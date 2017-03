Đứa con bị... bỏ bê!

Đường ra vào khu dân cư sình lầy nước đọng, có trụ đèn nhưng không có đèn, một số con đường nội bộ theo phê duyệt rộng từ 10 m đến 21 m nhưng trên thực tế chỉ rộng vài mét (như con đường trước các nhà mới xây ở lô H...); đường Lý Chiêu Hoàng nối dài có lộ giới 30 m mà giờ chỉ rộng khoảng 12 m. Khu vực lại còn mất an ninh ở chỗ nạn hút chích diễn ra ngay trong khu dân cư, trộm cắp thì xảy ra thường xuyên và táo tợn v.v...

Ông HLX (lô H) lo lắng: “Đường 3 m nên nếu có hỏa hoạn thì làm sao chữa cháy; nếu có người bị nạn, làm sao cấp cứu? Sống sao được khi nhà có người cũng bị mất trộm; nhà vắng người thì lúc mất máy lạnh, lúc mất xe gắn máy...”.

Theo ông Đào Xuân Ngọc, Phó ban quản lý dự án khu Lý Chiêu Hoàng, đường dẫn vào khu tái định cư hay đường nằm trước khu vực lô H chỉ là những con đường tạm và sau này sẽ được mở rộng theo quy hoạch. Do bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa bão vừa qua nên tiến độ hoàn thành các con đường nội bộ của khu bị chậm trễ. Việc thắp sáng đường sẽ được thực hiện trong một thời gian ngắn. Riêng phần an ninh trật tự của khu vực, Ban quản lý đã gửi nhiều văn bản kiến nghị công an quận và phường giúp đỡ nhưng chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết: “Vì chưa được bàn giao chính thức nên phường cũng khó quản lý, chưa kể địa bàn lại quá rộng. Sắp tới, phường sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án chấn chỉnh, kéo giảm tệ nạn ở khu vực, giúp bà con yên tâm sinh sống...”.