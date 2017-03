Dời, dẹp cây xăng mất an toàn

Tránh gây hậu quả đáng tiếc Việc đình chỉ hoạt động hay di dời các cây xăng trong nội thành không đảm bảo an toàn cháy nổ, không đảm bảo các quy định về PCCC… là cần thiết. Di dời các cây xăng mất an toàn để không gây thiệt hại lớn về kinh tế và còn đảm bảo cho sự an toàn của cộng đồng. Trên hết, các cơ quan quản lý như Sở Công Thương, Sở PCCC phải thường xuyên kiểm tra và giám sát đối với các cây xăng diện không an toàn. Bên cạnh đó, UBND các cấp, các đoàn thể địa phương nơi có các cây xăng tọa lạc cần tuyên truyền sâu rộng cho người dân sống trong khu vực biết về các nguy cơ cháy cao từ nguồn nhiệt, điện có thể dẫn đến cháy nổ để phòng tránh. Ông BÙI VĂN, giảng viên chương trình Fulbright của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM