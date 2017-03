Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật, 3-1-2016?

Câu chuyện thời sự nóng hổi đầu năm:

Thực phẩm bẩn

Năm 2015 vừa qua đúng là năm “đại nạn” về thực phẩm. Phát hiện hàng loạt hộ nuôi heo siêu nạc bằng chất cấm, thêm chấn động nuôi gà bằng chất nhuộm vải vàng ô... Quản lý nhà nước chưa hiệu quả, cộng thêm ý thức của người chăn nuôi kém hoặc tuy biết là độc hại nhưng vẫn thực hiện vì tham lợi nhuận cao đã khiến các vụ thực phẩm bẩn bê bối hơn bao giờ hết.

Thị dân:

Trò lừa qua mua bán trực tuyến

Không ít công ty bán hàng trông rất hoành tráng nhưng bán hàng kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”.

Quảng cáo thì ngon lành hết cỡ, nào hàng của Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng khi giao là hàng made in China, hỏi sao kỳ dzậy, sẽ được trả lời rằng thì là hàng Tàu nhưng sản xuất theo công nghệ Nhật, Hàn! Mà chữ “made in China” thì in nhỏ xíu, còn chữ “Japan” thì in thật bự sau mấy chữ “SXTCN” viết tắt nhỏ xíu. Thậm chí có nhiều mặt hàng của Tàu nhưng chỉ ghi hiệu sản phẩm và ngay bên dưới là chữ Japan.

Chuyên mục Góc nhỏ Sài Gòn do nhà văn LÊ VĂN NGHĨA phụ trách:

Sài Gòn trong mắt nhà văn Bình Nguyên Lộc - Kỳ 1:

Sông Ông Lãnh hôi mùi cần lao mà dễ thương

Một trong những nhà văn viết “ngang dọc” Sài Gòn đủ các kiểu mà tôi tạm biết được là nhà văn Bình Nguyên Lộc. Nếu như cụ Vương Hồng Sểnh đi vào Sài Gòn với cặp mắt và tâm thế của nhà biên khảo đầy tài liệu, con số thì nhà văn Bình Nguyên Lộc đi vào Sài Gòn bằng những bước chân lang thang khắp những con đường và cảm nhận bằng tâm hồn của một nhà văn, thả hồn theo chữ nghĩa.

Ký – Nhân vật:

Dân chơi xế độc Sài Gòn - Bài 3:

Người đẹp mê xe “bọ”

Xe bọ tức dòng Volkswagen Beetle, có kiểu dáng như những chú bọ rùa. Dân chơi xe bọ cổ ở Việt Nam vốn ít, mà nữ lại càng không có nhiều, chỉ có vài gương mặt sở hữu nhưng chơi lâu bền và đam mê nhiều nhất thì không ai không nhớ đến chị Lương Khương Ngọc Nhẫn, Giám đốc của doanh nghiệp Nghi Khang Mỹ.

Văn hóa - Giải trí:

Âm nhạc thật làm sao “lấy lòng” khán giả mạng?

Năm bảy năm trước, các giải thưởng âm nhạc thể hiện được diện mạo thị trường nhạc Việt trong một năm thì trong khoảng hai năm gần đây các giải thưởng chỉ phản ánh được một phần thị trường.

Will Smith sắp rinh tượng vàng Oscar 2016?

Càng đến gần ngày trao giải Oscar 2016 vào ngày 28-2, tình hình dự đoán chủ nhân các giải thưởng càng nóng dần. Một trong số các ngôi sao được giới chuyên môn dự báo sẽ ẵm giải Nam diễn viên chính xuất sắc là ngôi sao Will Smith với vai diễn bác sĩ Bennet Omalu trong phim Concussion - Chấn động.

Will Smith đã từng được đề cử giải Oscar hai lần, năm 2001 với phim Ali và 2006 với phim The Pursuit of Happyness - Mưu cầu hạnh phúc. Quá tam ba bận, liệu lần này anh sẽ được vinh danh?

Sức khỏe:

Hú hồn

Vừa qua, tại TP.HCM, một phụ nữ bị chồng dọa là sẽ lấy vợ khác. Sợ quá, người phụ nữ này bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng mà người này vẫn phải về bên kia thế giới.

Sự việc này làm nhiều người liên tưởng đến một phiên tòa ở Mỹ đã xử phạt một phạm nhân với án “giết người cấp độ 1” trong một tình huống mà phạm nhân làm cho nạn nhân bị hoảng sợ đến nỗi phải bỏ mạng.

Công nghệ:

Cây bút công nghệ PHẠM HỒNG PHƯỚC:

“Nhân chứng” công nghệ cao

Hình ảnh những viên cảnh sát tuần tra ngoài lủ khủ những công cụ hỗ trợ quen thuộc giờ có thêm một chiếc camera tí hon đeo trước ngực đã trở nên quen thuộc hơn ở Mỹ và nhiều nước châu Âu. Công cụ mới mặc dù không hỗ trợ trực tiếp nhưng sẽ là cánh tay đắc lực giúp cảnh sát xử lý các vụ việc chính xác hơn.