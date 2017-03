Đồng Nai: Một phụ nữ bị làm nhục giữa chợ

Sáng 12-9-2007, một nhóm tiểu thương buôn bán tại chợ Long Thành (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã hè nhau đánh đập bà Cao Thị Phương Lan (ngụ cùng địa phương) rồi lột quần để làm nhục bà giữa chợ. Cuộc “thanh toán” diễn ra từ hàng rau quả, kéo dài sang hàng cá, làm náo loạn cả khu chợ chính trong khoảng 20 phút.

Giữ giấy tờ để đòi tiền chuộc

Gần ba tháng trôi qua nhưng bà Lan vẫn còn tức tưởi khi nhớ lại vụ việc. Trước đó 10 ngày, con gái bà Lan vô ý đánh rơi ở chợ cái bóp đựng giấy tờ tùy thân. Nghe nói có một tiểu thương thuộc nhóm tiểu thương trên đang cất giữ bóp, bà Lan chủ động tìm gặp để xin lại tài sản với lời hứa “sẽ gửi tiền trà nước 100 ngàn đồng”. Thay vì trả lại bóp, nhóm tiểu thương trên cứ chỉ qua chỉ lại... Hai ngày sau, một người trong số họ bảo bà Lan phải đưa hai triệu đồng để chuộc lại bóp. Nhận thấy đòi hỏi quá đáng, bà Lan đã lớn tiếng cự cãi và sau đó thì bà gửi đơn “méc” công an thị trấn. Một tuần sau, bà bị nhóm tiểu thương ấy bao vây để đánh “hội đồng” và làm nhục... Theo bà Lan, “tuy rất đau về thể xác nhưng cái đau về tinh thần còn nặng hơn gấp nhiều lần, vì bọn họ đã cố ý hạ thấp nhân phẩm, danh dự của tôi nơi công cộng”.

Một số tiểu thương khác kể lại: Khi đang ngồi thu tiền rau của một bạn hàng trong chợ, bà Lan đã bị 7-8 người vây đánh. Nhóm người này vớ mọi thứ đồ vật quanh đấy để trút cơn tức giận lên người bà Lan và lôi bà đi đến hàng cá thì... tuột quần bà ra. Khi quần bị tuột gần đến gối, bà Lan đã ngồi bệt xuống đất, một tay che đầu, một tay cố giữ quần lại...

Dù rất phẫn nộ với hành vi trên nhưng bà con mua bán trong chợ không dám can ngăn hay tố giác vụ việc đến cơ quan công an. Theo bà con, nhóm người trên rất đông và hung dữ, đã có một tiểu thương bị điểm mặt cảnh cáo chỉ vì dám ký tên làm chứng trong đơn thưa của bà Lan...

Làm nhục người khác?

Theo ông Lê Văn Huấn, Phó ban quản lý chợ, nội dung phản ánh của bà Lan không hoàn toàn đúng sự thật. Nhóm tiểu thương trên chỉ đánh bà ở bên ngoài chợ rồi sau đó kéo nhau vào trong chợ; họ không cố ý tuột quần bà (nếu có thì chỉ là sự lỡ tay trong lúc xô xát). Ngay lúc đó, lực lượng bảo vệ chợ đã nhanh chóng đến can thiệp và gọi điện thoại báo cho công an thị trấn xử lý. Tiếp nữa, ban quản lý chợ đã lập biên bản chuyển giao vụ việc cho công an thị trấn giải quyết.

Phía bà Lan và ban quản lý chợ, ai đúng ai sai?

Một cán bộ Công an thị trấn Long Thành xác nhận bà Lan bị đánh vào buổi sáng nhưng mãi đến chiều ban quản lý chợ mới đến báo tin cho công an thị trấn và cũng không có biên bản, hồ sơ gì cả.

Ông Trần Văn Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Thành, cho biết: “Công an huyện đang khẩn trương điều tra để làm rõ vụ việc. Nếu đúng là bà Lan đã bị đánh đập và bị làm nhục, công an huyện sẽ xử lý nghiêm minh những người vi phạm”.

Tùy mức độ sai phạm (có nghiêm trọng hay không), người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng) hoặc bị xử lý hình sự về tội “làm nhục người khác” (phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm). Tính chất nghiêm trọng thể hiện ở chỗ cố ý hạ thấp nhân phẩm, danh dự của người đó hoặc làm mất uy tín về nhân cách của người đó đối với những người xung quanh. Việc xúc phạm này có thể được thực hiện bằng lời nói hay bằng những hành động có tính chất bỉ ổi (như nhổ vào mặt, lột trần truồng phụ nữ...). Đồng thời với việc chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả xử lý của Công an huyện Long Thành.