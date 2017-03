Đối tượng nhận tiền bồi thường đất

Nay biết tôi sẽ được chính quyền thanh toán tiền bồi thường đất (do làm đường mới) nên A đòi tôi đưa giấy tờ để A trực tiếp nhận tiền bồi thường. Vậy A có được lãnh tiền bồi thường của tôi không?

Một bạn đọc (không nêu tên)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Điều 1 Nghị định số 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ đưa ra nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ như sau: Khi thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định thì nhà nước sẽ bồi thường.

Nếu tại thời điểm này bạn vẫn đang đứng tên sử dụng số đất đã bán cho A thì bạn sẽ được nhà nước giải quyết tiền bồi thường đất. Nhưng để phù hợp với thực tế giao dịch, hoặc bạn sẽ giao lại tiền bồi thường cho A sau khi bạn được nhà nước chi trả; hoặc bạn có thể làm văn bản ủy quyền cho A nhận tiền bồi thường. Trường hợp có tranh chấp tiền bồi thường, các bên có thể khởi kiện ra TAND cấp huyện để được xem xét, giải quyết.

2. Thời hạn giao đất

Tôi có miếng đất ao do thôn cấp. Nay UBND xã chỉ cấp giấy chứng nhận có thời hạn 20 năm thì có đúng không? Muốn chuyển sang đất ở thì có được không?

dang.sang67@gmal.com.vn

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo Điều 67 Luật Đất đai, thời hạn giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong hạn mức quy định là 20 năm. Nếu việc sử dụng đất của bạn thuộc trường hợp này thì UBND huyện (không phải là UBND xã như bạn đã nêu trong thư) được quyền ấn định thời hạn sử dụng đất cụ thể.

Riêng về việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn), bạn cần nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Cơ quan này sẽ xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình UBND huyện cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Giá trước bạ đất

Tôi mới mua một miếng đất tại quận 12, TP.HCM. Vậy tôi phải đóng trước bạ theo giá mua trên thực tế hay theo giá của nhà nước?

THU TUYẾT (TP.HCM)

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN trả lời: Theo khoản 1.2d Điều 6 Thông tư số 68 ngày 26-4-2010 của Bộ Tài chính, đối với đất nhận chuyển nhượng của cá nhân, giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán hoặc tờ khai lệ phí trước bạ nhưng không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ. Nếu giá chuyển nhượng trên thực tế thấp hơn giá đất do UBND tỉnh ban hành thì mức giá để tính lệ phí trước bạ sẽ là giá do UBND tỉnh ban hành.

TP ghi