nữa cả xã hội giật mình vì y đức đã đến mức báo động. Thế nhưng, suy cho cùng sự xuống cấp lại có nguyên do sâu xa từ xã hội. Phải thay đổi từ gốc, phải xây dựng lại được chuẩn mực xã hội thì mới tạo ra được môi trường tốt tác động trở lại mỗi người.

Celine Dion

Góc của ĐINH VĂN QUẾ:

Vụ bị can tự tử trong trại giam: Có dấu hiệu giam trái pháp luật

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm về trường hợp chị Trần Thị Hải Yến ở xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An và sau đó công an mang thi hài chị đi mai táng, dù gia đình đã có đơn xin nhận xác. Dư luận quan tâm không chỉ vì sự bất thường của công an mà còn nhiều dấu hiệu sai khác từ việc tạm giam đến nội dung vụ án.

Chưa bàn đến việc chị Yến có bị oan hay không nhưng việc các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp tạm giam, gia hạn tạm giam đối với chị Yến là không bình thường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Văn hóa – Giải trí:

Celine Dion tái xuất trẻ trung

Trong những năm cuối thế kỷ trước, tốc độ ra album của giọng ca My Heart Will Go On dần chững lại, không còn đều đặn hàng năm mà thay vào đó cách 3,4 năm Celine Dion mới phát hành album tiếng Pháp và Anh. Năm 2007, nữ ca sĩ người Canada tung ra album tiếng Anh thứ 9 Taking Chances tiêu thụ được 3,1 triệu bản trên thế giới, sau đó vắng bóng trên thị trường album ca nhạc. Tạm thời rút lui nhường chỗ cho các đồng nghiệp, Celine Dion chọn cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

Khi đã lo toan vẹn toàn cho gia đình nhỏ bé của mình, Celine Dion tự tin trở lại với âm nhạc. Tháng 11 tới, cô sẽ cho ra mắt album tiếng Anh đầu tiên sau 6 năm gián đoạn, mang tên Loved Me Back To Life.

Giáo dục – Du học

Tích hợp môn học để phát triển toàn diện

Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 sẽ triển khai trên cơ sở dạy học tích hợp, kết hợp chủ đề, tích hợp nội môn, liên môn, xuyên môn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội- nhân văn, khoa học- công nghệ. Thông tin trên được đề cập tại hội thảo Hệ thống môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 do Bộ GD – ĐT tổ chức ngày 26-10.

Nhiều đại biểu thống nhất cao rằng cần phải có một chương trình sách giáo khoa chuẩn mới có một nền trí thức vững bền.

Sức khỏe:

Dưỡng sinh đúng cách

Theo quan niệm của Y học cổ truyền, dưỡng sinh không chỉ là những bài tập thể dục thông thường mà đó là sự kết hợp hài hòa giữa bốn phương diện: lối sống, chế độ ăn uống, thái độ tinh thần và phương pháp rèn luyện thân thể.

Theo triết lý Đông phương, cách sống phù hợp và cân bằng âm - dương là cách sống thích nghi, thích hợp với từng hoàn cảnh và môi trường. Chẳng hạn: “Ba tháng mùa xuân là mùa muôn vật đều thay cũ đổi mới, sinh khí của trời đất phát động, muôn vật đều có hiện tượng nảy nở phát triển. Tối đến, mọi người nên đi ngủ muộn một chút và sáng nên dậy sớm một chút. Nên xõa tóc, nới lỏng quần áo, đi bách bộ ngoài sân để giao lưu giữa khí trời, khí đất và khí nội tại làm mới tư tưởng ý thức của mình cũng như có sinh khí, dồi dào...”.

Như vậy, một phần quan trọng của quy tắc dưỡng sinh là thích ứng với âm dương của bốn mùa để phòng bệnh cũng như sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của thời tiết.

Thời đại

Con cái xa lánh bố mẹ ngày càng gia tăng

“Trái tim tôi như bị dao đâm thẳng vào khi đứa con trai duy nhất của tôi nói rằng nó không muốn nhìn thấy mẹ thêm lần nào nữa”. Theo tác giả cuốn sách Hàn gắn rạn nứt gia đình Mark Sichel (Manhattan, Mỹ), tình trạng con cái trưởng thành cố tình xa lánh thậm chí cắt đứt liên lạc với bố mẹ đang ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Truyện trinh thám

Kẻ trộm tấm bìa vẽ lâu đài (tiếp theo)

Ralph Aarons đến sau đó ít phút. Đó là luật sư mà Nick và Gloria từng nhờ tư vấn về công chuyện làm ăn.

Ông hơi mỉm cười như để trấn an thân chủ:

- Tôi từng nói với anh sẽ có một ngày anh đi quá xa.

- Tôi không hề giết ông McGruder nào đó. Tôi chưa bao giờ đụng tới ổng. Ổng đã chết, được đặt lên ghế, bao bằng plastic khi tôi nhìn thấy ổng lần đầu.

- Nếu đúng thế, chúng ta chẳng gặp chút khó khăn nào để gỡ tội giết người.

Công nghệ mới

Tuyệt chiêu tiết kiệm cước 3G

Với mức phí 3G cao như hiện nay, việc sử dụng nhiều thiết bị có kết nối 3G được xem là hết sức lãng phí. Theo đó, giới công nghệ sử dụng nhiều giải pháp mới nhằm hạn chế hao tốn cước phí 3G không cần thiết.

Theo một số điểm kinh doanh máy tính bảng, người dùng đang có xu hướng chọn mua những sản phẩm chỉ có Wi-Fi , để xài kèm với một chiếc điện thoại có kết nối 3G. Xu hướng này giảm được chi phí mua máy, vì các sản phẩm có 3G thường mắc hơn khoảng 2 triệu, trong khi đó lại không lo tốn cước gấp đôi.

PLO