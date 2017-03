Đồng Nai: Bé chín tháng tuổi bị gây thương tật

Ông Nguyễn Đình Khôi đăng ký hộ khẩu tại ấp Bảo Thị, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau đó, do huyện Xuân Lộc được tách ra nên ông Khôi giờ ngụ tại ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Gần năm nay, ông cứ chạy tới chạy lui để khiếu nại việc con ông bị người hàng xóm đánh gây thương tích 5% khi chỉ mới hơn chín tháng tuổi.

Không khởi tố vụ án

Tháng 6-2007, do có vài mâu thuẫn nên vợ ông bế con nhỏ sang nhà hàng xóm để nói chuyện phải quấy. Khi đến nơi, con của người hàng xóm đã dùng tay đánh túi bụi vào vợ, con ông... Hay tin, ông chạy vội qua can ngăn rồi đưa vợ, con đến Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc cấp cứu. Sau đó, do đứa bé ói và ngủ li bì nên ông Khôi đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng. Theo chẩn đoán của bệnh viện này thì con ông bị chấn thương đầu.

Điều làm ông Khôi không hài lòng là gia đình người hàng xóm đã không qua thăm hỏi hay hỗ trợ tiền điều trị. Ông Khôi đã gửi đơn yêu cầu Công an huyện Xuân Lộc khởi tố vụ án. Ngay sau đó, cơ quan này đã cho đứa bé đi giám định pháp y để xác định thương tích. Kết quả: con ông bị chấn thương đầu do vật tày tác động với thương tích 5%. Tuy nhiên, Công an huyện Xuân Lộc đã không khởi tố vụ án. Tháng 8-2007, Công an huyện Xuân Lộc có văn bản khẳng định với ông Khôi: “Không đủ cơ sở để khởi tố vụ án và xử lý hình sự những người gây thương tích cho con ông”.

Có vi phạm tố tụng?

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em với tỷ lệ thương tật dưới 11% có thể bị xử lý hình sự về tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Cho nên, ngay sau khi nhận được trả lời trên, ông Khôi đã khiếu nại đến VKSND huyện Xuân Lộc. Cho rằng vụ việc xảy ra ở ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, cơ quan này đã hướng dẫn ông đến Công an huyện Cẩm Mỹ. Tháng 12-2007, sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Khôi, Công an huyện Cẩm Mỹ đã gửi công văn đề nghị Công an huyện Xuân Lộc phối hợp giải quyết vụ việc. Song đến nay, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ mà không rõ vì sao.

Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã trực tiếp đến Công an và VKSND huyện Xuân Lộc để tìm hiểu nguyên nhân nhưng rất tiếc phóng viên đã không nhận được sự hợp tác từ hai cơ quan này. Tìm hiểu thêm về phía Công an huyện Cẩm Mỹ, phóng viên được biết cơ quan này chưa nhận được sự hợp tác của Công an huyện Xuân Lộc.

Theo khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trong trường hợp không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Tính ra, sự việc trên xảy ra tại huyện Cẩm Mỹ. Như vậy, Công an huyện Xuân Lộc đã làm sai thẩm quyền trong việc thụ lý vụ án mà không chịu chuyển hồ sơ cho Công an huyện Cẩm Mỹ giải quyết từ đầu?