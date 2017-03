Đòi hỏi trái luật

Tháng 7-2008, bà Nguyễn Thị Kiều Chinh (ngụ 2/26 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP.HCM) nhận được tin không vui: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã cắt bớt định mức nước của hai nhân khẩu trong gia đình bà. Cụ thể là tháng 11-2004, chồng và em chồng của bà Chinh đăng ký tạm trú theo diện KT3 và đã được cấp định mức nước sinh hoạt. Nay cho rằng thời hạn đăng ký tạm trú của họ đã hết nên công ty từ chối cung cấp nước.

Theo hướng dẫn của công ty, bà Chinh đi làm sổ tạm trú mới và đã được Công an phường 2, quận 10 giải quyết vào ngày 13-8. Tuy nhiên, Công ty Phú Hòa Tân vẫn từ chối phục hồi định mức nước cũ cho bà với lý do “sổ tạm trú không ghi hai người trên có KT3”. Ngay sau đó, bà đã quay lại Công an phường 2, quận 10 với đề nghị “ghi thêm từ KT3 vào sổ” nhưng nơi đây đã... lắc đầu.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trung Thành, Phó phòng Thường vụ Công ty Phú Hòa Tân, cho biết: “Chúng tôi làm đúng theo Thông báo số 3347 ngày 6-7-2005 của Công ty Cấp nước TP.HCM (nay là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn). Theo thông báo này, chỉ những người đang tạm trú tại TP.HCM có xác nhận tạm trú diện KT2 và KT3 của cơ quan công an mới có định mức nước”.

Tuy nhiên, trung tá Hà Văn Đuốc, Phó trưởng Công an phường 2, quận 10, lại có ý kiến khác: “Theo Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007, có cả thảy ba nhóm đối tượng cư trú là: thường trú, tạm trú và lưu trú. Do vậy, công an phường không thể bổ sung từ KT3 vào sổ tạm trú như yêu cầu của công ty cấp nước”.

KT3 là cách gọi những hộ tạm trú dài hạn và từ này đã bị Luật Cư trú “khai tử” hơn một năm nay. Đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (và Công ty Phú Hòa Tân) chỉnh sửa ngay những yêu cầu bất hợp lý về KT3 theo thông báo năm 2005 nêu trên, tạo thuận lợi cho các hộ tạm trú được cung cấp đầy đủ định mức nước.