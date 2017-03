Đồng Nai: Một bị can bị đối xử “nặng tay”

Ông Nguyễn Ngọc Bích (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nguyên là cựu chiến binh và bản thân bị nhiễm chất độc màu da cam, bị bệnh tim nặng. Năm 1999, ông Bích làm việc tại Công ty Điện lực Định Quán với nhiệm vụ thu tiền điện của các hộ dân trong xã. Tháng 6-2006, khi đang làm việc bình thường thì ông bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, không nói được, lúc tỉnh lúc mê. Tuy được gia đình tích cực chữa trị nhưng việc hồi phục của ông diễn ra rất chậm.

Sau đó ít lâu, UBND huyện phát hiện trong quá trình thu tiền điện của người dân, ông Bích đã làm thất thoát hơn 170 triệu đồng. Ngày 2-11-2007, Công an huyện Định Quán đã khởi tố bị can đối với ông Bích về tội “tham ô tài sản”.

Ngày 16-11, khi ông Bích đang nằm trong nhà thì có bốn công an đi vào nhà. Bất chấp sự phản đối của người nhà vì ông Bích đang bệnh nặng, hai công an đã xốc nách ông Bích để đưa ông ra ngoài sân. Tại đây, ông Bích “được” mặc áo tù, đeo số và được chụp ảnh. Sau đó, các công an lại dìu ông Bích vào nhà để lăn tay... Khi họ vừa làm xong mọi việc thì ông Bích bị lên cơn co giật... Gia đình vội đưa ông Bích đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng hai ngày sau thì ông chết.

Mẹ ông Bích (gần 90 tuổi) nói với chúng tôi trong tiếng nấc: “Con tôi đang hồi phục, dù nó có tội gì đi nữa thì mấy chú công an cũng nên đợi nó bớt bệnh. Nỡ lòng nào mấy chú lại mạnh tay quá mức với nó!”. Không chỉ người thân, nhiều người hàng xóm cũng xót xa cho cái chết của ông Bích...

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Trần Văn Thuân, Phó Trưởng Công an huyện Định Quán, giải thích: “Bị can Bích đã gây thất thoát số tài sản quá lớn nên huyện phải làm thủ tục chuyển lên công an tỉnh giải quyết. Để lập danh chỉ bản, công an huyện và một công an xã đã đến nhà ông Bích để thực hiện các việc làm nêu trên...”.

Cũng theo ông Thuân, đáng lý phải lập danh chỉ bản trước đó nhưng vì thấy ông Bích bị bệnh nên công an huyện đã lùi lại ít ngày. Trong việc này, công an huyện không vi phạm Hướng dẫn số 1807 ngày 14-10-2004 của Bộ Công an.

Đúng là hướng dẫn trên có yêu cầu trong thời hạn bảy ngày sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải chụp ảnh (ba tư thế), lập danh bản, chỉ bản bị can. Tuy nhiên, văn bản này không hề buộc người thực hiện phải mặc áo tù, đeo số cho bị can vì bị can có thể được tại ngoại chứ đâu phải lúc nào cũng bị tạm giam. Thừa nhận điều này nhưng ông Thuân cho biết trước giờ Công an huyện Định Quán vẫn thường mặc áo tù, đeo số cho bị can khi lập danh chỉ bản, không phân biệt loại bị can nào.

Tham khảo thêm cách làm của TP.HCM, chúng tôi được trung úy Trần Văn Giang - cán bộ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết: Đối với các bị can tại ngoại, lúc lập danh chỉ bản, Công an TP.HCM cho phép họ mặc thường phục, không phải mặc áo tù, đeo số. Một trưởng công an cấp quận ở TP.HCM cho biết quận của ông cũng làm giống như thế.

Xem ra nếu bị can là người bình thường, cách làm nêu trên của Công an huyện Định Quán cũng đã có phần máy móc, nên xem xét lại. Huống hồ bị can Bích đang bệnh nặng, rất cần có sự cân nhắc nhất định của cơ quan công an để ông đỡ bị tổn thương, ảnh hưởng không hay đến sức khỏe.