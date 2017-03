Đồng Nai: Một cái chết nhiều nghi vấn!

Gần tháng nay, bà Ân Thị Vòng (ngụ ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) mất ăn mất ngủ vì con trai là anh Nguyễn Quốc Việt (30 tuổi) đã chết khi bị công an truy bắt nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Cuộc rượt bắt trong rừng cao su

Bà Vòng bàng hoàng nhớ lại: Khoảng 19 giờ ngày 13-3, khi đi làm về, bà nhìn thấy Công an huyện Thống Nhất ập vào nhà, lục soát, đuổi bắt Việt vì nghi anh mua bán ma túy... Khoảng hai tiếng sau, một cán bộ UBND xã Bàu Hàm 2 đến nhà kêu bà đến Bệnh viện Suối Tre chăm sóc con bị thương. Đến nơi, bà Vòng điếng người khi thấy con mình đã chết và đang nằm tại nhà xác Bệnh viện Suối Tre.

Bà Vòng khẳng định: Trước đó anh Việt vẫn khỏe mạnh, bình thường, Sau khi đi bộ đội về, anh lo làm thuê kiếm sống. Khi công an huyện vào khám nhà và đuổi bắt, anh Việt đã bỏ chạy vào lô cao su gần đó... Lúc nhận xác con, bà nhìn thấy có nhiều vết trầy ở trước ngực, nhiều vết bầm ở mắt phải, phía sau đầu và lưng. Có phải đó là các thương tích do bị đánh? Từ chỗ bị đánh mà anh Việt chết? Hiện các cơ quan công an chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Theo những người hàng xóm của bà Vòng, con bà trước nay vẫn đi làm việc bình thường. Hôm đó bà con thấy công an vào nhà và đuổi bắt con trai bà Vòng. Sau đó thì nghe tiếng súng nổ. Đến khuya hôm đó thì họ nghe tin con bà Vòng đã chết.

Chết do tự té ngã?

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, bác sĩ Trần Mộng Lân, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bàu Hàm 2, cho biết: Khoảng 20 giờ 30 tối 13-3, công an xã và huyện có đưa một người bị còng tay vào trạm. Sau khi kiểm tra, trạm phát hiện đồng tử người này đã bị giãn, có máu đông ở mũi, miệng, không còn đo được huyết áp và mạch. Trạm y tế xã xác định người này đã chết nhưng các anh công an vẫn yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Trạm đã thực hiện yêu cầu này ngay lập tức.

Ông Nguyễn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, cũng cho biết: Tối hôm xảy ra sự việc, Công an huyện Thống Nhất có yêu cầu xã hỗ trợ bắt đối tượng mua bán ma túy. Khi đến nơi, công an xã nhìn thấy anh Việt đã bất tỉnh. Công an xã đã phụ công an huyện đưa anh Việt vào trạm y tế xã và sau đó là đến bệnh viện cấp cứu. Hiện UBND xã cũng chưa rõ vì sao anh Việt chết.

Phía công an huyện thì cho rằng anh Việt chết do bị ngã. Theo thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó Trưởng Công an huyện Thống Nhất, anh Việt là đối tượng mua bán ma túy đã bị công an huyện theo dõi từ lâu. Ngày 13-3, khi bị bắt khẩn cấp, anh Việt đã giằng co để chạy trốn. Ba cán bộ, chiến sĩ công an huyện đã chạy theo và bắn chỉ thiên nhưng anh Việt vẫn chạy vào lô cao su rồi bị té ngã. Sau đó, anh Việt đứng dậy chạy tiếp và bị té ngã lần hai. Đến khi bị một anh công an “chụp” được, anh Việt đã chống cự, rồi bỏ chạy vào lô cao su. Chạy được một đoạn, anh Việt lại té ngã. Lúc bắt giữ anh Việt, công an phát hiện anh ngất xỉu nên đã gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng rất tiếc là anh đã không qua khỏi... Cũng theo ông Quỳnh, khi được đưa đến trạm y tế xã, anh Việt vẫn còn sống chứ không phải đã chết như nội dung trình bày của trạm y tế xã.

Ngày 2-4, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả giám định tử thi. Theo đó, anh Việt chết do bị vật cứng tác động mạnh vào ngực khiến dập phổi, lá lách, gãy nhiều xương sườn, rách da đầu phía sau tai phải...

Kết quả giám định này vẫn chưa “nói” được gì nhiều về cái chết của anh Việt. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang xem xét vụ việc và bà Vòng đang sốt ruột chờ đợi kết quả.