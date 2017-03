Đồng Tháp: Dân phản đối xã xây trạm bơm

Cớ sự xảy ra do các trạm bơm sẽ làm xáo trộn thói quen canh tác ổn định của hàng chục hộ dân thuộc hai ấp 2A, 2B (xã Hưng Thạnh), ấp 6 Kinh Hội (xã Trường Xuân) thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Lâu nay, tất cả các con kênh xả phèn cho khu vực này đều xẻ vuông góc với đất ruộng, chỉ cần đặt máy bơm xuống kênh là nước thổi ào ào lên ruộng.

Nhiều bất ổn phát sinh

Nghe tin UBND xã Hưng Thạnh sẽ bít lại đầu kênh để xây trạm bơm Hưng Thạnh 5 phục vụ cho cả cánh đồng, nhiều hộ không tán thành mà chỉ muốn xã trả lại đường kênh xả phèn đã sử dụng bấy lâu nay. Ở ấp 2B, khi xã vừa lắp đặt xong trạm bơm điện số 7 thì dân cũng rủ nhau “la làng”. Ông Hồ Văn Thuộc ái ngại: “Mấy năm trước, xã đã vận động tụi tui vay vốn để mua sắm phương tiện sản xuất như máy bơm, máy xới... Chưa trả hết nợ thì xã lại xây dựng trạm bơm điện và ép tụi tui tham gia. Khi về đặt máy bơm nước, họ đòi thu của tụi tui phân nửa tiền!”. Ông Lê Văn Hùng băn khoăn: “Vùng này mặt bằng đất ruộng chỗ gò chỗ trũng, việc bơm nước sạ đồng loạt e không hiệu quả”.

Theo người dân, cách thức xây trạm bơm của xã còn nhiều bất ổn. Một hộ dân nói: “Cán bộ cầm hợp đồng đi đến từng nhà vận động theo kiểu đa số đã đồng ý chỉ còn hộ này, hộ nọ mà thôi. Do không hiểu nên nhiều hộ đã ký tên”. Ông Hùng bất bình: “Trên bảo Hội Cựu chiến binh đứng ra vay vốn thực hiện trạm bơm nhằm gây quỹ hoạt động cho hội nhưng bản thân tôi là chi hội phó ở ấp lại không biết gì!”.

Tương tự, trạm bơm của tập đoàn 47 ấp 6, Kinh Hội (xã Trường Xuân) cũng bị 36 hộ dân đứng đơn đề nghị hủy bỏ. Một hộ cằn nhằn: “Mọi năm chỉ cần bơm giề (nhiều máy của dân cùng bơm một lượt) mùng 2 tháng 11 (âm lịch) là tui xuống giống cả cánh đồng này. Nay máy bơm đã bơm hơn 10 ngày mà chưa thấy cạn để gieo sạ”.

Cả hai bên đều thiệt!

Làm việc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo các xã trên đều cho rằng “có họp dân, dân đã đồng ý”. Ông Hoàng Đình Toàn - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: “Chúng tôi có hướng dẫn dân hợp tác xây trạm bơm. Nhưng rồi không thấy dân làm nên huyện ủy đã đứng ra làm chủ đầu tư rồi khoán lại cho một hộ dân khai thác”. Theo ông Nguyễn Văn Cật - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh, hiện trạm bơm số 5 chỉ phục vụ khoảng 400 công/1.200 công đất của toàn khu vực. Ở trạm bơm số 7, dân đăng ký được 46 ha. Chủ trương của xã là tiếp tục vận động người dân để “ai thấy có lợi thì đăng ký tham gia, không ép buộc”.

Lãnh đạo các xã luôn minh định việc xây dựng trạm bơm điện nhằm tạo thuận lợi cho việc sạ đồng loạt, chủ động phòng chống rầy nâu kịp thời. Ngặt nỗi, các hộ lại cho rằng thời điểm xây dựng chưa phù hợp. Anh Nguyễn Thanh Vân (ấp 6, Kinh Hội) dứt khoát: “Khi nào có nhu cầu xây trạm bơm, tụi tui sẽ đề xuất chính quyền làm ngay. Dân tụi tui muốn góp vốn xây trạm bơm rồi sau đó chỉ trả tiền điện thôi”. Chưa kể, cũng là phí bơm nước nhưng mỗi nơi thu mỗi kiểu: xã Hưng Thạnh thu 85.000 đồng/công/vụ, xã Trường Xuân thu 75.000 đồng/công/vụ. Với hai vụ hè thu và đông xuân, tính ra mỗi hộ phải nộp phí gần 200.000 đồng/công/năm. Một chị so sánh: “Nếu để tui lấy máy bơm nhà thì tiền dầu chỉ khoảng 40.000 đồng/công/vụ, chưa đến 1/2 so với phí bơm nước nêu trên”.

Đáng lưu ý, do được nhà nước hỗ trợ vay tiền ngân hàng, nhiều người dân đã sắm máy bơm phục vụ tưới tiêu. Hiện nhà nào cũng có máy bơm để có thể tự chủ động tưới tiêu, có nhà có đến 2-3 máy. Nay có trạm bơm, máy phải xếp xó rất lãng phí. Ngoài ra, bài toán hiệu quả cũng cần được xem xét thêm khi diện tích phục vụ của các trạm bơm chỉ khoảng 10% so với năng suất thiết kế. Riêng trạm bơm ấp 6, Kinh Hội do huyện ủy làm chủ đầu tư, vì không được dân ủng hộ, trạm sẽ phục vụ bao nhiêu diện tích trong tổng số 4.500 công đất tại khu vực đặt trạm?