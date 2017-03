Đừng cấm đoán chủ quan, duy ý chí!

Lúc đầu, khi tưởng rằng Bộ Y tế chỉ cấm người thấp bé, nhẹ cân (cao dưới 1,45 m, nặng dưới 40 kg) không được lái xe trên 50 cc, tôi đã không băn khoăn gì nhiều. Bởi lẽ số người dưới chuẩn trên không nhiều, đồng nghĩa với việc quy định trên không đụng chạm đến số đông. Nhưng nay thì tôi thực sự “choáng” khi biết thêm người có vòng ngực trung bình dưới 72 cm cũng không được phép lái xe trên 50 cc.

Theo giải thích của một viên chức Bộ Y tế, vòng ngực là một trong những chỉ số đánh giá thể trạng sức khỏe của một người vì nó có chức năng hô hấp. Trong khi đó, hai bác sĩ có chức vụ của Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) lại cho rằng chức năng hô hấp phụ thuộc nhiều khía cạnh khác chứ không đơn thuần do ngực to hay “ngực lép”. Ngay cả khi có vấn đề về chức năng hô hấp thì cá nhân vẫn có thể sử dụng xe ôtô, miễn tỉnh táo và đủ khả năng điều khiển giao thông. Vậy sao Bộ Y tế chỉ chăm bẳm vào vòng số một để hạn chế quyền lái xe?

Nếu chưa có số liệu nghiên cứu về số vụ tai nạn giao thông do những người thấp bé, nhẹ cân, “ngực lép” gây ra, tôi đề nghị Bộ Y tế nên xem xét lại các khống chế nêu trên. Tự những người đó sẽ chủ động chọn cho mình loại xe phù hợp để dễ dàng điều khiển, đảm bảo được sự an toàn cho chính mình và người khác. Bất kỳ chính sách nào được ban ra theo kiểu không quản lý được thì cấm cũng đều không hay và rất khó khả thi.

Nguyễn Thị Nguyệt (Quận 5)

Người thấp hoặc nhẹ ký quá sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chống, dắt và điều khiển xe. Thôi thì cấm họ lái xe phân khối lớn cũng được. Nhưng còn “ngực lép” thì bị hạn chế gì? Nếu trước giờ chưa có nhiều vụ tai nạn giao thông do người “ngực lép” gây ra thì các nhà làm luật nên tìm những lý do hợp lý hơn, mang tính thuyết phục cao để người dân đồng tình và chấp hành nghiêm túc.

Minh Thành (Long An)

Tôi đã có ba năm đi học ở Nhật và tuy thấp bé hơn nhiều so với người bản xứ nhưng tôi không hề bị phân biệt đối xử khi xin cấp giấy phép lái xe hai bánh. Thay vì dòm ngó ngoại hình của tôi, người ta chỉ quan tâm đến việc tôi có biết đọc các biển báo giao thông không phải bằng tiếng mẹ đẻ của tôi hay không; thị lực của tôi có quá kém hay không v.v... Tất nhiên, tôi luôn biết thân biết phận và chỉ tậu cho mình một chiếc xe vừa phải để không trở thành nạn nhân của nó do không đủ sức điều khiển. Đến giờ, chẳng lẽ chỉ vì nhỏ bé (nhưng không chênh lệch nhiều so với những người cùng lứa tuổi), tôi lại bị chính đất nước của mình tước quyền lái xe 100 cc vốn rất thông dụng so với xe 50 cc?

Thay vì góp ý cụ thể, tôi chỉ xin nói gọn thế này: Ở Nhật, khi ôtô là loại phương tiện phổ biến, các nhà sản xuất đã có những thiết kế linh hoạt sao cho người cao, thấp, nặng hay nhẹ cân... đều có thể dễ dàng điều khiển xe. Nếu tạm xem người thấp, bé, “ngực lép” là những người “có khuyết tật bẩm sinh”, tại sao chính quyền không quan tâm, giúp đỡ họ lưu thông trên đường mà lại đưa ra các cấm đoán nặng tính chủ quan, duy ý chí?

nguyenphuongtram... @gmail.com