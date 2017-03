Đồng Tháp: Một cái chết chưa được làm rõ

Sáng ngày 4-4-2008, khi đang làm thuê tại Bình Dương, bà Võ Thị Giàu gần như chết đứng khi nghe tin con trai (18 tuổi) đã chết ở quê (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Cái chết đột ngột

Theo tìm hiểu của bà Giàu, khoảng hơn 23 giờ ngày 3-4, con của bà là anh Bùi Văn Hải ngồi uống cà phê tại quán Mơ Hồ dưới chân cầu Quán Tre nằm trên quốc lộ 30. Lúc đó xảy ra một vụ ẩu đả nên Hải và nhiều người dân đã đến xem. Lát sau, Công an thị trấn Thanh Bình đến hiện trường và chở Hải về trụ sở để làm việc vì nghi ngờ Hải có tham gia đánh nhau.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, có người phát hiện Hải nằm chết trên quốc lộ 30, đoạn ngã ba đi huyện Tam Nông (Đồng Tháp). Vào 8 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã giải phẫu tử thi. Thông tin ban đầu mà bà Giàu nhận được là Hải bị xe ôtô tông dẫn đến chết.

Bà Giàu cho biết khi nhận xác Hải, bà thấy trên người con có nhiều vết thương. Hai chân bị bầm tím, có một vết lủng và đằng sau gáy cũng có vết bầm. Lưng bị trầy xước rất nhiều như có ai cầm chân kéo đi. Trước ngực có vết đen như bị bánh xe cán qua...

Bà Giàu cùng chồng một mực khẳng định con mình chết oan. Khi đi tìm hiểu sự việc, bà được một người trong lực lượng dân phòng trực gác tối hôm đó cho biết đã nhìn thấy Hải bị công an đánh bằng gậy ma trắc. Anh dân phòng này đã viết cho bà Giàu giấy xác nhận vụ việc. Ngay sau đó, bà Giàu đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân chết của con bà nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đâu là nguyên nhân?

Theo những người dân đầu tiên có mặt tại hiện trường, trên xác Hải chỉ có một chiếc quần jean xanh và trên người Hải cũng có nhiều vết thương như bà Giàu nhìn thấy. Một người nhà ở gần hiện trường kể lại, lúc mới phát hiện thì xác chết nằm bên trái, đầu quay vào bên trong lề. Nhưng đến sáng thì thấy xác nằm bên phải, đầu quay ra ngoài như bị ai kéo lê từ bên trái sang bên phải đường. Tại hiện trường và trên thân thể nạn nhân có rất ít vết máu.

Anh Bùi Văn Quảng và nhiều người dân có mặt sớm tại hiện trường cũng khẳng định phía trước người Hải không hề bị chảy máu. Tất cả đều nghi ngờ đó không phải là một vụ đụng xe thông thường.

Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã trực tiếp liên hệ với Công an thị trấn Thanh Bình để tìm hiểu thêm vụ việc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Trưởng Công an thị trấn Thanh Bình đã từ chối cung cấp các thông tin liên quan. Riêng trung tá Võ Văn Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thanh Bình cho biết: “Vụ việc hiện đang được công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện điều tra...”.