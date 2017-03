Đồng Nai: Vội cho ngưng điều tra?

Tháng 1-2007, bà Nguyễn Thị Trúc Liên (ngụ xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã bị những người hàng xóm đánh gây thương tích 14%.

Theo lời bà Liên, người hàng xóm của bà cứ xả nước thải ra trước nhà làm gia đình bà không buôn bán được. Tức mình, bà Liên đã chửi người này... Bất ngờ, nhiều người bên gia đình người hàng xóm đã mang mã tấu, cây sắt chạy qua đánh bà Liên và con gái bà. Nhờ được nhiều người can ngăn nên mẹ con bà thoát chết. Ngay sau đó, bà Liên gửi đơn tố giác đến Công an xã Tam Phước và Công an huyện Long Thành.

Công an huyện Long Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích của bà Liên. Với nhiều vết thương ở tay, đầu, bụng do bị vật cứng, vật sắc tác động, bà Liên bị thương tật 14% vĩnh viễn. Riêng người con gái của bà bị thương tích ở tay khiến việc cử động của các ngón tay bị hạn chế, tỷ lệ thương tật là 5% vĩnh viễn.

Tháng 4-2007, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”. Nhưng khoảng ba tháng sau, công an huyện này đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “do tính chất phức tạp của vụ án và thời hạn điều tra đã hết mà chưa chứng minh được tội phạm” (theo thông báo trả lời đơn khiếu nại của bà Liên). Đến nay đã hơn một năm trôi qua nhưng những người gây thương tích cho bà Liên vẫn “không bị sao cả”.

Bà Trần Thị Giáo, một người hàng xóm của bà Liên, xác nhận: Có nhiều người dùng cây đánh bà Liên, nhưng cây gì thì bà không biết vì ở xa.

Một người sửa đồng hồ gần nhà bà Liên cũng cho biết có nhiều thành viên của nhà hàng xóm đã dùng cây sắt nhỏ đánh mẹ con bà Liên. Đến lúc có đông người can ngăn họ mới chịu buông tha cho hai mẹ con.

Ông Bùi Huy Hà, Trưởng Công an xã Tam Phước, xác nhận: “Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của bà Liên, công an xã đã làm việc với các nghi can nhưng những người này chỉ thừa nhận có xô đẩy bà Liên chứ không dùng cây và dao đánh, chém mẹ, con bà Liên. Do tính chất phức tạp của vụ việc nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên công an huyện xử lý”.

Vì sao việc xử lý bị chựng lại? Rất tiếc, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã không gặp được người có trách nhiệm của Công an huyện Long Thành để tìm ra câu trả lời.

Theo Điều 160 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra được tạm đình chỉ điều tra khi hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can. Còn theo Điều 164 bộ luật này, cơ quan điều tra được đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Đối chiếu với hai quy định này, dường như Công an huyện Long Thành đã xác định nhầm căn cứ tạm đình chỉ điều tra vụ án. Thay vì tạm đình chỉ điều tra như đã làm, sẽ tốt hơn nếu cơ quan này gia hạn điều tra để nỗ lực tìm ra được các bị can liên quan, xử lý dứt điểm vụ án.