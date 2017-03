Đồng Nai: Gần trăm hộ dân sống trong... bóng tối

Hơn một năm nay, tuy nhà chỉ cách quốc lộ 51 khoảng 5 km nhưng 98 hộ dân khu E, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) phải sống trong cảnh u tối vì điện có cũng như không. Muốn lắp đặt đồng hồ điện, các hộ phải đóng 6-7 triệu đồng. Khoản tiền này quá lớn nên có nhiều nhà đành phải sống trong bóng tối suốt tám năm nay. Đối với những hộ khá giả hơn, sau khi có đồng hồ điện, họ cũng không có điện xài vì điện quá yếu!

Bà M. cho biết cứ đến 18 giờ thì đèn điện tự động tắt, bà con buộc phải thắp sáng bằng đèn dầu. Chị L. bất bình: “Để kéo được điện vào nhà, tôi phải đóng hết 11 triệu đồng nhưng chẳng được nước non gì”. Để khắc phục tạm thời, nhiều nhà đã bỏ tiền ra mua thêm biến áp để kích điện nhưng không ăn thua...

Ông Võ Văn Luật, Chủ tịch UBND xã An Phước, cho biết: “Trước năm 2000, một số người dân khu E đã dùng điện dân lập. Tức ai muốn có điện thì tự bỏ ra 6-7 triệu đồng mua dây, trụ, đồng hồ về để lắp đặt. Do đường dây kéo quá xa, lại dần xuống cấp theo thời gian nên điện ngày càng yếu. Năm 2004, điện quốc gia được kéo về và điện trung thế ở trục đường chính do nhà nước bao cấp. Đến năm 2005, nhà nước đã bao cấp toàn bộ cho đường dây điện trung thế, hạ thế và cấp miễn phí dây, đồng hồ cho những hộ ở cách đường dây điện chính 30 m. Như vậy, những hộ dân chưa có điện vì họ ở trong khu tự phát, nằm cách xa đường dây điện. Muốn có điện, họ phải đóng tiền để nhờ cơ quan điện lực đến khảo sát, kéo dây”...

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai, cho biết thêm, cơ quan điện lực đang thực hiện công trình phát triển đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp khu vực xã An Phước để thay thế hệ thống điện cũ đã xuống cấp. Hiện công ty đang tổ chức đấu thầu lại gói thầu xây lắp. Nếu không gặp trở ngại gì, dự kiến dự án sẽ được triển khai thi công trong đầu năm 2009.