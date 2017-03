Đóng cọc nứt nhà dân!

Khi cao ốc Vĩnh Trung Plaza dần dần được tượng hình, hàng chục nhà dân ở tổ 37, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đồng loạt bị nứt. Mười ngày gần đây, những vết nứt trở nên to hơn và nhiều căn nhà bắt đầu có dấu hiệu “rung rinh”.

Nhiều đêm rồi cả gia đình 11 người của bà Nguyễn Thị Hồng (424/7 Ông Ích Khiêm) buộc phải “di tản” khắp nơi vì sợ ngôi nhà có thể sập bất kỳ lúc nào. Mới sửa cách đây chưa đầy năm nhưng tường nhà trên, nhà dưới, nhà bếp của bà đều bị nứt. Những mảng tường nứt dài cả mét, rộng cả phân, chạy theo chiều dọc.

Nhà ông Trần Văn Thí (424/7) cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo ông Thí, những nhà cấp bốn như nhà ông bị nứt nhiều nhất. Nhà lầu quanh xóm thì bị nghiêng, có nhà không cài cửa được vì căn nhà đã nghiêng sang một bên. Nhà bà Lê Thị Lạc (428), cách nơi thi công gần cả chục mét, cũng bị nứt tường. Vết nứt lan từ nhà vệ sinh, bếp đến... phòng ngủ.

“Oan uổng” hơn cả là hộ bà Diệp. Do chỉ cách công trường khoảng năm mét nên nhà bà Diệp bị nứt khắp nơi. Bà than: “Cả xóm liên tục mất ngủ, trước thì do tiếng máy nổ của đơn vị thi công chạy ầm ầm suốt đêm, giờ thì lo nhà sập...”.

Ông Lương Đức Trí, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Đức Mạnh (chủ đầu tư công trình), cho biết khu thương xá Vĩnh Trung Plaza gồm hai khối (18 tầng + 14 tầng) nằm cạnh nhau, cách những nhà “bị nạn” khoảng 10 m. Công trình được khởi công từ năm 2004 và dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2007. Ngay khi hay tin các nhà lân cận bị nứt, chủ đầu tư đã cùng đại diện của phường đi khảo sát hiện trường. Chính kỹ thuật xây dựng chưa đúng quy chuẩn của dự án là một trong những nguyên nhân gây nứt, nghiêng nêu trên! Hiện chủ đầu tư đang lên phương án cụ thể để hỗ trợ chi phí sửa nhà cho các hộ.

Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi vừa thu thập được thì mức giá đền bù được đưa ra rất thấp nên chẳng hộ nào chấp nhận. Như nhà bà Diệp chỉ được đền gần năm triệu đồng... Ông Nguyễn Đình Siêu, cán bộ địa chính phường Vĩnh Trung, cho biết phường đã báo cáo tình hình lên quận nhưng cần chờ chủ đầu tư thương lượng lại với người dân.