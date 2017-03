Dời nhà xe chung cư vì sợ cháy

Một số cư dân chung cư 16/9 Kỳ Đồng, quận 3 (TP.HCM) cho hay vừa nhận được thông báo của Ban quản trị (BQT) chung cư về việc dời nhà xe từ tầng trệt (diện tích khoảng 500 m2) qua phần sân chung phía sau. Điều đáng nói là phần sân này (có diện tích hơn 600 m2) lâu nay là sân chơi, nơi hóng mát cho cư dân.

“100% cư dân nhất trí dời nhà xe”

Tại thông báo, BQT chung cư cho biết tất cả hộ thường trú chính thức trong chung cư và những cá nhân đang kinh doanh trong chung cư đều được dự thầu nhà xe mới. Người trúng thầu phải xin được giấy phép làm nhà xe tại phần sân sau do cơ quan có thẩm quyền cấp, tự bỏ tiền ra làm nhà xe theo kết cấu thép mái tôn với tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phải đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC).

“Tại sao nhà xe bao lâu nay đang yên lành mà BQT lại kêu gọi làm nhà xe mới trên phần sân chung vốn là không gian thông thoáng của chung cư? BQT cho rằng do PCCC là không hợp lý vì bãi xe rộng rãi thông thoáng và chung cư nào cũng đặt nhà xe ở tầng trệt hoặc tầng hầm. Khi làm nhà xe mới thì tầng trệt sẽ được dùng vào mục đích gì? Những thay đổi này có phù hợp pháp luật và BQT có thẩm quyền không?” - nhiều cư dân thắc mắc.

Nhà xe hiện hữu ở tầng trệt chung cư 16/9 Kỳ Đồng. Ảnh: CẨM TÚ

Trả lời PV về những thắc mắc trên, các thành viên BQT chung cư cho hay nội dung sự việc không như các cư dân phản ánh mà có sự hiểu lầm. Ông Lê Độc Lập - Trưởng BQT chung cư khẳng định ý kiến dời nhà xe từ tầng trệt sang phần sân trống phía sau chung cư không phải do BQT tự đặt ra mà 100% cư dân tham dự cuộc họp định kỳ của nhà chung cư vào ngày 12-7-2015 đều nhất trí. Cuộc họp này có đại diện UBND và Công an phường 9 dự. Nhà xe mới sẽ thực hiện thông qua đấu thầu công khai, không ưu tiên hay chỉ định ai.

Về lý do “giải tán” nhà xe hiện hữu, ông Lập cho hay nơi này không được tu bổ, nhếch nhác, mất vệ sinh và đặc biệt là không đảm bảo an toàn PCCC, gây bất an cho cư dân. “Bãi giữ xe chứa gần 220 chiếc xe, nếu có hỏa hoạn xảy ra không chỉ tài sản, của cải mà còn nguy hiểm đến tính mạng cư dân tại đây” - một thành viên trong BQT bày tỏ.

Theo BQT chung cư, phần sân trống này rất hiếm khi cư dân xuống hóng mát, nghỉ ngơi vì nằm khuất phía sau. Nhiều năm liền khu đất này được công ty dịch vụ công ích quận mượn làm nhà xe, chỉ mới trả lại vào thời gian gần đây.

Nếu không cho phép thì… thôi

BQT cho hay cư dân lo lắng tình hình cháy nổ là do tại tầng trệt này những người quen của người thuê mặt bằng cư ngụ, nấu nướng, sinh hoạt, mở cơ sở sửa chữa xe máy.

Theo quan sát của PV thì tại tầng trệt đang giữ xe có hiện tượng như các thành viên BQT phản ánh. BQT cho biết tại biên bản kiểm tra PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC vào ngày 16-4-2015 cũng ghi rõ “khu vực bãi giữ xe không được nấu nướng” nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Do đó, tại cuộc họp gần đây, các cư dân thống nhất dời nhà xe lên phần sân sau chung cư.

BQT còn cho rằng tình hình nhếch nhác, nấu nướng, sửa xe máy… tại nhà xe chung cư của phía thuê mặt bằng đã diễn ra nhiều năm nay nhưng không được giải quyết triệt để. Thậm chí hợp đồng cho thuê mặt bằng do trưởng BQT cũ ký đã hết hiệu lực từ giữa năm 2013 nhưng đến nay người được thuê vẫn tiếp tục giữ nhà xe này. Chính vì thế các cư dân mới thống nhất dời nhà xe để tầng trệt làm công trình văn hóa phục vụ chung cư.

Về pháp lý, BQT cho hay việc thay đổi công năng chung cư chỉ thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. “Mấy hôm nay chúng tôi đang liên hệ UBND quận 3 và Sở Xây dựng để làm thủ tục. Nếu các cơ quan không cho phép, BQT sẽ tuân thủ. Khi đó, chính quyền địa phương cần hỗ trợ để dẹp tình trạng nấu nướng, sửa xe máy tại tầng trệt làm nhà xe, lấy lại mặt bằng và cho đấu thầu công khai. Cư dân chúng tôi chỉ có nguyện vọng được an toàn PCCC, môi trường sống sạch sẽ, an ninh” - đại diện BQT nói.