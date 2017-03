Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ Nhật 27-9-2015?

Chuyên đề Thuế thu nhập cá nhân đã hợp lý chưa?

Theo dự kiến, Bộ Tài chính sẽ trình lên Chính phủ dự án sửa đổi một số luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nhưng rồi Bộ đã rút lại những đề xuất liên quan.

Những đứa trẻ nơi cửa Phật

Nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, niệm Phật đường Mỹ Hóa nhiều năm qua đã trở thành nơi cứu cánh cho sự lầm lỡ của những người từ bỏ quyền làm cha, làm mẹ. Nhìn bề ngoài, nơi đây không khác gì những ngôi chùa khác, chỉ có điều là mỗi chiều về lại nghe tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tụng kinh và tiếng những em bé sơ sinh khóc đòi sữa mẹ.

Hồ sơ tư liệu: Facebook bị cáo buộc làm gián điệp

Đầu tuần qua, truyền thông quốc tế dẫn lời Ủy ban Bảo mật Bỉ (BPC) cho rằng mạng xã hội Facebook đang hoạt động như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Theo đó, Facebook bị cáo buộc theo dõi hoạt động và thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội ở châu Âu khi chưa được cho phép. Trước đó, BPC đã đâm đơn kiện Facebook vì hành vi gián điệp với người dùng châu Âu. Sự kiện này tiếp thêm căng thẳng xung quanh cách hoạt động của các tập đoàn mạng xã hội toàn cầu.

Trai đẹp lau nước mắt

Áp lực sắp đến hạn chót mà chưa hoàn thành được nhiệm vụ sếp giao? Lo lắng vì tháng này không đạt chỉ tiêu? Hoang mang không biết mình có nằm trong đợt tinh giản nhân viên sắp tới của công ty? Căng thẳng vì có lịch đi công tác mà việc gia đình khó thu xếp?...và bạn muốn khóc? Nếu là phụ nữ và ở Nhật, bạn có thể sử dụng dịch vụ được trai đẹp an ủi và lau nước mắt.

Dịch vụ này có tên Ikemeso Danshi, mới vừa được công ty cùng tên của Nhật tung ra thị trường vào ngày 24-9 vừa qua. Ikemeso Danshi có nghĩa là Những anh chàng đẹp trai lau nước mắt.

Leonardo: Thứ gì cũng có, chỉ thiếu Oscar

Đẹp trai, tài năng và thành công từ rất sớm, Leonardo DiCaprio là hình mẫu lý tưởng cho lớp diễn viên trẻ của nghệ thuật thứ 7.

Năm nay, với kịch bản The Revenant (Người về từ cõi chết) được trau chuốt tỉ mỉ từ bàn tay của đạo diễn người Mexico, Alejandro González Iñárritu, “bế tắc Oscar” của Leonardo có thể sẽ được giải quyết.

NHÀ VĂN LÊ VĂN NGHĨA: Chuyện nhỏ về tựa sách

Theo tôi được biết hiện nay có ít nhất hai quyển sách nước ngoài nổi tiếng mà người dịch sau lại lấy lại nguyên tựa sách do người dịch trước sáng tạo. Đó là hai quyển Bố Già (nguyên tác The God Father do Ngọc Thứ Lang dịch năm 1971) và Bắt Trẻ Đồng Xanh (Nguyên tác The Catcher in the Ryecủa J.D. Salinger do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch năm 1964, NXB Lá Bối xuất bản).

Khi dịch giả Đoàn Tử Huyến dịch lại thì vẫn dùng hai chữ Bố Già của người dịch trước trước năm 1975 (NXB Văn Học). Có thể ông ĐTH cũng nghĩ ra hai chữ Bố Già nhưng dầu có tự nghĩ ra đi nữa thì cũng chỉ là dùng lại của NTL.

Trong trường hợp nầy tại sao tác giả hay Nhà Xuất Bản không làm một chuyện hết sức dễ dàng là ghi dòng chữ ‘Tựa nầy đặt theo quyển sách xuất bản năm X, của tác giả Y, Nhà xuất bản Z’ thì thiệt là vô cùng đẹp đời, đẹp đạo…dịch!

Hồi chuông báo tử của tin nhắn ĐT

Bây giờ, người ta vẫn đang nhoay nhoáy lướt 2 ngón cái “thần thánh” hay “nhất dương chỉ” hoặc cả “ngũ trảo” trên màn hình điện thoại di động để truyền tải những thông tin muốn nhắn gửi cho người phương xa. Chỉ có điều, đặc biệt là với giới trẻ hay sồn sồn, họ không dùng dạng tin nhắn text truyền thống SMS (Short Message Service) mà đang tận hưởng những dịch vụ, ứng dụng nhắn tin trên nền Internet OTT (over-the-top content) ngập tràn tính multimedia đa dạng, đa phương tiện.

Khi Facebook mở cửa cho dịch vụ video call, dịch vụ cuộc gọi và tin nhắn SMS của các hãng di động tại Việt Nam đang như đứng trên bờ vực phá sản.

Bệnh đua đòi

Chuyện một số người Việt qua Singapore “cắm trại” ngủ đêm trước cửa hàng để chờ mua IPhone 6S và 6S Plus đã “được” lên báo Mỹ. Họ ngạc nhiên khi thấy dân Singapore dù có thu nhập trung bình cao hàng đầu thế giới, gấp vài mươi lần thu nhập của người Việt, nhưng chẳng có người Sing nào xếp hàng mua “những trái táo” IPhone mới này được bán ngay trên chính đất nước họ.

Không chỉ người Việt trong nước mà cả ở Mỹ, người Việt cũng xếp hàng mua Iphone 6S từ đêm trước - có cả người cao tuổi trong đoàn người xếp hàng. chứng tỏ người Việt là những “tín đồ” công nghệ cao.