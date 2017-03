Đồng Nai: Chậm xử lý vụ chém người trọng thương

Sáu tháng nay, ông Nguyễn Quốc Khang (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và ông Mộc Ửng Long (ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) sốt ruột chờ Công an xã Sông Thao và Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) giải quyết việc hai ông bị nhóm người lạ chém trọng thương.

Bị chém vô cớ

Cuối năm 2007, vợ chồng ông Cậu (ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) ra tòa ly hôn. Do không đồng ý với cách chia tài sản của tòa sơ thẩm nên ông Cậu đã kháng cáo. Ngày 28-1-2008, trong khi chờ xử phúc thẩm, vợ ông Cậu và nhiều người lạ vào rẫy đang tranh chấp để hái tiêu. Bấy giờ, dù được hai người con ngăn cản nhưng bà vẫn mặc kệ. Vậy nên hai người con đến Công an xã Sông Thao trình báo sự việc. Khi công an xã đến nơi, tất cả đã bỏ về. Hôm sau, vợ ông Cậu cùng khoảng 20 người tiếp tục vào rẫy để hái tiêu. Không chấp nhận việc này, hai người con đã cự cãi với mẹ mình...

Lúc đó, ông Khang đang bán cà phê gần đấy và ông Long đang vào rẫy ông Cậu. Nghe tiếng cãi nhau, hai ông đã chạy qua can ngăn. Chưa kịp ra ngoài thì bất ngờ ông Long bị bốn người lạ mặt cầm dao và mã tấu rượt theo. Ông Long đã bị chém vào đầu và do ông dùng tay đỡ nên đã bị chém thêm nhiều nhát vào tay phải. Quá hoảng sợ, ông bỏ chạy và may mắn thoát chết. Phần ông Khang bị ba tên khác cầm dao và mã tấu xông vào chém nhiều nhát đến ngất xỉu.

Khi phát hiện hai ông Long, Khang bị thương, ba cha con ông Cậu vội kêu người đưa hai ông đến bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc cấp cứu. Theo ghi nhận của bệnh viện, ông Khang bị chém nhiều vết thương thấu ngực và bụng đến lòi ruột, tràn khí, tràn máu màng phổi, thủng cơ hoành, rách gan, gẫy hai xương sườn và nhiều vết thương chi chít khác ở tay và lưng. Ông Long bị đứt lìa ngón tay trỏ phải, cánh tay phải bị nhiều vết thương khá nặng, phải đưa đến TP.HCM nối ngón tay.

Hai người con của ông Cậu kể, do bực tức với việc bị các con phản đối, người mẹ của họ đã ra lệnh cho nhóm người lạ: “Tụi mày chém chết tụi nó đi!”. Hai người con hoảng quá bỏ chạy và may mắn thoát nạn và trông thấy ông Khang, ông Long đã bị chém bất tỉnh. Tương tự, ông Cậu cũng cho biết ông đã nhìn thấy ông Khang bị chém máu chảy đỏ người...

Trù trừ ký giấy giám định thương tật

Theo lời hai ông Khang, Long, ngay sau khi họ bị chém, gia đình họ đã đến công an xã để tố giác tội phạm. Sau đó, công an xã có đến bệnh viện làm việc với ông Khang. Khi xuất viện, hai ông đến công an xã và huyện xin giấy giới thiệu đi giám định thương tích nhưng xã bảo lên huyện, huyện lại nói về xã, chẳng ai giải quyết. Hai ông liền gửi đơn đến VKSND huyện Trảng Bom nhưng cũng không có kết quả...

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại úy Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Công an xã Sông Thao khẳng định: Công an xã đang thụ lý hồ sơ nhưng chưa xác định được đối tượng trực tiếp chém người. Vợ ông Cậu khai không biết gì, hai người con cũng không quả quyết các hung thủ là do mẹ mình thuê đến. Còn việc ký giấy giới thiệu để đi giám định tỷ lệ thương tật thì phải đợi xác định được đối tượng và cách thức gây thương tích, công an xã mới báo cáo để huyện ký giấy giới thiệu (!).

Thượng tá Vũ Xuân Tiến - Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom cũng khẳng định, sau khi vụ việc xảy ra, công an xã có báo cáo lên huyện. Huyện đã cử người xuống phối hợp với công an xã để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được đối tượng đã chém người. Nếu muốn có giấy giới thiệu đi giám định thương tật, hai ông có thể trực tiếp gửi đơn đến công an huyện để được xem xét, giải quyết”.

Theo chúng tôi, hành vi của nhóm hung thủ trên đã có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Trảng Bom cần khẩn trương thụ lý, điều tra, khắc phục những chậm trễ không đáng có.