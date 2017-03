Đồng Tháp: Một người dân chết tại trụ sở công an xã

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Hồng Phong - con trai của bà Phùng Thị Hồng, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Bị triệu đến công an xã

Bà Hồng nhớ lại: Trưa ngày 8-8, anh Phong có cãi lộn với người hàng xóm về số nợ 95.000 đồng phát sinh đã lâu. Ít phút sau, mẹ của người hàng xóm gọi điện thoại đến công an xã để báo tin Phong đòi đánh con bà...

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, nhiều nhân viên công an xã đã đi tìm Phong. Khi đó hai bên đã ngưng cãi vã và Phong đang ngồi trước cửa nhà mình. Công an xã Tân Dương đã mời Phong lên xe máy để đưa về trụ sở công an... Cứ nghĩ chuyện nhỏ nhưng chờ hoài mà bà Hồng vẫn không thấy Phong quay về.

Khoảng 15 giờ, bà Hồng chạy đến công an xã thì được một người ở đây cho biết chút nữa sẽ thả Phong. Đến 17 giờ, vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu, bà Hồng bụng dạ rối bời... Nửa tiếng sau, cán bộ UBND xã Tân Dương mới đến nhà báo tin “Phong đã chết!”.

Đương sự đã tự vẫn?

Ngay lập tức, bà Hồng cùng nhiều người thân đến trụ sở công an xã để xin gặp mặt Phong. Nơi đây từ chối giải quyết yêu cầu này với lý do phải giữ nguyên hiện trường vụ án. Đến khoảng 20 giờ, đoàn khám nghiệm tử thi của huyện đã đến làm việc...

Theo lời bà Hồng thì khi được giao lại tử thi để an táng, người nhà phát hiện trên vai bờ vai của Phong có nhiều vết bầm tím; ở sống mũi có nhiều vết trầy xước, hai ngón tay trỏ ở hai bàn tay dính đầy mực màu đỏ, khi lau sạch thì thấy lớp da trên đầu hai ngón tay này có vẻ như bị phỏng và có hai lỗ thủng nhỏ bằng đầu kim tiêm.

Bà Hồng nghi ngờ: “Bên công an nói con tôi xé chiếc áo rồi lấy vải quấn vào cửa sổ của phòng tạm giữ để treo cổ. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, từ cửa sổ của phòng tạm giữ xuống tới đất chỉ dài khoảng 1,2 m. Với chiều dài này thì không thể treo cổ được. Lại nữa, con tôi trước đó vẫn đi làm bình thường và không có chuyện đau buồn gì đến nỗi phải tự vẫn...”.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng qua (13-8), ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương thừa nhận “Việc anh Hồng chết tại trụ sở công an xã là có thật”. Công an xã đã báo cáo vụ việc cho UBND xã và hiện tại, công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ.