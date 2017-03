Đồng Nai: Bị trưởng công an thị trấn bắn, vì sao?

Cả tuần qua, nhiều người dân thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cứ thắc mắc không rõ vì sao ông Nguyễn Tấn Thành (ngụ tại thị trấn) lại bị trưởng công an thị trấn bắn hai phát đạn cao su vào bụng, đùi...

Vô cớ bị bắn?

Theo lời kể của ông Thành, chiều ngày 23-7, sau khi uống rượu và gây gổ với một người bạn ở xã khác, ông đã về nhà ngủ. Khoảng hơn 23 giờ, khi ông đang nằm võng ngủ thì ông Lê Văn Mùi - Trưởng Công an thị trấn cùng với công an xã và dân quân vào nhà gọi dậy làm việc. Vẫn còn chưa tỉnh rượu nên ông Thành không muốn ngồi dậy. Không chấp nhận, ông Mùi đã đến nắm tóc ông Thành để lôi ông dậy. Do bị đau vì ông Mùi vô tình nắm ngay chỗ vết thương trên đầu nên ông Thành đã hất tay... Bấy giờ, ông Mùi lại đến võng hăm dọa: “Mày không dậy tao bắn!” rồi nắm đầu ông Thành lôi ra ngoài và bắn liền hai, ba phát, một vào đùi, một vào ngực.

Sau đó, ông Thành bị lực lượng bên ngoài ập đến còng tay, dùng dùi cui đánh túi bụi vào người và giải về đồn công an. Thấy máu ra nhiều, công an thị trấn đã đưa ông Thành vào trung tâm y tế huyện băng vết thương. Hôm sau, do một viên đạn còn nằm ở đùi nên ông Thành phải vào bệnh viện giải phẫu. Ông Thành rất ấm ức vì “tự nhiên lại bị bắn hai phát vào người” khi ông không hề đánh hay chống lại công an.

Vợ ông Thành cũng có lời khai tương tự như chồng. Còn một người hàng xóm thì “có nghe tiếng súng nổ khi đang ngủ và nhìn thấy ông Thành bị dẫn giải chứ không rõ đầu đuôi câu chuyện...”.

Hay đã tấn công công an?

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng qua (28-7), thiếu tá Lê Văn Mùi, Trưởng Công an thị trấn Định Quán, lại cho rằng diễn biến vụ việc không giống như nội dung trình bày của ông Thành. Theo ông Mùi thì chiều 23-7, công an thị trấn nhận được tin báo có một số thanh niên quậy phá. Sau khi phát hiện Thành có tham gia đánh nhau, đập phá làm thiệt hại nhiều tài sản của một quán ở xã khác, công an thị trấn đã đến tận nhà để mời Thành lên làm việc. Thành không chấp hành mà còn chửi thề. Khi ông đến lay gọi Thành, Thành đã dùng chân đạp vào người ông khiến ông bị ngã. Ông đến tiếp tục gọi Thành lần nữa thì Thành đã bật dậy đá vào người ông. Lúc này, ông buộc phải dùng súng bắn đạn cao su (là công cụ hỗ trợ tư pháp) bắn một phát vào chân của Thành. Thế là Thành tiếp tục xông vào túm áo ông giật mạnh... nên buộc lòng ông phải bắn phát thứ hai. Đến nay, công an thị trấn đã báo cáo đầy đủ vụ việc và công an huyện đang thụ lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Sơn là công an xã và nhiều dân quân đi cùng ông Mùi tối hôm đó cũng cho biết sự việc diễn ra đúng như nội dung trình bày của ông Mùi.

Ai đúng, ai sai? Thượng tá Trần Văn Thuân, Phó Công an huyện Định Quán, cho biết công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ nội dung vụ việc để có hướng xử lý phù hợp.