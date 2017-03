Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 6-11-2016?

Ngôi chợ chuyên doanh đầu tiên; Rợp hoa lan trắng khóc Sầu nữ Út Bạch Lan; Văn hóa sẻ chia; Chạnh lòng với trò câu like phản cảm; Bầu cử Mỹ xong, ai sẽ ra tòa?...

Mỗi tuần một câu chuyện thời sự nóng hổi:

Quán karaoke: Cháy là không biết đường chạy

Vụ hỏa hoạn tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông ngày 1-11 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa cháy ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ này. Chập điện, cháy bảng quảng cáo, cháy do hàn… thành nguyên nhân quen thuộc trong các vụ cháy quán karaoke, vũ trường ở Hà Nội, TP.HCM và hậu quả các vụ cháy này luôn không hề nhỏ.

Luật & Đời:

Luật không thể sờ đến từng ngóc ngách bạo lực gia đình

Đây là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định lấy tháng 6 hằng năm kể từ năm 2016 là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình (theo định nghĩa của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình).

Thị dân:

Hắt hiu cúng giỗ ở thị thành

Đa số cư dân ở các thành phố lớn - đặc biệt là Sài Gòn hiện nay vốn gốc gác từ các vùng quê ở khắp miền đất nước. Nhiều người là con cháu của những lưu dân đến thành phố sinh cơ lập nghiệp từ thời chiến tranh. Nhưng đông đảo nhất là những người nhập cư từ sau 1975 đến nay. Họ mang theo nếp sinh hoạt các vùng miền làm phong phú thêm văn hóa Sài Gòn.

Góc nhỏ Sài Gòn - chuyên mục do nhà văn Lê Văn Nghĩa phụ trách:

Thú đi xe đạp những năm 60...

Sài Gòn, khi bóng dáng những chiếc Honda chưa xuất hiện, những năm 60 nhiều xe Mô-bi-lết, Puch, Sach… nhưng nhiều nhất vẫn là chiếc xe đạp. Đó là vật sở hữu thân thiên, đầy tiện ích và là tài sản của công tư chức, học sinh cũng như… nhà nghèo.

Nhà văn Phong Sơn, một thời lầm lũi đi bằng xe đạp đã biến việc đi xe đạp cực nhọc trở thành một thú vui, đáng thưởng thức của ‘Sè-Gòng hoa lệ’ trong một bài tạp bút.

Hồ sơ tư liệu:

Ngôi chợ chuyên doanh đầu tiên

Việc di dời các chợ đầu mối nhỏ lẻ tập trung về một địa điểm lớn phù hợp với quy hoạch chung về các chợ đầu mối ở một thành phố lớn như Sài Gòn. Thế nhưng điều này vô tình lại xóa sổ đi một ngôi chợ chuyên doanh đầu tiên và lâu đời nhất của Sài Gòn.





Văn hóa - Giải trí:

Rợp hoa lan trắng khóc Sầu nữ Út Bạch Lan

Khuya 4-11, giới nghệ sĩ cả nước và công chúng rưng rưng đón nhận cái tin NSƯT Út Bạch Lan - cây đại thụ hiếm hoi còn sót lại của cải lương Việt Nam đã qua đời vì bạo bệnh ở tuổi già sức yếu.

Trưa 5-11, mới chỉ vài giờ bắt đầu tang lễ mà đám tang NSƯT Út Bạch Lan đã phủ rợp những vòng hoa lan trắng như tình cảm thương tiếc công chúng, nghệ sĩ dành cho bà - người nghệ sĩ mang tên một loài hoa luôn thanh khiết, thuần hậu như cái cách bà đã sống trong đời.

Văn hóa sẻ chia

Mới đây nhiều người khá ngạc nhiên khi biết được thông tin Việt Nam xếp hạng 5 thế giới và đứng đầu châu Á về “Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI) năm 2016, do tổ chức nghiên cứu kinh tế-xã hội New Economic Foundation của Anh… Thiết nghĩ mọi người hãy tỉnh táo, không nên bị choáng ngợp và ảo tưởng về những thống kê xếp hạng đó, trong khi cuộc sống quanh ta vẫn còn muôn vàn khó khăn, ám ảnh thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường báo động, kẹt xe ngập nước… và hàng trăm ngàn điều chướng tai gai mắt như chuyện “bún chửi” Hà Nội bị đưa lên truyền hình thế giới mà nhiều người vẫn không thấy xấu hổ, coi đó như thứ “đặc sản”!

Công nghệ:

Chạnh lòng với trò câu like phản cảm

Ngoại trừ một số người muốn phát triển lượng tương tác trên Facebook vì công việc, phần lớn những người thích câu like, câu view lại là những người bị lậm cái hội chứng “tự sướng”, khoái được nhiều người chú ý. Họ hầu như không chịu nổi cái cảm giác một ngày không có ai like hay view Facebook của mình. Có những người phát cuồng với số lượng người like hay view.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG

Cớ sao thuốc quý có sẵn không dùng?!

Đời bao giờ cũng lắm chuyện oái oăm! Ngành y cũng thế mà thôi. Trong khi thầy thuốc bây giờ không thiếu thuốc, thừa là khác, lại thêm phương tiện chẩn đoán ngày càng tinh vi nhưng bệnh tim mạch, nói cụ thể hơn, bệnh cao huyết áp, vẫn trước sau là một trong các động cơ khiến “nhà tang lễ” không bao giờ vắng khách!

Quốc tế:

Bầu cử Mỹ xong, ai sẽ ra tòa?

Ngày 4-11 (giờ địa phương), tức còn bốn ngày nữa đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton chiếm ưu thế. Dù vậy tỉ lệ cách biệt giữa bà Clinton với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump không nhiều. Tình hình này cho thấy cuộc đấu giữa hai ứng cử viên vào giờ chót căng thẳng đến mức cử tri Mỹ cảm thấy mệt mỏi.