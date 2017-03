Du xuân, ngán giá gửi xe!

Tết này các bãi giữ xe (kể cả bãi xe phát sinh được cấp phép tạm trên địa bàn quận) vẫn thu theo giá thành phố quy định (theo Quyết định 245 ngày 30-12-2005 của UBND TP.HCM, tại các điểm vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, giá giữ xe ban ngày là 2.000 đồng/xe máy). Rút kinh nghiệm năm trước, Phòng đã chỉ đạo các phường tăng cường kiểm tra, xử lý ngay các bãi xe tự ý tăng giá. Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Kinh tế quận 9 Lượng khách trên địa bàn quận chủ yếu đến tham quan Công viên văn hóa Đầm Sen. Khoảng 2/3 bãi xe tại đây do lực lượng thanh niên xung phong khai thác, số còn lại do tư nhân quản lý. Quận đã yêu cầu các điểm này niêm yết giá công khai và sẽ tăng cường kiểm tra trong dịp tết. Khi phát hiện việc giữ xe quá giá, bà con có thể gọi điện thoại thông báo để chúng tôi kịp thời xử lý. Ông Phan Thanh Tân, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận 11 Mới đây, Sở kết hợp cùng đoàn liên ngành một số quận, huyện kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vi phạm về giá giữ xe. Sở sẽ sớm đề xuất các biện pháp như giao các bãi xe cho lực lượng thanh niên xung phong, in công khai phí gửi xe trên vé, thiết lập đường dây nóng... để UBND TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện thực hiện đồng bộ. Ông Trần Văn Nam, Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM MINH HIẾU ghi