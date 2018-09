Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15-9 đến hết 14-11-2018, các nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số. Để giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch và hạn chế tình trạng không thể đăng nhập vào Facebook, Google, iCloud…, bạn đọc nên áp dụng một số mẹo nhỏ ngay sau đây.



1. Cập nhật lại danh bạ

Đầu tiên bạn hãy cài đặt ứng dụng My MobiFone, My Viettel hoặc My VNPT cho smartphone, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào mục Đổi danh bạ 11 số sang 10 số và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào ứng dụng bạn đang sử dụng. So với các ứng dụng của bên thứ ba, những phần mềm này chỉ tự động cập nhật các đầu số đã được nhà mạng chuyển đổi chứ không phải tất cả.

2. Đổi số điện thoại trên Facebook, Google, iCloud

Nếu đang sử dụng số điện thoại 11 số để đăng ký các tài khoản quan trọng như Facebook, Google, iCloud… bạn chỉ cần cập nhật lại đầu số mới theo cách sau:

- Facebook: Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook và tìm đến mục Settings (cài đặt) > Mobile (di động), gỡ số cũ và thêm vào số mới.

- Google: Truy cập vào liên kết https://myaccount.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, sau đó bạn chọn vào mục Thông tin cá nhân và bảo mật > Điện thoại và thực hiện việc thay đổi.

- iCloud: Trên iPhone hoặc iPad, bạn bấm vào phần Settings (cài đặt) > tên tài khoản > Name, Phone Numbers, Email (tên, số điện thoại, email).

- Zalo: Nhà phát triển tự động cập nhật lại toàn bộ số điện thoại nên bạn không cần phải lo lắng.

Việc đổi số điện thoại sẽ giúp người dùng có thể đăng nhập, nhận mã xác thực (bảo mật hai lớp) hoặc nhận cảnh báo khi có ai đó cố tình xâm nhập vào tài khoản.

3. Đổi số điện thoại liên kết với ngân hàng

Hiện tại, một số ngân hàng đã bắt đầu gửi thông báo và gợi ý những phương thức để bạn có thể cập nhật lại số điện thoại ngay tại nhà bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Sacombank, VietinBank, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), ACB (Ngân hàng Á châu)… Đối với một số ngân hàng, người dùng cá nhân chỉ cần soạn tin nhắn đăng ký đổi số điện thoại ngay tại nhà, mọi thứ còn lại ngân hàng sẽ tự thay đổi. Ngược lại, người dùng là tổ chức phải đến trực tiếp các điểm giao dịch để thay đổi lại thông tin. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết “Cách đổi số điện thoại liên kết với ngân hàng ngay tại nhà” tại địa chỉ http://bit.ly/sdt-ngan-hang.

4. Sửa đổi số điện thoại trên danh thiếp, bảng hiệu

Nếu đang sử dụng số điện thoại 11 số trong kinh doanh, bạn nên cập nhật lại toàn bộ danh thiếp, bảng hiệu…, đồng thời gửi tin nhắn cho tất cả khách hàng về số điện thoại mới để tránh bị mất khách trong tương lai.

Lưu ý, người dùng chỉ nên thực hiện ngay những điều nói trên khi số điện thoại của bạn đã được nhà mạng chuyển đổi thành công. Bạn cũng không vội quá lo lắng bởi nhà mạng sẽ duy trì cả đầu số cũ và đầu số mới trong vòng 60 ngày.