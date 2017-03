ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 6-5-2012

Chuyên đề: Mổ xẻ đường đi của dòng tiền đầu tư

Với bối cảnh kinh tế hiện nay, người dân vẫn đang đứng trước ngã ba đường vì không biết chọn lựa kênh đầu tư nào cho phù hợp. Sắp tới sẽ có một dòng tiền đi vào bất động sản, chứng khóan, ngân hàng… phát sinh từ những nhà đầu cơ. Nhưng phần lớn tiền nhàn rỗi sẽ nằm yên trong túi người dân vì họ không dám nhận các rủi ro.

Cuộc trò chuyện với TS Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Thượng Hải sẽ giúp chúng ta giải mã những câu hỏi đầy khó khăn này.

Ai sẽ chiến thắng Vietnam’ s Got Talent tối Chủ nhật 5-5?

Ai sẽ là thí sinh vô địch trở thành “huyền thoại” của cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Việt Nam trong đêm chung kết tối chủ nhật 5-5 với giải thưởng 400 triệu đồng? Thầy giáo Võ Trọng Phúc? Cô bé xương thủy tinh Phương Anh? Hay cặp nhí Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả?

Những phân tích, mổ xẻ của nhạc sĩ Đức Trí, MC Quyền Linh và các chuyên gia sẽ phần nào giúp người hâm mộ vững tin hơn khi bầu chọn cho tài năng mà mình ủng hộ trong suốt hành trình tìm kiếm tài năng lần đầu tiên tại VN.

“Sao” đi hốt bạc lẻ ở tụ điểm bình dân

Thời buổi kinh tế khó khăn, các chương trình ca nhạc hoành tráng, đầu tư kinh phí hàng tỷ đồng, vé mấy triệu đồng tại nhà hát bỗng nhiên mất hút. Sân khấu ca nhạc tại Sài Gòn bây giờ gần như chỉ sáng đèn tại các phòng trà, tụ điểm, hoặc các chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình có nhà tài trợ… Cỡ “ngôi sao” như Đàm Vĩnh Hưng mà còn tính đường ra sân khấu Cầu Vồng – 126 “hốt bạc lẻ”.

Tuột đá kinh hoàng trên núi Cấm làm sáu người chết

Khoảng 8 giờ 10 sáng ngày 5-5, tại lưng chừng đường lên đỉnh núi Cấm thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo (Tịnh Biên, An Giang), xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm sáu người tử nạn. Toàn bộ thân thể các nạn nhân bị biến dạng nặng, do đá đè. Chiếc xe bị đè bẹp biến dạng hoàn toàn. Ba hành khách trên xe được moi ra bị thương rất nặng, trong đó một người đã chết tại bệnh viện.

Góc của Đinh Văn Quế:

Tiền phạt giao thông nên để ai giữ?

Việc để lại tiền phạt cho các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông chắc chắn sẽ tạo ra tâm lý của người thi hành công vụ là “cứ phạt nhiều, phạt nặng” sẽ được hưởng lợi từ khoản tiền này, còn người dân thì lo lắng từ nay sẽ bị phạt nhiều, phạt năng hơn!

Không ai phủ nhận một thực tế là hàng ngày, trên các trục đương giao thông, ở ngã tư đường phố dưới cái nắng gắt với nhiệt độ gần 40oC hay trời mưa rét dưới 10oC, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải túc trực 24/24 là rất vất vả. Tuy nhiên, trong ngành Công an cũng có nhiều lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm vất vả hơn CSGT nhiều, có khi phải hy sinh cả tính mạng nhưng có được bồi dưỡng hay phụ cấp gì đâu?

Chọn “khóa tu mùa hè” cho con

Theo Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: “Việc chọn các khoá học tu hay gửi con đến chùa là một trong những lựa chọn khi phụ huynh rất căng thẳng hoặc “đuối” trong chuyện giáo dục con cái. Phụ huynh thường xem nơi đó là cứu cánh niềm tin để con mình thay đổi... Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chủ động việc gửi con đến chùa hoặc do sự tác động của người xung quanh mà không lắng nghe hoặc hỏi ý kiến con mình. Nếu trẻ không hợp tác sẽ khó có kết quả như ý”.

BS Lương Lễ Hoàng: “Tút” lại phong độ cho não

Những người trẻ mắc bệnh đãng trí ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là ban đầu là do bạn không để não chịu khó hoạt động, tạo thói quen rảnh rỗi quá lâu cho não, dần dần sẽ dẫn đến chứng giảm trí nhớ tạm thời, khiến bạn hay quên. Hai bài kiểm tra cơ bản sẽ giúp bạn đánh giá mức độ… lười biếng của não và tìm cách cải thiện tình hình nhớ trước quên sau bằng những giải pháp đơn giản nhất.