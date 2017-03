Đột kích “ổ” đĩa lậu

Khoảng 8h sáng 8-12 lực lượng Công an quận 9 phối hợp cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú A chia làm 2 mũi, ập vào khám xét 2 địa chỉ là 82/2 đường 494 và 56D đường 494 đều thuộc khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện, niêm phong thu giữ hàng trăm nghìn băng đĩa sao chép lậu và 9 thiết bị phục vụ cho công nghệ sản xuất băng đĩa giá rẻ.

Nguyễn Thị Thư và tang vật

Kết quả điều tra xác định, cả 2 cơ sở trên đều do Nguyễn Thị Thư làm chủ. Hàng ngày Thư thuê nhân công sao chép, phân loại, đóng gói và chuyển đi lượng lớn băng lậu. Được biết, cơ sở của Thư đã hoạt động được nhiều năm nay, cuối năm 2007 cơ quan công an, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; tuy nhiên sau đó Thư vẫn lén lút hoạt động.

Số lượng đĩa lậu trên được sản xuất để chuẩn bị tuồn ra thị trường bán vào dịp Giáng sinh năm nay. Cơ sở của Thư là đầu mối chuyên cung cấp băng đĩa giá rẻ cho các cửa hàng kinh doanh băng đĩa tại địa bàn quận 9 và các quận, huyện lân cận thậm chí là khu vực giáp ranh với Bình Dương, Đồng Nai… Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 điều tra làm rõ.

Theo Anh Phương (ANTĐ)