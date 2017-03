Đồng Tháp: Đại lý vé số mắc nợ... người mua?

Cùng ngụ ở tỉnh Đồng Tháp, bà M. là đại lý vé số, còn bà C. thì mua vé số từ bà M. về để bán lại. Hợp tác xuôi chèo một thời gian thì rắc rối phát sinh.

Tháng 8-2007, bà M. nộp đơn đến TAND huyện Châu Thành để yêu cầu bà C. trả gần 20 triệu đồng tiền nợ vé số. Bà M. cho biết hai bên đã làm ăn với nhau từ năm 2005. Mỗi ngày bà C. nhận ba ngàn vé mới và trả tiền vé cũ. Trong gần một năm làm ăn, bà C. nhiều lần thanh toán không đủ tiền nhưng cứ xin nhận vé mới. Tính đến tháng 12-2006, bà C. còn nợ bà M. số tiền trên.

Bà C. đã phản tố. Theo bà C., hai bên đã thỏa thuận bà C. nhận vé số từ bà M. ngày hôm trước thì hôm sau trả tiền. Nếu không tính tiền kịp thì ba, bốn ngày sẽ tính một lần. Mỗi lần lấy vé, trả lại vé dư và thanh toán tiền, hai bên đều ký nhận vào sổ của nhau. Đây là việc bắt buộc thực hiện nhằm làm cơ sở thanh toán. Khi bà C. gửi dư tiền, bà M. sẽ đánh vào sổ dấu mũi tên để chuyển sang trang kế bên, ghi rõ số tiền dư. Nếu không chuyển tiền dư sang trang kế bên thì bà M. sẽ trừ lại tiền cho bà C.

Bà C. cho biết việc giao nhận tiền đều có ghi rõ trong sổ. Sổ bà C. giữ có chữ viết của bà M. Còn sổ bà M. giữ có chữ viết của bà C. Động tác này giúp các bên có cơ sở để thực hiện việc thanh toán. Bà C. đề nghị bà M. nếu không gian ý thì hãy đưa cuốn sổ mình đang giữ ra để đối chiếu. Bởi trong sổ bà C. đang giữ thể hiện rõ bà đã đưa dư số tiền hơn 37 triệu đồng cho bà M. mà chữ viết trong đó lại do bà M. viết vào. Vì vậy, bà M. phải trả lại tiền dư cho bà C. chứ không thể kiện ngược như thế.

Tháng 3-2008, TAND huyện Châu Thành mở phiên xử sơ thẩm tranh chấp trên. Hội đồng xét xử cho rằng yêu cầu khởi kiện đòi trả nợ của bà M. là có cơ sở. Bởi lẽ khi giao nhận vé số và thanh toán tiền, bà M. có ghi vào sổ của bà C. chữ “rồi, xong”. Khi giao nhận vé số và trả tiền mỗi ngày, hai bên đều có ghi vào sổ của nhau và kết toán xong từng ngày. Tính đến tháng 8-2006, bà C. còn nợ bà M. hơn 20 triệu đồng. Đến tháng 12-2006, bà C. mới thanh toán được một triệu đồng, còn nợ lại số tiền như đơn khởi kiện của bà M.

Hội đồng xét xử nhận định thêm: Phản tố của bà C. yêu cầu bà M. trả hơn 37 triệu đồng tiền thanh toán dư là vô lý. Bởi bà C. là người mua vé số, còn bà M. là đại lý vé số. Bà M. cho bà C. gối đầu. Bà C. là người mua vé số mà để cho đại lý nợ mình là điều không thể chấp nhận được. Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên cho bà M. thắng kiện, buộc bà C. phải thanh toán cho bà M. gần 20 triệu đồng như yêu cầu khởi kiện.

Cho rằng mình bị buộc trả nợ oan, bà C. đã nộp đơn kháng cáo.