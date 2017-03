Đột thẳng vào các mâu thuẫn của luật pháp

Phát huy thế mạnh pháp lý

Từ lâu, tôi có thói quen là sáng sớm nào cũng phải xem tờ Pháp Luật TP.HCM. Tôi đọc rất kỹ các bài viết phân tích sâu về khía cạnh pháp lý. Nhờ đó mà tôi đã dần trang bị thêm cho mình những kiến thức bổ ích về pháp luật nhằm áp dụng trong cuộc sống và trong công việc.

Nhân sinh nhật thứ 20 của báo, tôi kỳ vọng thời gian tới với sức trẻ của mình, báo sẽ tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh luật pháp vốn có của báo. Như ở trang Bạn đọc, cần kịp thời giới thiệu những văn bản pháp luật mới. Hay ở À Ra Thế! đăng trên số Chủ nhật hằng tuần, báo nên tính cách lôi cuốn nhiều tầng lớp khác nhau cùng tham gia. Tất nhiên, những câu hỏi phải thiết thực, gần gũi với đời sống mà vẫn đảm bảo tính hấp dẫn.

TRẦN NHẬT NAM (E8 Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Tăng hai đề thi ở mỗi kỳ À Ra Thế!

Sân chơi À Ra Thế! nhiều kỳ vừa qua chỉ có khoảng 200-300 sĩ tử vào chung kết. Số bị trượt có lẽ cũng xấp xỉ. Đề nghị báo nghiên cứu xem có thể phát triển mỗi kỳ hai đề thi được không? Hai đề dĩ nhiên sẽ có 56 người trúng thưởng nhưng ban tổ chức đừng ngại “hao pin”. Bởi vì sĩ tử sẽ tham gia đông gấp đôi để ứng thí với hai đề thi kèm theo niềm hy vọng chiếm bảng vàng một chỗ. Tôi tin cuộc tỉ thí sẽ sôi động và thú vị hơn nhiều!

NGUYỄN VĂN TÁM (730/29/90 hương lộ 2,

quận Bình Tân, TP.HCM)

Giúp dân nắm rõ pháp luật

Người dân hay nghi ngờ bị cán bộ làm khó. Thế nhưng có những đòi hỏi xuất phát từ các quy định của pháp luật mà không ai được quyền làm khác hơn.

Tôi có người bạn bị tai nạn do vấp phải đá trên một con đường đang thi công. Sau khi chữa trị thương tật xong, anh đến công an nhờ xác nhận về việc bị tai nạn để đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí bảo hiểm y tế nhưng đã bị từ chối. Cho rằng bị gây phiền hà, anh ấy đã cầu cứu đến báo. Phóng viên của báo đã tìm hiểu vụ việc từ các cơ quan liên quan và được giải thích đương sự phải quay về cơ quan công an xin cấp lại biên bản tai nạn (không phải giấy xác nhận tai nạn) theo đúng quy định. Nghe hướng dẫn như thế, bạn tôi đã làm theo và được nhận đầy đủ chi phí chữa trị.

Pháp Luật TP.HCM cần đẩy mạnh cách tuyên truyền cụ thể như thế để mọi người đều hiểu và làm theo pháp luật.

ĐỖ HOÀNG SANG (Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến,

quận 10, TP.HCM)