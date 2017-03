Đồng Nai: Dân mang sổ lưu của phường về nhà!

Ông Trần Vĩnh Thảo và vợ cùng đứng tên trên “giấy hồng” căn nhà số 54/267 Quốc lộ 15, phường Tân Mai, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó, vì mâu thuẫn nên cả hai ra tòa xin ly hôn. Trước tòa, lời khai của đôi bên về căn nhà trái ngược nhau.

Lấn cấn nguồn gốc nhà

Người chồng khai rằng vợ chồng ông chỉ đứng tên để hợp thức hóa việc thế chấp vay vốn ngân hàng chứ căn nhà là tài sản của cha ông. Vì thế, ông xin tòa tuyên trả lại nhà cho cha ông. Ngược lại, người vợ khẳng định vợ chồng bà đã mua lại căn nhà từ năm 2000. Trước đó, căn nhà vốn là tài sản của cha mẹ chồng. Khi mẹ chồng mất đi, những người con đã đồng ý cho cha chồng được toàn quyền định đoạt căn nhà. Năm 2002, cha chồng bà được cấp “giấy hồng”. Sau đó, cha chồng mới bán rẻ cho vợ chồng bà. Để chứng minh, người vợ trình bản cam kết hội đồng gia tộc được UBND phường Tân Mai xác nhận vào ngày 28-2-2002 và “giấy ủy quyền cho, tặng nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất” do cha chồng ký vào ngày 23-8-2002.

Cha và các anh chị em chồng cũng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chị của ông Thảo, đại diện cho những người này, cho rằng chữ ký trong những giấy tờ đó không phải của bà và những người liên quan. Bà cho rằng em trai mình đã nhờ ông Vũ Ngọc Duy (trước là cán bộ địa chính, nay là phó chủ tịch UBND phường Tân Mai) làm giả những giấy tờ trên nhằm giúp em trai bà chiếm đoạt căn nhà. Vì vậy, bà yêu cầu tòa tuyên trả lại nhà cho cha mình.

Tòa án đã yêu cầu Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định chữ viết và chữ ký trong các giấy tờ trên. Kết luận giám định cho thấy chữ viết của người cha chồng trong giấy ủy quyền tặng cho nhà và trong các mẫu so sánh (bản cam kết hội đồng gia tộc và đơn xin sao lục hồ sơ) là cùng một người viết ra. Riêng các chữ ký mẫu so sánh có dạng chung không ổn định, không cùng dạng với chữ ký cần giám định nên không so sánh.

Dựa vào kết quả giám định, tòa án xác định rằng căn nhà quả thực đã được bán cho vợ chồng ông Thảo. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-7-2007, TAND TP Biên Hòa đã bác yêu cầu đòi nhà của người cha chồng, cho phép người vợ được sở hữu căn nhà và phải trả phần tiền chênh lệch cho chồng.

Không đồng tình với án sơ thẩm, chị ông Thảo đã kháng cáo, đồng thời bà còn gửi đơn tố cáo ông Duy giả mạo giấy tờ.

Chỉ viết giùm, không giả chữ ký

Gửi bản tường trình đến Thanh tra TP Biên Hòa, ông Duy thừa nhận ông có viết giùm bản cam kết hội đồng gia tộc. Sau đó, ông giao cho ông Thảo bản cam kết này và đưa cả sổ lưu nội dung chứng thực của UBND phường Tân Mai cho ông Thảo mang về nhà để các thành viên trong gia đình ký tên. Ông giải thích do quen biết nên đã làm sai quy trình nhưng ông không hề giả mạo chữ ký.

Đối chiếu với kết luận giám định, ngày 12-12-2007, Thanh tra TP Biên Hòa đã kết luận ông Duy không giả mạo chữ ký. Kết quả giám định cho thấy các mẫu chữ ký của ông Thảo và các anh chị em của ông là do cùng một người ký ra, chữ viết tên người cha chồng là do cùng một người viết ra (không giám định chữ ký của người cha chồng vì có dạng chung không ổn định, ít mẫu so sánh). Như vậy, ông Duy chỉ sai ở chỗ tùy tiện đưa cho ông Thảo sổ lưu nội dung chứng thực của UBND phường, tham mưu trình lãnh đạo UBND phường ký xác nhận khi ông không có thẩm quyền và không có cơ sở xác định tính chính xác của chữ ký và chữ viết của các đương sự.

Ngày 18-3, trả lời đơn tố cáo của chị ông Thảo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra thông báo không khởi tố ông Duy.