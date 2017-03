Đùn đẩy qua lại, một bà cụ bơ vơ

Chiều 23-5, người dân khu vực phường 14, quận 6, TP.HCM phát hiện có một bà cụ khoảng 70 tuổi đi lạc. Bà cụ có dấu hiệu lú lẫn, không nhớ nhà ở đâu, không nhớ ra bất kỳ người thân nào. Khi thì bà nói mình ở Long An, khi lại nói ở Long Khánh (Đồng Nai). Bà không có giấy tờ tùy thân, cũng không chịu vào nhà những người dân tốt bụng nơi đây để ở tạm. Vậy nên bà con cũng chỉ có thể cho bà cụ ăn uống, ngồi nghỉ mệt rồi gọi điện thoại nhờ báo Pháp Luật TP.HCM xử lý giúp.

Gõ cửa khắp nơi!

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PV tìm đến nơi và gọi điện thoại nhờ công an cùng UBND quận 6 hỗ trợ tìm cho bà cụ một nơi ở trước khi tính cách đưa bà về với gia đình. Một lúc sau có hai công an phường 14 tới mời bà cụ về trụ sở thì bà dùng dằng không chịu đi. Cả hai công an viên bỏ về, mặc kệ mọi chuyện.

PV gọi điện thoại cho Phòng LĐ-TB&XH quận 6 đề nghị phòng cử nhân viên đến lập hồ sơ ban đầu đối với người lang thang để chuyển bà cụ về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Một lúc sau, có một cán bộ UBND phường 14, quận 6 gọi điện thoại cho PV để hỏi vị trí bà cụ đang ngồi. Sau cuộc điện thoại, PV chờ mãi vẫn không thấy ai đến dù từ trụ sở UBND phường đến nơi xảy ra sự việc chỉ mất vài phút đi xe máy. Lúc đó trời sắp mưa nhưng bà cụ cứ xăm xăm bước ra đường dù mọi người nơi đây đã cố gắng giữ lại.

Một người tốt bụng đã đến thăm hỏi, mời bà cụ ăn uống. Ảnh: GN

Qua phường khác, hết trách nhiệm

Bà cụ đi khoảng 100 m qua địa bàn phường 1, quận 11 thì PV lại nhận tiếp một cuộc điện thoại từ UBND phường 14, quận 6 hỏi xem bà cụ đang ở đâu. Khi PV nói: “Bà cụ mới bước vài bước qua địa bàn quận khác” thì đầu dây bên kia liền viện lẽ: “Việc lập hồ sơ ban đầu không còn là trách nhiệm của tụi tui”.

PV tiếp tục liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Nơi đây cho biết nhân viên không thể trực tiếp đưa bà cụ về trung tâm bởi bà thuộc diện lang thang chứ không phải diện xin ăn. Về nguyên tắc, người lang thang phải được các quận, huyện lập hồ sơ ban đầu chuyển đến trung tâm thì nơi đây mới tiếp nhận. Giám đốc trung tâm hướng dẫn PV cứ bám theo bà cụ đến khi nào đi ngang qua một đơn vị công an phường thì đề nghị nơi đây hỗ trợ.

PV đi theo bà cụ một đoạn thì gặp trụ sở Công an phường 1, quận 11. Anh công an trực ban gọi điện thoại đến UBND phường rồi ra nói lời từ chối rằng: “Do hôm trước là ngày bầu cử nên lãnh đạo phường mệt, không thể giải quyết”.

Chỉ có mỗi một bà cụ đi lạc nhưng nhiều cơ quan đã không cố gắng làm gì đó theo đúng chức trách của mình để giúp đỡ bà! Cuối cùng, do không thể nài nỉ bà cụ lên xe để đến một nơi ở tạm nên PV đành bất lực để bà cụ ra đi sau khi vét chút tiền còn lại trong người gửi cho bà.

GIA NGHĨA