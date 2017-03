Đồng Nai: Nhân viên bảo vệ hùa nhau đánh du khách?

Ngày 11-2, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng vợ chồng người bạn đưa con vào Khu du lịch Vườn Xoài gần nhà chơi. Lúc ra về, thấy xe mình bị trầy xước, ông Tâm đã cự cãi với các nhân viên bảo vệ khu du lịch... Chuyện tưởng nhỏ nhưng thật bất ngờ, hơn 10 nhân viên bảo vệ đã dùng cây, gậy đánh tới tấp vào ông Tâm và người bạn. Hoảng hồn, hai người vợ vội chạy vào can ngăn nhưng các nhân viên bảo vệ vẫn không chịu dừng tay và tiếp tục dùng cây đánh hai phụ nữ này cho đến khi cả hai bất tỉnh. Bấy giờ, khi thấy bốn người bị chảy máu quá nhiều, những người xung quanh đã đưa họ đi cấp cứu.

Hậu quả là ông Tâm bị gãy xương tay, xương vai, chấn thương đầu và chân; vợ ông bị bầm tím nhiều chỗ; bạn anh bị gãy tay; vợ bạn bị chấn thương đầu và bị bầm dập nhiều nơi... Ngoài vợ ông Tâm đã ổn định sức khỏe, ba người còn lại hiện còn nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm Thánh (TP Biên Hòa). Ông Tâm cho biết: “Trước chuyện không hay nêu trên nhưng lãnh đạo khu du lịch đã hết sức thờ ơ, thiếu thiện chí. Chẳng ai chịu xin lỗi và đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi toàn bộ các thiệt hại phát sinh, chỉ đưa ít tiền gọi là hỗ trợ. Đáng nói là theo lời bác sĩ điều trị thì, chúng tôi còn phải nằm bệnh viện một thời gian dài nữa...”.

Theo ông Bùi Văn Định, công an viên xã Phước Tân, huyện Long Thành, chuyện xảy ra đúng như lời trình bày của ông Tâm. Ông Định kể: “Tình cờ đi chơi trong khu du lịch vào ngày hôm đó nên tôi có chứng kiến vụ việc. Hơn 10 nhân viên bảo vệ Khu du lịch Vườn Xoài đã đánh vợ chồng ông Tâm và vợ chồng bạn ông. Vì bảo vệ quá hung hăng, một mình tôi không làm gì được nên tôi đã gọi điện thoại báo ngay cho Công an huyện Long Thành. Công an huyện cũng có cử người xuống xem xét. Sau đó, chính tôi đã kêu taxi chở những người bị thương vào bệnh viện”. Cũng theo ông Định, tại khu du lịch này đã từng xảy ra nhiều vụ bảo vệ đánh khách nhưng mức độ không nghiêm trọng như trường hợp của ông Tâm. Một người hàng xóm của ông Tâm (xin không nêu tên) cũng cho biết đã vô tình chứng kiến vụ việc và khẳng định chính bảo vệ khu du lịch đã đánh bốn người nói trên.

Để tìm hiểu thêm, PV Pháp Luật TP.HCM đã tìm gặp lãnh đạo Khu du lịch Vườn Xoài. Khác hẳn với suy đoán ban đầu của chúng tôi, ông Triệu Tố Hạnh, Giám đốc Khu du lịch Vườn Xoài, khẳng định bảo vệ khu du lịch không hề đánh người. Ông Hạnh nói: “Sáng hôm 11-2, ông Tâm đã tự động nhảy hàng rào để vào hồ bơi của khu du lịch. Do bị nhắc nhở nên ông Tâm đã lời qua tiếng lại với bảo vệ... Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi nghe ồn ào, tôi chạy ra thì mọi việc đã kết thúc... Thấy bốn người bị thương, tôi đã kêu taxi chở họ đi bệnh viện. Sau đó, tôi có đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ một số tiền nhưng họ không nhận”. Chúng tôi hỏi: “Nếu bảo vệ không đánh thì tại sao bốn người bị thương?”. Ông Hạnh trả lời: “Có thể họ bị người ngoài đánh hoặc những nhân viên khác của khu (như người giữ xe, người quét dọn...) đánh. Vì chưa xác định được thủ phạm nên tôi chưa thể xử lý gì cả”. Chúng tôi tiếp tục hỏi: “Nếu bảo vệ không đánh và cũng chưa chắc chắn các nhân viên khác đánh, tại sao ông lại hỗ trợ tiền thuốc men cho bốn nạn nhân?”. Ông Hạnh đáp: “Dù gì thì họ cũng là khách của khu du lịch. Do họ bị thương trong khu nên khu cần phải hỗ trợ...”.

Thực hư thế nào? Bảo vệ khu du lịch có đánh người trọng thương hay các nạn nhân bị tai nạn giữa đường? Thượng tá Lưu Minh Tâm, Phó Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), chỉ cho biết: “Công an huyện đang điều tra vụ việc. Để có cơ sở xử lý, Công an huyện sẽ giám định thương tật của bốn nạn nhân”.