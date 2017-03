Đòi hỏi trái luật làm phiền dân

Luật bỏ nhưng công ty vẫn giữ lại

Đọc xong bài, tôi nhớ lại việc mình từng bị công ty cấp nước bắt đi tới đi lui nhiều lần để xin xác nhận một việc không đúng luật.

Năm 2008, công ty cấp nước đã cắt bớt định mức nước của hai nhân khẩu trong gia đình tôi do hai người này đã hết thời hạn đăng ký tạm trú theo diện KT3. Sau đó, theo hướng dẫn của công ty tôi tới công an phường để làm lại sổ tạm trú mới. Tuy nhiên, khi đem sổ mới đến nộp thì công ty từ chối phục hồi định mức nước với lý do “sổ tạm trú không ghi hai người trên có KT3”.

Tôi quay lại công an phường với đề nghị “ghi thêm từ KT3 vào sổ” nhưng nơi đây đã lắc đầu do Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007 chỉ quy định ba nhóm đối tượng cư trú là: thường trú, tạm trú và lưu trú. Do vậy, công an phường không thể bổ sung từ KT3 vào sổ tạm trú như yêu cầu của công ty cấp nước. KT3 là cách gọi những hộ tạm trú dài hạn và cụm từ này đã bị Luật Cư trú chính thức “khai tử”.

Tôi trở lại công ty để giải thích nhưng đại diện của công ty vẫn từ chối với lý do họ phải làm theo thông báo từ năm 2005 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn mà theo đó chỉ những người có xác nhận tạm trú diện KT2 và KT3 của cơ quan công an mới có đủ điều kiện để được cấp định mức nước. Thì ra tổng công ty không kịp thời điều chỉnh thông báo cũ cho đúng luật, còn cấp dưới thì cứ máy móc giữ nguyên.

Nếu các cơ quan liên tục cập nhật các quy định mới thì người dân đỡ tốn sức về địa phương chứng thực những yêu cầu không cần thiết. Ảnh: HTD

Từ câu chuyện của tôi và những trường hợp mà báo vừa đăng tải, đề nghị các cơ quan phải liên tục cập nhật quy định mới để có những yêu cầu phù hợp. Đừng khư khư những đòi hỏi trái luật để tiếp tục gây phiền hà cho người dân vốn luôn vất vả với những thủ tục hành chính rườm rà.

NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH (2/26 Trần Nhân Tôn, quận 10, TP.HCM)

Miễn cưỡng bổ sung cho được việc

Chuyện đã được giải quyết xong từ lâu nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại để nhiều người cùng “lên án” những yêu cầu sai luật của một số địa phương. Trước đây, tôi sống với chồng và đăng ký hộ khẩu trong căn nhà ở quận Thủ Đức thuộc sở hữu riêng của người chồng. Năm 2007, sau khi ly hôn, tôi mua một căn nhà ở quận khác, đồng thời chuyển hộ khẩu về nhà này. Cuối năm 2010, tôi bán căn nhà mới mua nói trên để chuyển đến nơi khác sinh sống. Trong hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, tôi có cam kết đó là căn nhà duy nhất để được miễn thuế. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn “chắc ăn”, chi cục thuế đã bắt tôi bổ sung một số giấy tờ không có trong quy định.

Cụ thể, căn cứ theo CMND của tôi (ghi tôi thường trú ở quận Thủ Đức), cơ quan thuế yêu cầu tôi phải nộp bản phôtô giấy tờ nhà ở quận Thủ Đức, quyết định ly hôn kèm theo bản cam kết căn nhà tại Thủ Đức là của riêng người chồng cũ của tôi.

Tại sao tôi lại không được tự khai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai nhận của mình như Luật Thuế TNCN đã quy định? Vì nếu sau khi ly hôn hai người không nhìn mặt nhau thì làm sao người này mượn được giấy tờ nhà của người kia? Hoặc nếu người đứng tên nhà sau đó bán nhà chuyển đi tỉnh khác thì ai cho người khai thuế mượn giấy tờ nhà để phôtô?

Rất may là tôi vẫn có thể nỗ lực nộp được các giấy tờ do cơ quan thuế yêu cầu. Nhưng tôi rất mong luật quy định sao thì các cơ quan thừa hành cứ làm đúng vậy, trường hợp thấy quy định chưa chặt chẽ thì có thể kiến nghị bổ sung, đừng tự đặt ra những thủ tục “ngoài luồng” chỉ vì muốn tránh trách nhiệm.

TRẦN HÀ (Quận 2, TP.HCM)

Đi vay tiền, phải nộp bằng đại học!

Có lần khi làm thủ tục vay tiền tôi cũng bị một ngân hàng bắt xác nhận cư trú và buộc nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học “để được cộng thêm điểm cho vay”. Khác với những trường hợp mà bài báo đã đăng, mẫu đơn xin vay tiền của ngân hàng này không có chỗ để phường xác nhận việc cư trú. Do trong hồ sơ tôi đã gửi kèm sổ tạm trú nên với yêu cầu xác nhận cư trú nói trên tôi đã quyết liệt phản đối. Tất nhiên, tôi cũng không đồng ý nộp bằng tốt nghiệp đại học. Có lẽ thấy tôi cứng cỏi quá, cán bộ tín dụng thôi không đòi nữa và sau đó tiếp tục xét duyệt cho tôi được vay tiền.

Rất có thể có những yêu cầu không xuất phát từ quy định của các cơ quan mà của chính cán bộ thụ lý hồ sơ. Để góp phần loại bỏ những kiểu gây phiền hà cho khách hàng như thế, mỗi người trong chúng ta nên tìm hiểu kỹ các quy định liên quan để khi cần thì mạnh dạn đề nghị cán bộ đó hoặc lãnh đạo cơ quan đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

MINH THANH (Khánh Hòa)