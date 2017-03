Đồng Nai: Ủy ban “cãi” lệnh tòa

Năm 1998, bà LTC (ngụ ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã dùng căn nhà thuộc sở hữu hợp pháp của mình để làm thủ tục bảo lãnh cho người con rể vay tiền ngân hàng. Sau đó, do người vay không có khả năng hoàn trả nên ngân hàng đã khởi kiện ra tòa để đòi nợ.

Tính cả vốn gốc lẫn lãi suất, phía bị đơn nợ ngân hàng hơn 40 triệu đồng. Án sơ thẩm năm 2001 của TAND TP Biên Hòa đã xử buộc bà C. bán nhà để trả nợ.

Khi cơ quan thi hành án TP Biên Hòa chuẩn bị kê biên, định giá nhà thì bị... cản trở. Theo thông báo của UBND TP Biên Hòa, bà C. thuộc diện gia đình chính sách và căn nhà của bà là nhà tình nghĩa. Trước đây, một doanh nghiệp đã bỏ tiền ra tu sửa và xây dựng lại nhà giúp bà C. Nay cơ quan thi hành án phải tìm cách giải quyết khác cho ngân hàng chứ không được phát mại nhà bà C. để cưỡng chế thi hành án.

Song phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa thì cả cơ quan thi hành án lẫn ngân hàng đều lúng túng. Thế là bản án tuy có hiệu lực gần sáu năm nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng chỉ đạo nêu trên của UBND TP Biên Hòa hết sức tùy tiện và cảm tính. Theo luật định, nhà tình nghĩa không nằm trong danh sách những tài sản không được phép kê biên để thi hành án. Lại nữa, quan hệ vay mượn tiền giữa gia đình bà C. với ngân hàng đơn thuần là quan hệ dân sự và đã được tòa án xét xử xong. Cơ quan hành chính địa phương không được quyền can thiệp vào quá trình thi hành án vì sẽ làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của ngân hàng. Nếu muốn thực hiện chính sách xã hội, chính quyền địa phương có thể cho bà C. vay tiền để thi hành án hoặc kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ bà C. giải chấp căn nhà.

Được biết vào năm 1997, cũng xuất phát từ lý do nhân đạo, UBND TP.HCM từng cấm cản các đối tượng được cấp nhà tình nghĩa mua bán, chuyển nhượng nhà. Nhưng đến năm 2003, UBND TP.HCM đã cho phép họ định đoạt nhà bằng “giấy hồng” được cấp.

Vậy nên dù là loại nhà gì nhưng nếu đã cấp giấy sở hữu và cho phép người chủ sở hữu được thực hiện quyền định đoạt nhà (trong đó có quyền thế chấp nhà), UBND TP Biên Hòa cần cho phép đương sự được thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến căn nhà. Đề nghị UBND TP Biên Hòa (và UBND tỉnh Dồng Nai) sớm “giải tỏa” lệnh cấm đoán đã nêu để ngân hàng thu hồi được nợ theo đúng quy định.